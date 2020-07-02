Касым Абжанов о себе, принципах жизни и о том, почему важно инвестировать в людей

О себе
Я папа троих детей, предприниматель и инвестор. Это три главных занятия в моей жизни.
Взгляды на жизнь меняются. Раньше мне нравилась ассоциация бизнеса со спортом, я смотрел на бизнес и жизнь как на соревнование. Нравилась атмосфера конкуренции, естественно, нравилось побеждать. Но постепенно, с развитием личности, начал осознавать — для того чтобы прийти первым, не обязательно бежать быстро. Сейчас понимаю, что жизнь — это не соревнование. И даже не обязательно бежать, чтобы чего-то достичь. В некоторых ситуациях, если ничего не делать, результат будет даже лучше. Отношение к жизни и бизнесу стало спокойнее.
Мои ценности классические — забота о здоровье, себе, детях и их будущем, будущем страны
Мои ценности классические — забота о здоровье, себе, детях и их будущем, будущем страны. Для меня важно, чтобы мы относились к своей стране, месту, где мы проживаем, как к нашей собственности.
Меня делает счастливее надежда, что наши дети и страна в целом будут жить лучше.
О жизненных принципах
Честность, труд, долгосрочность целей и четкое понимание, что один ты ничего не достигнешь, все достигается командой. Важно быть окруженным мотивированными людьми, единомышленниками.
Важно быть окруженным мотивированными людьми, единомышленниками
Не зацикливаться на краткосрочных результатах, на краткосрочной выгоде.
Хорошее планирование.
Важно не заострять внимание на трудностях. Если есть хорошее здоровье, ты можешь заниматься спортом, есть семья и дети, значит, все остальное преодолимо и к этому нужно относиться легко.
О людях в жизни
Я согласен с мыслью, что выбор людей интуитивен. Как бы ты ни старался, создавая критерии выбора, это не работает. Люди, которых ты выбрал в начале пути, оказываются самыми надежными друзьями и товарищами.
Люди, которых ты выбрал в начале пути, оказываются самыми надежными друзьями и товарищами
Важно понимать, что у коллег такие же переживания и цели, все хотят хорошей, комфортной жизни. Нужно относиться к коллективу как к людям, которые заслуживают разделить успех, будь то финансовый или эмоциональный, мелкие и большие достижения.
Мне нравится ассоциация с табуреткой: табуретка устойчива, если у нее одинаковые ножки. Организация будет устойчива, если цели, которые ты ставишь перед людьми, соответствуют отдаче, которую они получат.
О деятельности
Долгое время я работал в качестве наемного менеджера. У меня не было ощущения, что предпринимательство — это часть моей натуры. Я пришел к этому больше через опыт, чем через личностные качества.
Был управляющим в инвестиционной компании. Получил уникальный опыт, когда вместе с другими людьми мог участвовать в разных этапах развития бизнеса, от нуля до момента, когда бизнес самодостаточен и интересен для рынка и инвесторов, чтобы можно было его продать. Используя этот опыт, я создал бизнес.
У меня два направления. Одна компания занимается нефтесервисным бизнесом, инжинирингом, строительством и автоматизацией. Вторая — инвестированием в стартапы.
Мне нравится то, что я делаю. С одной стороны, цена на нефть уже не та, с другой стороны, нефтесервисная отрасль будет развиваться и подвергнется техническому прогрессу. Наша задача — смотреть вперед, к примеру, предлагать не просто техническое обслуживание, но вкупе с ним программное обеспечение, которое поможет клиентам предугадать поломки, за счет грамотного и долгосрочного планирования экономить на человеческих ресурсах. Эти задачи предполагают вызов, и это интересно.
У меня не было ощущения, что предпринимательство — это часть моей натуры
Нет никакого секрета успеха. Это обычный труд. Важно уделять время не только техническому прогрессу, вкладывать средства в новые направления, оборудование, а ставить на первое место людей, инвестировать в них. Относиться к коллегам как к главному активу, чтобы их благосостояние и образование были на высоком уровне. Поэтому для меня важно, не просто как для предпринимателя, а как для гражданина страны, чтобы наши университеты и школы развивались. Чтобы большая часть молодежи училась здесь, по крайней мере, на бакалавриате. Тогда бизнес, общество как экосистема будут самодостаточными, у нас у всех будет будущее.
Дело моей жизни — сделать так, чтобы у наших детей была возможность заниматься тем, что им нравится, не в ущерб своему уровню жизни. Чтобы профессии ученого, учителя, врача высоко оценивались как материально, так и в имиджевом плане. Тогда я буду считать, что дело моей жизни, других людей в моем окружении выполнено, тогда мы сможем чем-то гордиться.