Безглютеновый хайп. Юлия Нугмагова о том, как миф стал миллиардным бизнесом

Автор weproject.media — Юлия Нугманова, основатель компании «Ели-Худели». Юлия рассказывает о том, как чувствовать себя энергичным и здоровым, живя в большом городе и не только. Недавно Юлия рассказала, что такое UPF, и как они влияют на энергию и рост заболеваний. В этот раз она разбирает главный пищевой страх последних лет — глютен, объясняя, для кого он действительно опасен, а для кого нет.
Юлия Нугманова, город — Алматы, основатель компании «Ели-Худели», @exmalykhina
Открытие 2025 года: глютен безопасен для 99% людей. «Глютен-фобия» признана мифом. Созданный хайп вокруг глютена дает возможность создавать миллиардные обороты за счет безглютеновых продуктов.
Что такое глютен
Глютен — это не один белок, а смесь белков, главным образом глиадин и глютенин, которые есть в пшенице, ячмене, ржи и родственных злаках. Именно они дают тесту эластичность, тягучесть и структуру хлеба.
Для кого глютен реально вреден
Для тех, у кого есть целиакия, подтвержденная анализами.
Целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором глютен запускает иммунную атаку на собственную слизистую тонкого кишечника. В мире подвержены не более 1% людей.
Результат: воспаление, разрушение ворсинок, дефициты, анемия, остеопороз.
Для тех, у кого есть аллергия на пшеницу.
Обычная аллергия вызывает крапивницу, отек — вплоть до анафилаксии. Причина — белки пшеницы, не всегда именно глютен. Подвержены также менее 1%.
Лечение: исключение пшеницы.
Главное открытие последних лет — часто виноват не глютен, а FODMAP/фруктаны.
FODMAP — это группа углеводов, которые плохо перевариваются и вызывают вздутие, газообразование, боль в животе, диарею или запор у чувствительных людей. Самое интересное — это не глютен.
FODMAP — это углеводы, которые вызывают вздутие. При попадании в кишечник они:
— плохо всасываются
— тянут воду
— начинают активно бродить
— вызывают газы, боль, урчание и чувство распирания.
Где содержится FODMAP:
— пшеница
— лук, чеснок
— яблоки, груши, арбуз
— молоко — лактоза
— мед
— авокадо
— грибы
— цветная капуста
— фисташки.
Где почти отсутствует FODMAP:
— рис
— овсянка
— гречка
— бананы
— цитрусовые
— мясо, рыба, яйца
— твердые сыры.
Отсюда вывод — глютен-фобия признана мифом.
Правда — глютен опасен для людей с целиакией.
Миф:
-
Глютен вреден для всех.
-
Легче похудеть без глютена.
-
Глютен вызывает хроническое воспаление.
Риски безглютеновой диеты для обычных людей:
-
Эти продукты часто беднее белком, железом, цинком, магнием, витаминами группы B, чем обычные.
-
Безглютеновые продукты содержат больше сахара.
-
Может повышаться риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет меньшего потребления цельных злаков.
Поэтому важно изучать каждую диету и каждое ограничение, прежде чем пробовать их на себе. Всем здоровья!