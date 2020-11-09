Арман Кашкинбеков о наставниках, принципах, которые помогают добиваться результата, и знаковых проектах ПРООН

О себе

Я простой карагандинский парень, который родился и вырос в главном индустриальном городе страны. Получал образование в Казахстане и за рубежом, уже 20 лет работаю в Казахстане. Имел честь пройти все ступеньки карьерной лестницы, дорос до руководителя международных компаний, ассоциаций, неправительственных организаций.





Также я веду Клуб Джентльменов. Это первая самая большая WhatsApp-группа в Казахстане, где много интересных людей разного профиля. Мы организовываем совместные проекты, благотворительные акции, общаемся, обсуждаем различные вопросы.

Я стараюсь жить на максимум, ведь жизнь дается нам один раз. И на самом деле возможностей гораздо больше, чем мы думаем.

Целеустремленный человек. Я работал в нефтегазовой отрасли, металлургической, инвестиционной. И, приходя в новую для себя сферу деятельности, я мало что знал. Но целеустремленность и нацеленность на результат, вера в собственные силы, знания и умения помогали мне постоянно достигать большего без помощи со стороны.

Я стараюсь жить на максимум, ведь жизнь дается нам один раз



Первая и главная ценность — семья. У меня замечательный сын, родственники, мама, сестры, племянники, друзья.

Вторая — внутренняя гармония. Кем бы ты ни работал, где бы ни был — главное, оставаться в гармонии с самим собой.

Третья — прикладывать все силы для реализации своих целей в работе в проектах и видеть в том, что тебя окружает, не угрозы, а возможности.

О жизненных принципах

Честность и порядочность. Два эти принципа для меня наиболее важны. Стараюсь в ненавязчивой форме прививать их и своим друзьям по Клубу Джентльменов. Я всегда говорю, что время может быть разным, но если вы джентльмены и даете слово, то должны приложить максимум усилий, чтобы сдержать его. Не всегда окружающие придерживаются таких позиций, но, как в японской пословице: «Не говори, что у соседа на крыше еще снег лежит, когда у самого порог не очищен».

О людях в жизни

Без лишней скромности могу сказать, что я коммуникабельный человек. У меня множество бывших и нынешних коллег. Сейчас в моем блоке 55 человек, в Клубе джентльменов 257 человек, также у меня большое количество родственников и друзей, в том числе болашакеров.





99% из того, что есть в человеке, заложено родителями в детстве. Мои родители инженеры. В советское время папа прошел путь от рабочего до первого руководителя. Я рос и видел, что благодаря знаниям и труду можно добиться всего. Это отложилось во мне и дальше повело меня по жизни.

Если по жизни вам встречаются хорошие люди, и вы все делаете правильно, они будут вам помогать, поддерживать по мере своих возможностей. Когда я вернулся в Казахстан после обучения по программе «Болашак», меня пригласили на интервью в компанию «Казахойл», лично к Балгимбаеву Нурлану Утеповичу. У меня в жизни было несколько профессиональных наставников, учителей, и первым среди них были Нурлан Утепович Балгимбаев и Олег Абуталипович Бижанов.

Если по жизни вам встречаются хорошие люди, и вы все делаете правильно, они будут вам помогать, поддерживать по мере своих возможностей



Когда я перешел в «КазМунайГаз», для меня был учителем и наставником мой руководитель Каиргельды Кабылдин. Он был управляющим директором по транспортировке. Мы объездили с ним весь мир и запустили много важных проектов. Я все еще был достаточно молодой, и мне повезло в таком возрасте пройти такой большой путь.

Поскольку я вел международные проекты, моими учителями также были и иностранцы. Один из них Дэвид Скилз, легенда нефтегазовой отрасли Казахстана, президент British Gas Kazakhstan. Моими учителями были и остаются Келимбетов Кайрат Нематович и Исекешев Асет Орентаевич, с которыми мы имели честь вместе работать.

О деятельности

Говорят, что до 35 лет вы работаете на резюме, а после — резюме работает на вас. В моем случае это случилось немного раньше, до 27 лет, после того как я стал директором секретариата совета инвесторов при президенте.

Сейчас возглавляю блок устойчивого развития урбанизации, программу развития ООН в Казахстане. У нас 55 человек, 12 проектных команд. Мы ведем проекты в сфере устойчивого развития зеленой экономики, энергетики, энергоэффективности, изменения климата, разумного и рационального использования лесных, водных и земельных ресурсов.

Мы запустили абсолютно новый финансовый рынок Казахстана, первые зеленые бонды, зеленые облигации



Три наиболее знаковых проекта. Первый связан с возобновляемой энергетикой Казахстана. Благодаря нашей поддержке случился первый проектный аукцион в области зеленой энергетики. Мы запустили абсолютно новый финансовый рынок Казахстана, первые зеленые бонды, зеленые облигации. И много других важных инициатив.





Второй проект — по возрождению популяции туранских тигров на Балхаше и созданию парка «Улытау». Он стартует 1 января 2021 года и реализуется при поддержке правительства Казахстана, России и международного фонда WWF, лицом которого является Леонардо Ди Каприо, занимающийся спасением тигров по всему миру. Туранские тигры, обитающие на Балхаше, исчезли в 40-50-х годах, но благодаря этому проекту мы вернем их на территорию Казахстана. Первый этап — создание среды обитания: деревья, кустарники, саксаулы, второй — кормовая база, будем завозить кабанчиков, оленей и других животных. Третий — сами тигры. Поскольку подвид туранских тигров был уничтожен, нам неоткуда привезти их. Но было установлено, что амурские тигры генетически являются их дальними родственниками. Поэтому последним этапом мы привезем в Казахстан 12-13 особей амурских тигров, и через 5 лет на Балхаше снова будут тигры.

Через 5 лет на Балхаше снова будут тигры



Третий проект ПРООН реализовывает совместно с Азиатским банком развития — утилизация медицинских отходов. Мы купили дорогое испанское оборудование для правильной утилизации медицинских отходов и подарили пульмонологической больнице столицы. Оказываем техпомощь Министерству здравоохранения в разработке национальной программы утилизации медицинских отходов во всем Казахстане. Это важно не только как ответ коронавирусу, но и ситуациям, которые могут возникнуть в будущем. В Казахстане должна быть система управления медицинскими отходами, это позволит гарантированно снизить число заболевших медицинских работников.

Дело моей жизни — быть профессионалом в своей сфере, приносить пользу обществу, коллегам, организации и себе, своей семье и друзьям.