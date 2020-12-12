Талгат Кожахметов о том, как заниматься бизнесом 31 год, быть филантропом, трехкратным Ironman и семьянином

О себе

В первую очередь, я семьянин, глубоко чту семейные ценности, узы. Семья для меня не только моя супруга и дети, но и братья, сестры, их дети. И в целом потомство нашего дедушки, потому что у него было несколько детей, и в эту орбиту включаются уже мои двоюродные, троюродные братья и сестры.

Также я предприниматель, активный проповедник здорового образа жизни и филантроп.





С одной стороны, люблю что-то новое, с другой — стабильность, порядок во всем.



Между логикой и эмоциями выбираю логику. У меня математическое образование, я включаю разумность, логику, и это работает больше, чем эмоциональная сторона. Люблю все просчитывать и анализировать.

Моя сильная сторона — целеустремленность, я ставлю себе цели и работаю над их достижением.

Мне нравится учиться. Ежедневно изучаю что-то новое, причем в различных областях: философия, история, бизнес, новые технологии, языки. Форматы обучения тоже самые разные: офлайн, онлайн, смотрю видеоролики на YouTube, участвую в вебинарах, читаю книги. В последнее время полюбил слушать аудиокниги, потому что это удобно совмещать со спортом. Каждый день встаю в шесть часов утра, совершаю пробежки и включаю аудиокниги.







В списке моих ценностей на первом месте стоит свобода. Физическая, когда есть возможность свободно передвигаться. Также экономическая, финансовая свобода, когда ты можешь покупать себе что-то, в том числе обучение. И юридическая свобода, когда есть возможность пересечь границу, поехать в любую страну.

На втором месте — здоровье: физическое, душевное, психическое.

Третье — это гармония. Для меня важно гармоничное развитие во всех сферах жизни: семья, бизнес, спорт, творчество. Люблю петь песни, играть на гитаре и домбре.





Меня делает счастливее занятие любимым делом. Когда ты делаешь то, что нравится, даже если устаешь физически, это быстро проходит, и ты снова испытываешь азарт.

Я счастлив, когда то, что я делаю, приносит пользу людям и обществу. Благотворительность — важная часть моей жизни. Помогать людям — моя потребность.

О жизненных принципах

Делать правильные вещи правильно. Иногда люди долгое время занимаются определенной деятельностью, вкладывают энергию, время, знания, упорство, отказываются от чего-то, а потом выясняется, что все это время они занимались не тем. У Стивена Кови есть выражение: «Если лестница приставлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы ни одолели, все равно придете не туда».

Второе — делать правильно. Большинство людей старается жить по принципу «как легче», а не «как правильно», и, на первый взгляд, это противоположные вещи. Но правильно на самом деле и легче. Например, человек, который не умеет плавать, просто быстро бьет руками по воде, ему кажется, что он эффективен. Но если показать ему, как плыть правильно, сначала он все равно будет пытаться делать, как ему удобно. Когда он начнет двигаться правильно, поймет, что это гораздо эффективнее и легче.





Постоянное развитие. Если человек не развивается, не анализирует свои ошибки, то будет наступать на одни и те же грабли. Ошибки нужно совершать, на них мы учимся. Главное, чтобы они не были фатальными и не несли серьезные последствия.

В моей жизни было много сложностей, но фатальных ошибок не было. Возможно, потому что я не авантюрный человек. Поэтому я не в списке Forbes. С другой стороны, по этой же причине у меня не было крупных потерь.

Делать правильные вещи правильно



Когда решаю сложные ситуации, стараюсь взять себя в руки, нельзя, чтобы преобладали эмоции.

Способность преодолевать трудности повышает обучение и практика. Как сказал великий Абай: «Лишь знанием движется век, лишь знанием жив человек».

О людях в жизни

В первую очередь, на меня повлияли родители. Все мои братья и сестры получили высшее образование, занимаются полезными обществу делами, у всех хорошие семьи, хорошее воспитание, и это, я считаю, на 90 процентов заслуга наших родителей. Они постарались дать нам самое главное, что родители могут и должны дать своим детям — воспитание, образование и здоровье.

Я помню многих своих учителей, они также оказали на меня большое влияние.





Если человек нацелен на обучение, то учиться можно у всех, даже у плохих людей. На их примере можно понять, как делать не нужно. Как говорит Саидмурод Давлатов, можно учиться даже у животного мира и растений.

Многие люди советуют правильно выбирать себе окружение. Это верный и одновременно неверный совет. Потому что мы живем в обществе и не можем общаться исключительно с теми, с кем нам хочется. Конечно, людей, с кем мы постоянно контактируем, нужно выбирать, но еще важнее уметь найти общий язык с любым человеком. Если вы это сможете, то для вас открыт весь мир.

О деятельности

Я был отличником в школе, затем в университете, получил красный диплом и после остался в аспирантуре. Поработав три-четыре года, понял, что это не мое. С тех пор уже на протяжении 31 года я занимаюсь предпринимательством.





Мне нравится бизнес. Это такой вид деятельности, в котором есть все: самореализация, духовность, общение, управление, проекты, путешествия, деньги. Бизнес дает человеку все, что нужно для гармоничного развития.

В моей жизни большое место занимает семья. И мое дело жизни, в первую очередь — семья, продолжение рода Кожахметовых, продолжение дела моих родителей. У нас большая и дружная семья, мы создаем семейные традиции, семейные корпоративные мероприятия, участвуем в акции «Бессмертный полк», каждое воскресенье ходим в горы, вместе путешествуем. Когда у моего брата, который живет в Калининграде, женился сын, 32 человека полетели в Калининград, чтобы его поддержать. Когда племянница в США выходила замуж за американца, 12 человек тоже полетели туда, чтобы принять участие в этом событии.





В нашей семье есть такие семейные ценности, как сплоченность, честность, помощь обществу, познание нового, образованность. И моя задача — передать эти ценности следующему поколению Кожахметовых.