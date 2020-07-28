Сергей Бондаренко о жизненных принципах и о том, как стал многократным чемпионом Казахстана и Азии

О себе

Главное качество, которое помогает мне преодолевать трудности и не сдаваться на полпути — терпение

О жизненных принципах

О людях в жизни

Именно родители могут помочь ребенку реализоваться, стать кем-то

О деятельности

Через пару месяцев меня выгнали как самого неперспективного спортсмена

Дело моей жизни — помогать людям развиваться, становиться сильнее и счастливее

Практически всю жизнь провел в Кокшетау, занимался плаванием, морским многоборьем, триатлоном. До 2000 года был в составе сборной Казахстана.Гонятся за ложными ценностями, теряя то, что важно на самом деле. Вначале человек жертвует своим здоровьем, чтобы заработать деньги. Потом тратит деньги на восстановление здоровья. Чтобы такого не было, нужно понимать, что главные ценности — здоровье и здоровый образ жизни. Со здоровым телом и здоровым пониманием вещей проще чего-то достигать.Стараюсь приносить людям пользу, доносить правильные вещи по отношению к себе, своему телу, здоровью — и когда вижу результат, это вдохновляет.У меня пятеро детей. Я не настаиваю на том, чтобы они с малых лет занимались спортом. Обучаю, показываю, но решение заниматься или нет — оставляю на их усмотрение. Считаю, навязывать и заставлять — неправильно.Стараюсь каждому ученику, который приходит ко мне, максимально дать знания, которые у меня есть, при этом помочь ему стать здоровее и счастливее, чтобы он обрел цели в жизни. Когда человек делает с радостью, то все получается легко и просто и результат будет лучше.Что раньше казалось мне сложным, сейчас жизненный урок, который надо преодолеть, осознать и идти дальше. Такое отношение помогает быстрее справляться со сложными ситуациями.Именно родители могут помочь ребенку реализоваться, стать кем-то, многое зависит от них. Также на мое становление повлияли тренеры. Каждый человек, с которым общаюсь длительное время, вносит свою лепту в мое развитие.Супруга поддерживает меня во всем, много заслуг благодаря ей. Она верит в меня, вкладывает силы, подбадривает и дарит много позитива, чтобы я мог двигаться дальше.Главное, не бросать, не останавливаться и понимать, что в жизнь ты пришел не просто так, а для того, чтобы работать, в первую очередь, над собой. А когда развиваешься сам, вокруг тебя меняется окружение.Но через пару месяцев меня выгнали как самого неперспективного спортсмена. Я был слабоват физически, и тогда, в семь лет, плавание мне не особо нравилось, поэтому я не уделял ему большого внимания. После того как меня выгнали с секции, мы с отцом продолжали регулярно ходить в бассейн.Я был одним из отстающих и неперспективных в группе. Но в один момент неожиданно для себя и остальных у меня начали появляться достижения в спорте.В нашем городе проводили областное соревнование по бегу. Приехали спортсмены со всей области, районов и деревень. В нашей команде я был третьим по уровню подготовки, и был самый сильный спортсмен, на победу которого мы рассчитывали. Мы вместе с другими невыдающимися ребятами бежали в середине, когда я заметил рядом его. Я приблизился и спросил: «Почему ты бежишь тут, рядом с нами, слабенькими? Тебе пора вперед, победа же должна быть за нами». Он ответил, что не побежит. В этот момент мне стало так обидно за наш город, что я решил попробовать сам. Побежал и выиграл соревнование. После этого победы пошли одна за другой.Выполнил звание мастера спорта международного класса, стал победителем и призером кубков и чемпионатов Азии, многократным чемпионом Казахстана, участвовал в чемпионатах Европы и мира.Я понял, что бизнес — это не то, чем я буду доволен через двадцать лет. Будут деньги, возможности, но душевного спокойствия, удовлетворения это мне не принесет. То, что я даю людям, будучи тренером, приносит мне больше счастья. Дело моей жизни — помогать людям развиваться, становиться сильнее и счастливее.Они ведут здоровый образ жизни, не уничтожают свои тела, следят за собой, и качество их жизни растет.