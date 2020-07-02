Касым Абжанов о себе, принципах жизни и о том, почему важно инвестировать в людей

О себе

Мои ценности классические — забота о здоровье, себе, детях и их будущем, будущем страны

О жизненных принципах

Важно быть окруженным мотивированными людьми, единомышленниками

О людях в жизни

Люди, которых ты выбрал в начале пути, оказываются самыми надежными друзьями и товарищами

О деятельности

У меня не было ощущения, что предпринимательство — это часть моей натуры

Это три главных занятия в моей жизни.Раньше мне нравилась ассоциация бизнеса со спортом, я смотрел на бизнес и жизнь как на соревнование. Нравилась атмосфера конкуренции, естественно, нравилось побеждать. Но постепенно, с развитием личности, начал осознавать — для того чтобы прийти первым, не обязательно бежать быстро. Сейчас понимаю, что жизнь — это не соревнование. И даже не обязательно бежать, чтобы чего-то достичь. В некоторых ситуациях, если ничего не делать, результат будет даже лучше. Отношение к жизни и бизнесу стало спокойнее.Для меня важно, чтобы мы относились к своей стране, месту, где мы проживаем, как к нашей собственности.Важно быть окруженным мотивированными людьми, единомышленниками.Если есть хорошее здоровье, ты можешь заниматься спортом, есть семья и дети, значит, все остальное преодолимо и к этому нужно относиться легко.Как бы ты ни старался, создавая критерии выбора, это не работает. Люди, которых ты выбрал в начале пути, оказываются самыми надежными друзьями и товарищами.Нужно относиться к коллективу как к людям, которые заслуживают разделить успех, будь то финансовый или эмоциональный, мелкие и большие достижения.Организация будет устойчива, если цели, которые ты ставишь перед людьми, соответствуют отдаче, которую они получат.У меня не было ощущения, что предпринимательство — это часть моей натуры. Я пришел к этому больше через опыт, чем через личностные качества.Получил уникальный опыт, когда вместе с другими людьми мог участвовать в разных этапах развития бизнеса, от нуля до момента, когда бизнес самодостаточен и интересен для рынка и инвесторов, чтобы можно было его продать. Используя этот опыт, я создал бизнес.Одна компания занимается нефтесервисным бизнесом, инжинирингом, строительством и автоматизацией. Вторая — инвестированием в стартапы.С одной стороны, цена на нефть уже не та, с другой стороны, нефтесервисная отрасль будет развиваться и подвергнется техническому прогрессу. Наша задача — смотреть вперед, к примеру, предлагать не просто техническое обслуживание, но вкупе с ним программное обеспечение, которое поможет клиентам предугадать поломки, за счет грамотного и долгосрочного планирования экономить на человеческих ресурсах. Эти задачи предполагают вызов, и это интересно.Это обычный труд. Важно уделять время не только техническому прогрессу, вкладывать средства в новые направления, оборудование, а ставить на первое место людей, инвестировать в них. Относиться к коллегам как к главному активу, чтобы их благосостояние и образование были на высоком уровне. Поэтому для меня важно, не просто как для предпринимателя, а как для гражданина страны, чтобы наши университеты и школы развивались. Чтобы большая часть молодежи училась здесь, по крайней мере, на бакалавриате. Тогда бизнес, общество как экосистема будут самодостаточными, у нас у всех будет будущее.Чтобы профессии ученого, учителя, врача высоко оценивались как материально, так и в имиджевом плане. Тогда я буду считать, что дело моей жизни, других людей в моем окружении выполнено, тогда мы сможем чем-то гордиться.