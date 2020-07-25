Мадина Аманова о мотивации и создании проектов 9G, Almaty Pop Up Store и «Сентябрь»

О себе

Меня делает счастливее красота

О жизненных принципах

Нытье — не продуктивно, мышление иждивенца — не круто

О людях в жизни

О деятельности

Когда у тебя рождается первый ребенок, ты понимаешь, что теперь не имеешь права облажаться

По профессии — журналист, по духу — энтузиаст.Самое сложное и интересное — быть честным с собой. Люблю оптимистов, тяготею к минимализму, верю в мечтателей.Развитое критическое мышление и трезвый взгляд на окружающую действительность. Идеи и вдохновение.Милан Кундера сказал, что человек творит свою жизнь по законам красоты даже в пору самой глубокой безысходности. Я в это верю. Скандинавский дизайн, люди с красивыми поступками и мыслями, лаконичный слог Набокова, совершенный силуэт гор — невозможно быть несчастным в мире, где все это есть.Думаю, у всех так — люди работают, как живут, и живут, как работают.Звучит банально, но я действительно никогда никого не обманываю. Мне так удобнее, когда говоришь правду, люди тебя слышат.«Да» всегда очевидное.Это лучшее, что ты можешь для себя сделать.Люди, живущие в тепличных условиях, обычно неконкурентоспособны. Из моих лайфхаков по преодолению трудностей: нытье — не продуктивно, мышление иждивенца — не круто.. Они похожи. Мама научила всегда иметь свое мнение, бабушка — всегда иметь свои деньги.Дико горжусь и не буду скромничать — у моей личной жизни здоровый вайб.Потом я десять лет работала в глянцевых изданиях. Честно прошла траекторию от стажера до главреда.Мы основали его пять лет назад вместе с Шынар Сапар. Помогаем классным брендам выстроить диалог с потребителем, изучаем социальные тренды, обожаем урбанистику, футурологию и дизайн.Мы впервые запустили его четыре года назад в формате онлайн-шоу-рума казахстанских дизайнеров. Пару лет назад этот формат наскучил, мы долго готовили ребрендинг. На следующей неделе мы его запускаем уже в новом формате — медиаплатформа для дизайнеров и горожан. Идеи и истории, сторителлинг и маркетплейс.Думаю, так отвечают все родители. Это простая, но глубокая мысль — когда у тебя рождается первый ребенок, ты понимаешь, что теперь не имеешь права облажаться.Хорошая литература требует жизненного опыта. Пока набираюсь. Набоков — мой герой.