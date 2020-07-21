Асель Адил о создании бренда, который строится на любви к своим корням

О себе

Меня делают счастливее достижения

О жизненных принципах

Мой основной принцип — творить и создавать новое

О людях в жизни

Стараюсь окружать себя позитивными людьми

О деятельности

Бренд строится на любви к Родине, своим корням

Творчество для меня — своего рода медитация. В свободное от работы время занимаюсь творчеством в разных проявлениях: переделываю мебель, одежду, готовлю оригинальные блюда.При этом по образованию я финансист и все графические программы осваивала самостоятельно. Сейчас в нашей команде работают профессиональные дизайнеры, но основные идеи, которые мы воплощаем в жизнь, по-прежнему исходят от меня. Я креативный директор бренда.Считаю бизнес третьим ребенком, своим детищем.. Когда ставлю определенные цели по саморазвитию и развитию бизнеса и достигаю их. Вдохновляют и приносят радость отзывы клиентов, покупателей, особенно тех, кто находится за пределами Казахстана. К примеру, знакомая переслала сообщение от подруги, которая выходила замуж в Бразилии, но сейчас живет в Мексике. Оказалось, что она получила на свадьбу два подарка от нашего бренда, их привезли друзья из Казахстана. Было приятно слышать, что сейчас у нее дома в Мексике на столе лежит наша скатерть.При этом создавать качественный продукт. Хочется показать людям всего мира, что казахстанское может быть красивым, качественным и современным.Если ты не двигаешься вперед, то ты двигаешься назад. Бывают периоды, когда это делать сложно и кажется, что дальше уже не получится. В моменты творческого кризиса помогает и мотивирует словом и действием окружение. Когда смотришь на комьюнити, в котором состоишь, понимаешь, что нужно двигаться дальше.Воспитание в семье помогло стать самостоятельной, ни на кого не надеяться.Она закаленный человек с характером, и мы постоянно друг друга вдохновляем. Также поддерживает муж. Сам будучи предпринимателем, он воспринимает любые мои идеи позитивно, участвует в жизни моего бизнеса, помогал на стадии открытия производства. И до сих пор, несмотря на то, что у нас есть технические специалисты, когда возникают вопросы с оборудованием, мы не обходимся без его помощи.Я попала в первый поток программы, которая была организована Европейским банком реконструкции и развития. Мне предложили стать менти успешного предпринимателя Елены Александровны из компании Zibroo. Они производят спортивную и дизайнерскую одежду. На тот момент мы только открывали производство, поэтому, не имея никакого опыта в швейном и печатном деле, я была потеряна. Программа сильно помогла мне. По сей день я получаю от Елены Александровны дельные советы касательно производства, швейного дела и в целом ведения бизнеса.Я начала задумываться об этом около года назад. Оказалось, в моем окружении нет людей с негативом, тех, кто жалуется на жизнь. Помимо сообщества женщин-предпринимателей у меня есть круг из семи близких подруг. Одна из них — мама в декрете, увлекается детской психологией, вторая — сферой здорового питания, другие развиваются в иных направлениях. Но всех объединяет стремление к развитию и позитивный взгляд на жизнь.Принимали за китаянку, кореянку или японку. Но чертами лица я была не совсем похожа на китаянку, а стилем одежды на кореянку или японку, потому как одевалась по-европейски. Тогда я подумала, что мне не хватает аксессуара с казахстанской айдентикой, который показал бы, из какой я страны. На тот момент можно было найти handmade шелковые шарфы, портмоне с орнаментом. Но я хотела современное, фабричное, яркое. Так зародилась идея.Хотим, чтобы современная молодежь, к примеру, могла дополнить свой минималистичный интерьер вещами с традиционным колоритом. Не каждая традицинная вещь вписывается в современный интерьер, а мы это делаем. Наш слоган — «Традиционное глазами современности».Мы долго к этому шли, выросли по качеству дизайна, продукции, выросла узнаваемость бренда. С момента основания компании прошло десять лет.Именно поэтому нам хотелось перенести все производство в Казахстан, вплоть до упаковки. Было множество технических и финансовых сложностей, которые мы преодолели, и сейчас наша производственная база находится в Алматинской области.Бренд развивался органически. Все средства, которые зарабатывали, снова вкладывали в бизнес.То, во что я вкладываю все силы и душу.