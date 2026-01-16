Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
yuliya-nugmanova-o-belkovoy-revolyucii-v-2026-godu-novye-trendy-pitaniya
logo
Юлия Нугманова о белковой революции в 2026 году: новые тренды питания
Стиль жизни

12.01.2026

Юлия Нугманова о белковой революции в 2026 году: новые тренды питания

Автор weproject.media — Юлия Нугманова, основатель компании «Ели-Худели». Юлия рассказывает о том, как чувствовать себя энергичным и здоровым, живя в большом городе и не только. В прошлой статье она объяснила, как миф о глютене стал миллиардным бизнесом. Сегодня она рассказывает, почему белок стал центральной темой питания в 2026 году, как новые рекомендации влияют на рынок и образ жизни и кому стоит пересмотреть свой рацион.


Юлия Нугманова, город — Алматы, основатель компании «Ели-Худели», @exmalykhina

Белковая революция

В январе 2026 года в США выпустили Dietary Guidelines for Americans 2025-2030. Это официальные правила питания США, которые государство выпускает раз в пять лет, о норме белка, который поднят до 1.2-1.6 грамм на килограмм массы тела в сутки. До этого норма составляла 0,7-0,8.

Эта новость вызвала большой резонанс и спор, потому что кампания влияет на школьное питание, госпрограммы и рынок продуктов.

Почему такие кардинальные изменения:

1. Рост проблемы ожирения.

2. Белок насыщает лучше, чем многие углеводы и жиры, и это удобно для снижения веса и контроля перекусов.

3. Старение население и саркопения — потеря мышц с возрастом. После 50 лет человек активно теряет мышечную массу. И это влияет на общее здоровье и внешний вид.

4. Многие хотят не просто худеть, но и иметь качественное тело.

Преимущества:

— мышцы отвечают за метаболическое здоровье и качество жизни

— легче контролировать вес

— сытость и никаких перекусов

— по современным данным, чем больше пожилые люди употребляют белок, тем ниже смертность.

Недостатки:

— не подходит людям с болезнью почек

— многие понимают это буквально и начинают употреблять переработанное мясо: колбаса, сосиски и другие

— больше нагрузки на природу.

Белок стал центральной темой питания, потому что помогает сохранять мышцы и контроль аппетита, но его польза зависит и от образа жизни в целом.

#здоровье #стильжизни #питание #тренды
