WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Безглютеновый хайп. Юлия Нугмагова о том, как миф стал миллиардным бизнесом
Стиль жизни

27.11.2025

Безглютеновый хайп. Юлия Нугмагова о том, как миф стал миллиардным бизнесом

Автор weproject.media — Юлия Нугманова, основатель компании «Ели-Худели». Юлия рассказывает о том, как чувствовать себя энергичным и здоровым, живя в большом городе и не только. Недавно Юлия рассказала, что такое UPF, и как они влияют на энергию и рост заболеваний. В этот раз она разбирает главный пищевой страх последних лет — глютен, объясняя, для кого он действительно опасен, а для кого нет.



Юлия Нугманова, город — Алматы, основатель компании «Ели-Худели», @exmalykhina

Миф о глютене

Открытие 2025 года: глютен безопасен для 99% людей. «Глютен-фобия» признана мифом. Созданный хайп вокруг глютена дает возможность создавать миллиардные обороты за счет безглютеновых продуктов.


Что такое глютен

Глютен — это не один белок, а смесь белков, главным образом глиадин и глютенин, которые есть в пшенице, ячмене, ржи и родственных злаках. Именно они дают тесту эластичность, тягучесть и структуру хлеба.



Для кого глютен реально вреден


Для тех, у кого есть целиакия, подтвержденная анализами.

Целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором глютен запускает иммунную атаку на собственную слизистую тонкого кишечника. В мире подвержены не более 1% людей.

Результат: воспаление, разрушение ворсинок, дефициты, анемия, остеопороз.


Для тех, у кого есть аллергия на пшеницу.

Обычная аллергия вызывает крапивницу, отек — вплоть до анафилаксии. Причина — белки пшеницы, не всегда именно глютен. Подвержены также менее 1%.

Лечение: исключение пшеницы.


Главное открытие последних лет — часто виноват не глютен, а FODMAP/фруктаны.


FODMAP — это группа углеводов, которые плохо перевариваются и вызывают вздутие, газообразование, боль в животе, диарею или запор у чувствительных людей. Самое интересное — это не глютен.


FODMAP — это углеводы, которые вызывают вздутие. При попадании в кишечник они:

— плохо всасываются

— тянут воду

— начинают активно бродить

— вызывают газы, боль, урчание и чувство распирания.


Где содержится FODMAP:

— пшеница

— лук, чеснок

— яблоки, груши, арбуз

— молоко — лактоза

— мед

— авокадо

— грибы

— цветная капуста

— фисташки.


Где почти отсутствует FODMAP:

— рис

— овсянка

— гречка

— бананы

— цитрусовые

— мясо, рыба, яйца

— твердые сыры.


Отсюда вывод — глютен-фобия признана мифом.

Правда — глютен опасен для людей с целиакией.


Миф:

  1. Глютен вреден для всех.

  2. Легче похудеть без глютена.

  3. Глютен вызывает хроническое воспаление.


Риски безглютеновой диеты для обычных людей:

  1. Эти продукты часто беднее белком, железом, цинком, магнием, витаминами группы B, чем обычные.

  2. Безглютеновые продукты содержат больше сахара.

  3. Может повышаться риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет меньшего потребления цельных злаков.


Поэтому важно изучать каждую диету и каждое ограничение, прежде чем пробовать их на себе. Всем здоровья!

#здоровье #здороваяеда #питание #диета
