Мадина Аманова о мотивации и создании проектов 9G, Almaty Pop Up Store и «Сентябрь»

О себе
Если определять себя простыми и понятными категориями, то, в первую очередь, я — мама и дочь со всеми вытекающими смысловыми значениями этих слов. По профессии — журналист, по духу — энтузиаст.
Люблю честность. Самое сложное и интересное — быть честным с собой. Люблю оптимистов, тяготею к минимализму, верю в мечтателей.
Меня делает счастливее красота
Мои ценности — верность своему слову, выбору и принципам. Развитое критическое мышление и трезвый взгляд на окружающую действительность. Идеи и вдохновение.
Меня делает счастливее красота. Милан Кундера сказал, что человек творит свою жизнь по законам красоты даже в пору самой глубокой безысходности. Я в это верю. Скандинавский дизайн, люди с красивыми поступками и мыслями, лаконичный слог Набокова, совершенный силуэт гор — невозможно быть несчастным в мире, где все это есть.
О жизненных принципах
В жизни и работе придерживаюсь одинаковых принципов. Думаю, у всех так — люди работают, как живут, и живут, как работают.
Первый принцип: всегда говорить правду. Звучит банально, но я действительно никогда никого не обманываю. Мне так удобнее, когда говоришь правду, люди тебя слышат.
Нытье — не продуктивно, мышление иждивенца — не круто
Второй принцип: сомневаешься — выбрасывай. «Да» всегда очевидное.
Третий: воспитывай внутреннюю дисциплину. Это лучшее, что ты можешь для себя сделать.
К трудностям отношусь нормально. Люди, живущие в тепличных условиях, обычно неконкурентоспособны. Из моих лайфхаков по преодолению трудностей: нытье — не продуктивно, мышление иждивенца — не круто.
О людях в жизни
На мое становление повлияли мама и бабушка. Они похожи. Мама научила всегда иметь свое мнение, бабушка — всегда иметь свои деньги.
Мое главное достижение в жизни — мои друзья. Дико горжусь и не буду скромничать — у моей личной жизни здоровый вайб.
О деятельности
Все началось с журфака. Потом я десять лет работала в глянцевых изданиях. Честно прошла траекторию от стажера до главреда.
Мой главный проект — независимое агентство креативных коммуникаций 9G. Мы основали его пять лет назад вместе с Шынар Сапар. Помогаем классным брендам выстроить диалог с потребителем, изучаем социальные тренды, обожаем урбанистику, футурологию и дизайн.
Самый медийный проект — городской дизайн-маркет Almaty Pop Up Store.
Когда у тебя рождается первый ребенок, ты понимаешь, что теперь не имеешь права облажаться
Самый любимый проект — «Сентябрь». Мы впервые запустили его четыре года назад в формате онлайн-шоу-рума казахстанских дизайнеров. Пару лет назад этот формат наскучил, мы долго готовили ребрендинг. На следующей неделе мы его запускаем уже в новом формате — медиаплатформа для дизайнеров и горожан. Идеи и истории, сторителлинг и маркетплейс.
Моя главная мотивация — сын. Думаю, так отвечают все родители. Это простая, но глубокая мысль — когда у тебя рождается первый ребенок, ты понимаешь, что теперь не имеешь права облажаться.
Если говорить о деле моей жизни, то я всегда хотела писать книги. Хорошая литература требует жизненного опыта. Пока набираюсь. Набоков — мой герой.