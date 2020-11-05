Академик Райс Тулебаев о том, как отдать медицине 56 лет и продолжать учиться

О себе

Прежде всего, я врач, оториноларинголог. Работаю в медицине уже 56 лет.

Мое кредо: «Никогда не бросать начатое дело». В истории моей жизни было много сложностей, но я все равно вставал и делал свое дело.

Мне уже немало годов, 79 лет. Конечно, некоторые люди к этому возрасту добиваются еще большего, но так получилось, что в Казахстане и странах СНГ специалисты из сферы медицины меня знают. Этим я немного горжусь.





Около 10 лет назад ко мне обращались из Международного биографического центра Кембриджского университета, они собирали сведения об ученых. После того как я отправил им информацию о себе, мне сообщили, что среди большого числа ученых, именно такой истории, когда человек начинал с самых простых позиций, с врача, лаборанта, младшего научного сотрудника и работал в аппарате Министерства здравоохранения, был ректором в институтах — таких немного.



Мое хобби — музыка. Любовь к музыке со мной всю жизнь. Когда мне тяжело, я беру в руку домбру или баян. В свое время я учился в музыкальном училище и одновременно в медицинском институте. Дружу с Айман Мусаходжаевой, являюсь почетным профессором их университета.

Мое хобби — музыка



В юности увлекался чтением. Мой любимый писатель — Лион Фейхтвангер, мне нравятся все его романы. Конечно, будучи медиком, люблю Чехова.

С самого начала профессиональной деятельности и по сей день самое большое счастье для меня — наблюдать результаты своего труда, видеть, как человек выздоровел.

О жизненных принципах

Честность и порядочность прежде всего. Наше поколение в большей степени было именно таким. В людях было меньше меркантильности. Хотя и сейчас среди молодежи много честных, умных, увлекающихся и спортом, и музыкой, и литературой.

Быть трудолюбивым. Я не люблю лентяев, когда человек за все хватается и ничего не доделывает. Этому меня учил академик Николай Дмитриевич Беклемишев, он дожил до 96 лет, занимался спортом, бадминтоном.

О людях в жизни

Прежде всего, на меня повлияли родители. Мама — заслуженный учитель Казахской ССР. Папа — железнодорожник, участник войны, дошел до Берлина. Говорят, что мой прадед был известным человеком, волостным управителем, дважды совершал хадж в Мекку.





Источник www.amu.kz

Большое влияние также оказали преподаватели в институте города Семипалатинск. Это был сильнейший институт, нам преподавали профессора, авторы учебников, которые были сосланы в Казахстан из Ленинграда и Москвы. Они дали нам культурное и духовное развитие, привили любовь к чтению. А на их лекциях всегда было очень интересно, они говорили не только о медицине, но и о музыке, искусстве.



Позже, когда я сам стал преподавать, я так же, как и они, всегда стремился делать свои лекции интересными. К примеру, связывая медицину с музыкой, рассказывал студентам, что Людвиг ван Бетховен, когда потерял слух, подставлял свой костыль к рояли, таким образом различая звуки через костную проводимость. Он написал все самые известные свои произведения в тот период, когда его слух стремительно ухудшался.

В 2010 году вышла моя первая художественная книга «Сага о моих современниках»



У меня был хороший друг, личность невероятной величины — Мариус Стефанович Плужников, российский ученый, профессор, основатель Международной академии оториноларингологии-хирургии головы и шеи, которая завоевала авторитет в мире. Мариус Стефанович был талантливым писателем, у него есть несколько рассказов и две художественные книги. Под его влиянием я тоже начал писать. В 2010 году вышла моя первая художественная книга «Сага о моих современниках». Потом «Святая любовь к медицине», биографический роман «Наследница Соломона». Сейчас я завершаю две большие книги.

О деятельности

Я написал 4 учебника, 20 монографий, больше 600 статей, мной получено более десяти авторских свидетельств и патентов на изобретения. Первый доктор наук Розенсон Рафаил Иосифович защитил диссертацию под моим руководством еще в 1996 году. Всего я подготовил 17 докторов и 38 кандидатов наук.







Сейчас заведую кафедрой оториноларингологии в Медицинском университете «Астана». У нас большая кафедра: свыше 30 резидентов, 2 докторанта, 3 магистранта. Кроме основной работы пишу книги, много читаю, изучаю — в любом возрасте нужно продолжать работать над собой. Есть исследование американских ученых, в котором они доказали, что мозг человека начинает работать в полную силу только к 60 годам.

Стараюсь не отставать от времени, пользуюсь интернетом, социальными сетями Instagram, Facebook



Стараюсь не отставать от времени, пользуюсь интернетом, социальными сетями Instagram, Facebook. Но зацикливаться только на достижениях нового времени нельзя, нужно не забывать старое, помнить историю, потому что человек учится на своих ошибках, и все, что есть сейчас, не появилось на пустом месте, это результат опыта, накопленного историей. Думаю, в нынешнее время очень важно уметь гармонично все сочетать.