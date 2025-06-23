Почему все говорят о падел — спорте, в который влюбляешься с первой игры

Падел стремительно набирает популярность во всем мире. Этот динамичный, доступный и по-настоящему «живой» вид спорта покоряет многих с первой игры.

Мы пообщались с теми, кто уже попробовал этот вид спорта, и узнали о впечатлениях. Спойлер: равнодушных не осталось.





Иран Нагимтай, 21 год, город — Гранада, Испания, студент, профессиональный игрок в падел, @irankazakh





Я впервые узнал об этом спорте в 15-16 лет, когда жил в Испании и занимался большим теннисом. Местные ребята оказались открытыми: пригласили поиграть, рассказали о правилах. Это было что-то новое и необычное.

Первое, что удивило — прозрачные стены и компактность корта. Мяч не улетал, игра шла быстро. Стены добавляли динамики, драйва, эмоций. Это был совершенно новый игровой опыт.

Когда я поступил в университет, у нас не было соревнований по большому теннису. Поэтому, когда меня пригласили участвовать в турнире по паделу, я согласился без раздумий.

Преимущества:

— игра в парах: синхронизация с партнером решает многое

— тактическое разнообразие: за счет стен игра становится объемной

— атмосфера: падел-сообщество — теплое, почти семейное, без пафоса

— техника: короткие замахи, больше контроля

— физика игры: благодаря стенам можно спасать даже почти проигранные мячи

— социальный аспект: падел доступен многим, а потому на корте часто встречаются игроки разного уровня.

Этот спорт подходит как новичкам, так и опытным спортсменам. Он объединяет, дарит позитив и дает отличную физическую нагрузку.

Я планирую выступать на международных турнирах, попасть в топ-100 мирового рейтинга и надеюсь, что падел войдет в программу Олимпийских игр 2028 года в США.

Айлана Шагаева, 29 лет, город — Астана, менеджер, @ailana_shagayeva





Я впервые узнала о паделе благодаря команде Invictus — они пригласили меня на закрытый ивент в честь Международного женского дня. Как только вышла на корт, сразу влюбилась в атмосферу: все легко, драйвово и как-то по-семейному.

Падел нравится всем:

— легкая и удобная ракетка

— мяч летает быстро, но управляемо

— правила простые: разобраться можно за 15 минут.

А главное — играешь в паре и много живого общения, смеха, эмоций. Это как теннис, сквош и дружеская тусовка в одном.

Падел не требует серьезной физической подготовки, но ты постоянно в движении и заряжаешься энергией. Это не про конкуренцию, а про кайф от процесса. Даже если ты впервые на корте, через пару минут уже играешь с азартом. Не у всех видов спорта такой welcoming-эффект.

Нурзия Аскарова, город — Астана, предприниматель, @nurziya_askarova





О паделе узнала от друзей. Мы с подругами записались на тренировку с тренером, чтобы попробовать что-то новое. Сначала все казалось непривычным: и ракетка, и корт со стенами. Но потом поймала настоящий кайф от процесса.

Падел — это драйв, веселье, много эмоций и движения. Он сразу вовлекает и не требует профессионального уровня. Игра командная, что делает ее более «социальной». А еще он менее травмоопасный, чем теннис.

Преимущества:

— легкие правила и быстрый старт

— эмоции и вовлеченность с первых минут

— подходит новичкам и людям разного возраста

— мотивирует двигаться и знакомиться с новыми людьми.

В Астане часто проходят турниры по выходным. Можно прийти даже без опыта — тебя поддержат.

Айман Мусабекова, 28 лет, город — Астана, фрилансер, @omarovagram





О паделе я узнала от мужа и брата, которые начали играть летом 2023 года. Пришла поболеть, но стало интересно. Муж объяснил правила, и я решила попробовать. Было легче, чем теннис, но гораздо динамичнее за счет стен.

Падел дарит азарт, эмоции, помогает забыть обо всем. Он подходит новичкам: не нужно высокого уровня, чтобы получать удовольствие.

Преимущества:

— живое общение и командная атмосфера

— уникальные розыгрыши благодаря стенкам

— быстрая вовлеченность и простые правила

— подходит для всех уровней подготовки.

Мы уже сформировали свое комьюнити. Я стабильно играю два-три раза в неделю, и даже в поездки беру форму. Падел — мой спорт надолго: это кайф, эмоции и сила сообщества.

Ума Оспанова, город — Астана, предприниматель, @uma_ospanova





О паделе я узнала от мужа моей сестры — он тренер. Долго наблюдала в Instagram, пока не решилась прийти на тренировку. Я люблю теннис, но падел оказался легче и сразу увлек: компактный корт, правила понятные, нагрузка отличная.

Падел — стильный, веселый, командный. Уже на первой тренировке все стало получаться, а эмоции зашкаливали.

Преимущества:

— простота и быстрая адаптация

— активность без перегрузки

— подходит всем, даже тем, кто не имеет опыта

— сочетание спорта и удовольствия.

Мы с мужем решили играть минимум дважды в неделю. Я делюсь опытом в социальных сетях — у всех живой интерес. Надеюсь, падел станет популярнее в Казахстане, как за рубежом.