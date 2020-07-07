Максим Барышев о том, как создать 6 компаний, заниматься общественной деятельностью и быть семьянином

О себе

О жизненных принципах

О людях в жизни

Большое значение в моем становлении сыграла мама

О деятельности

Придерживаюсь принципа: «Кто если не я?»

У меня жена и двое детей. Это те люди, которые меня вдохновляют и ради которых я живу.Нет недостижимых целей, есть слишком большие, за которые не хочется браться. Но даже самую большую цель можно разложить на этапы, и тогда нет ничего невозможного.К примеру, запуск проекта «Учет.кз» в 2007 году. Многие из моего окружения смеялись и говорили, что невозможно заработать деньги из интернета, потому что вся информация в нем бесплатная. Но, как показала практика, я заработал и сейчас владею несколькими бизнесами в этой сфере.Сейчас три раза в неделю пробегаю по пять километров.Я поставил систему сбора дождевой воды и повторного ее использования для полива и технических нужд, систему электрогенерации от солнечных панелей, стекла с серебряным напылением, стены из экопанелей. Отказался от городского горячего водоснабжения и отопления. Зимой отопление частично получаем от солнца. Также важна экологичность как забота о персонале. Из окон второго этажа у нас открывается вид на горы. А на одном из этажей сотрудники сами принимали решения по расположению мебели и дизайну помещения.Ценю человеческие отношения. С каждым человеком в своем окружении выстраиваю партнерские отношения, чтобы быть с ним навсегда: расти вместе, учиться и достигать.Вчерашний день закончился и принес результаты, сегодня есть хорошие планы. Счастье прямо сейчас, здесь и в этот момент.Стараюсь быть честным с собой, с семьей, коллективом. Этого же жду от людей в моем окружении.Если человек сделал больше, чем мы обговорили в начале, справедливо его больше вознаградить. Это принцип обмена с превышением, он помогает мне в жизни и в бизнесе.Я определяю их как вызов. К примеру, недавний карантин был трудной ситуацией для бизнеса. Но мы смогли приспособиться к этой реальности. В короткие сроки программисты сделали взаимодействие через онлайн-систему и IP-телефонию, и мы перевели все 150 сотрудников на удаленный режим работы. Потому что для меня коллектив — одна большая семья, и я переживаю за их здоровье.Она работала химиком-технологом, но после развала Советского Союза эта профессия перестала быть востребованной, поэтому она перепрофилировалась и стала бухгалтером, а затем аудитором. Мой бизнес связан с бухгалтерией, потому что я сделал его для мамы и для таких людей, как она, чтобы им было комфортно получать информацию и были доступны последние технологии в обучении и повышении квалификации.Считаю, что можно рассказывать детям все, что угодно, приводить хорошие примеры, но они все равно вырастут похожими на родителей. Соответственно, быть для них этим примером важно. Благодаря детям я тоже меняюсь.Это могут быть успешные дизайнеры, маркетологи, менеджеры по продажам. Из общения с каждым из них черпаю что-то полезное, чему-то учусь.В их неудачах всегда виновато государство, погода, окружающие люди. Успех для них неосуществим. Когда из моей жизни ушли такие люди, я стал достигать поставленных целей за более короткое время.В ней шесть компаний. Uchet.kz — портал для бухгалтеров, где можно получить информацию, проконсультироваться, прочитать про изменения в законодательстве. Учебный центр, который предполагает онлайн- и офлайн-обучение. Есть филиалы в России, и с открытием границы будет и в Узбекистане. IT-компания, которая создает продукты для бухгалтеров и предпринимателей. Некоммерческая профессиональная организация бухгалтеров, самое крупное сообщество в Центральной Азии, в команде около 6000 человек. Аудиторская деятельность и аутсорсинг-бухгалтерия.Мы помогаем предпринимателям взаимодействовать с государственными органами.Своим примером стараюсь показать бизнесменам и людям в целом, что нужно потреблять меньше ресурсов и вести экологичный образ жизни. Самое малое — выбрасывать мусор в урну, по возможности сортировать, посадить в год хотя бы по одному дереву. Если каждый алматинец в год посадит одно дерево, то в городе появятся два миллиона деревьев и Алматы будет самым зеленым в мире.Придерживаюсь принципа: «Кто если не я?». Если я могу это сделать, то я должен это сделать.Мы помогаем бизнесменам улучшить понимание своего бизнеса и оперативно принимать правильные решения, а бухгалтерам — развиваться и достойно работать. На стыке этих двух призваний мы создали «Учет», развитие которого будет продолжаться не один десяток лет. Думаю, в жизни моих детей и внуков будет именно это направление бизнеса. Когда мы внедрили бесплатное онлайн-образование для бухгалтеров, в Казахстане улучшилась сдача налоговых отчетностей и люди стали меньше получать штрафы, так как в регионах был недостаток информации от грамотных лекторов. Когда я вижу результат работы и пользу от того, что делаю, понимаю, что выбрал правильное направление в своей жизни.