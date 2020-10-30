Ермек Рустембек-улы о том, как уйти с должности руководителя холдинга и стать первым блокчейн-юристом в Казахстане

О себе

Я блокчейн-юрист, занимаюсь инвестициями, возглавляю Евразийскую ассоциацию независимых финансовых советников.



Мне 48 лет, из них 25 лет я провел в бизнесе. Работаю с 14 лет, трудовую карьеру начинал учеником электрослесаря на одном из заводов в Караганде, где я вырос.





Я патриот. Знаю все изъяны и пороки нашего государства, стараюсь не восхвалять и не принижать, а любить Родину такой, какая она есть. Считаю, что это чувство должно быть внутренним, а не показным. Патриотизм — это когда каждый на своем месте делает мир вокруг себя немного лучше.

Все материальные блага, положение в обществе, должности — это временное. Я работал на руководящих должностях и всегда на первое место ставил другие, вечные ценности.

Меня делают счастливее две вещи. Первая и главная — свет в глазах близких и родных, в первую очередь, детей. Вторая — профессиональные достижения. В Казахстане я единственный блокчейн-юрист и, когда приезжаю на конференции, которые проходят за рубежом, осознание того, что я представляю целую страну, дает ощущение ответственности и невероятный драйв.

Есть время разбрасывать камни и есть время собирать



Есть время разбрасывать камни и есть время собирать. Я сейчас в хорошей интеллектуальной и физической форме, в том возрасте, когда пришло время «собирать камни», отдавать что-то обществу.

О жизненных принципах

Самое главное — приносить пользу обществу, окружающим людям. Я часто выступаю на различных форумах, конференциях, делюсь знаниями и опытом с молодыми ребятами.

Убежден, что человек жив и молод до тех пор, пока он сохраняет любознательность, любопытство к жизни и различным ее проявлениям. Поэтому нельзя терять жажду к жизни, успокаиваться, чего бы ты ни добился в материальном и интеллектуальном плане.





Не терять веру в себя и ничего ни от кого не ждать. У меня была бурная молодость, я рано повзрослел. После переезда в Алматы у меня было два фантастических взлета, когда уровень благосостояния и уважения в обществе был очень высоким. И два не менее грандиозных падения, когда я почти доходил до состояния банкрота и оставался почти один. Но я продолжал верить в себя, в людей и эту жизнь.

Смотреть на сложности философски. Когда что-то не получается, анализируешь и, если нужно, корректируешь свои действия. А если ты все сделал правильно, значит, просто не пришло время.

Человек жив и молод до тех пор, пока сохраняет любознательность, любопытство к жизни и различным ее проявлениям



Мои родители общались с Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым, и я на всю жизнь запомнил его фразу, которую услышал, будучи юношей: «Хочешь узнать человека, посмотри, как человек высокого положения общается с простыми людьми, а простой — с высокопоставленными». На протяжении всей жизни, где бы я ни был, ко всем без исключения относился по-человечески и старался не терять достоинство.

О людях в жизни

Окружение сильно влияет на человека, на сегодняшний день это уже расхожая сентенция.

Я выбираю окружение по принципу безусловно сильных людей, у которых есть чему поучиться. Мне дико интересно слушать и разговаривать с теми, кто превосходят меня интеллектуально, ментально. Но также есть ребята, которые просят научить, подсказать, рассказать. И я беру на себя ответственность за их обучение.





Невозможно быть профессионалом, работая с посредственными людьми. В свою команду стараюсь подбирать людей, которые имеют собственное мнение, могут предлагать идеи и возражать мне, возможно, аргументированно сказать, где я был не прав.

О деятельности

Я получил хорошее юридическое образование, работал в государственных структурах, но быстро понял, что это не мое. С 1992 года был в корпоративном бизнесе. Три года назад осознал, что не хочу заниматься тем, что делал раньше, и ушел с должности председателя правления холдинга в свободное плавание. Меня заинтересовал мир инвестиций, с целью изучения этой отрасли много поездил по миру.

99% организаций, связанных с блокчейн-экономикой, на тот момент не имели никакой правовой упаковки. В одном фонде, где я был вкладчиком, на мой вопрос о том, почему у них нет юридических документов, ребята ответили мне: «Ты же юрист, помоги нам их разработать». Я воспринял это как вызов. Изучил опыт криптофондов зарубежных стран и разработал необходимый пакет документов. После на сопровождение приходили фонды из России, Украины, Прибалтики, Мальты, Швейцарии, Англии и других стран.





В 2018 году я создал специализированный юридический бутик «Центр цифрового права». В Казахстане мы стали родоначальниками такой подотрасли, как цифровое право, и создали один из лучших в СНГ центров компетенции. Мы занимаемся вопросами правового сопровождения проектов в области блокчейна и проблем цифровой экономики. Обучаем студентов, я заканчиваю разработку онлайн-курса по блокчейну для юристов. Планируем внедрять его в юридических вузах Казахстана. В этой сфере мир ушел уже далеко вперед, и если мы сейчас не будем соответствовать времени, то можем оказаться на информационной и экономической периферии.

99% организаций, связанных с блокчейн-экономикой, на тот момент не имели никакой правовой упаковки



У меня есть второе направление деятельности. Несколько лет назад, будучи за границей, я встретил специалиста, который очень грамотно разложил мне личные финансы. Тогда я впервые узнал о профессии независимый финансовый советник. Оказалось, что специальность появилась больше 150 лет назад и сейчас она входит в ТОП-3 самых респектабельных профессий финансового сектора. На Западе свои финансовые советники есть у каждой третьей-четвертой семьи, в том числе у известных личностей: Гейтса, Карнеги, Безоса.

Финансовый советник поможет составить личный финансовый план. Есть ряд простых правил, соблюдая которые можно улучшить свое благосостояние и достичь финансовых целей. Например, быстрее рассчитаться с ипотекой, купить новую машину, построить дом, скопить деньги на образование детей. За такой технологией огромная культура: законодательное регулирование, профессиональные организации, союзы и ассоциации, академическое образование.





Я был в числе первых, кто привез эту культуру в Казахстан. Мы готовим специалистов этой профессии, разработали обучающий курс. В прошлом году создали профессиональную Ассоциацию, повышаем финансовую грамотность населения, занимаемся вопросами создания законодательства, которое регулировало бы эту отрасль, также видим своей задачей очищение рынка от недобросовестных участников, мошеннических пирамид, схем.

Уровень закредитованности населения огромный, финансовое положение зачастую сложное, поэтому, если мы со своей Ассоциацией сможем внести посильный вклад в то, чтобы избавлять людей от «финансовой онкологии», то смело сможем сказать, что выполнили свою миссию.