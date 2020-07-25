Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/939/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/939d2e9005957b3a86af9138244ea914.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
madina-amanova-o-motivacii-i-sozdanii-proektov-9g-almaty-pop-up-store-i-sentyabr
Мадина Аманова о мотивации и создании проектов 9G, Almaty Pop Up Store и «Сентябрь»
117

Мадина Аманова

34 года, город — Алматы, журналист, редактор, @_madaman

/
/

Сегодня в 10:50

Мадина Аманова о мотивации и создании проектов 9G, Almaty Pop Up Store и «Сентябрь»

О себе
93230779_225169972033206_8330962350141794987_n.jpg

Если определять себя простыми и понятными категориями, то, в первую очередь, я — мама и дочь со всеми вытекающими смысловыми значениями этих слов. По профессии — журналист, по духу — энтузиаст.

Люблю честность. Самое сложное и интересное — быть честным с собой. Люблю оптимистов, тяготею к минимализму, верю в мечтателей.

Меня делает счастливее красота


Мои ценности — верность своему слову, выбору и принципам. Развитое критическое мышление и трезвый взгляд на окружающую действительность. Идеи и вдохновение.

40D1D4D5-EDC0-4FE3-9BD9-0629E91811EC.JPG

Меня делает счастливее красота. Милан Кундера сказал, что человек творит свою жизнь по законам красоты даже в пору самой глубокой безысходности. Я в это верю. Скандинавский дизайн, люди с красивыми поступками и мыслями, лаконичный слог Набокова, совершенный силуэт гор — невозможно быть несчастным в мире, где все это есть.
О жизненных принципах
В жизни и работе придерживаюсь одинаковых принципов. Думаю, у всех так — люди работают, как живут, и живут, как работают.

Первый принцип: всегда говорить правду. Звучит банально, но я действительно никогда никого не обманываю. Мне так удобнее, когда говоришь правду, люди тебя слышат.

Нытье — не продуктивно, мышление иждивенца — не круто


Второй принцип: сомневаешься — выбрасывай. «Да» всегда очевидное.

Третий: воспитывай внутреннюю дисциплину. Это лучшее, что ты можешь для себя сделать.

90997448_846791872495078_1563365796870484270_n.jpg

К трудностям отношусь нормально. Люди, живущие в тепличных условиях, обычно неконкурентоспособны. Из моих лайфхаков по преодолению трудностей: нытье — не продуктивно, мышление иждивенца — не круто.
О людях в жизни
На мое становление повлияли мама и бабушка. Они похожи. Мама научила всегда иметь свое мнение, бабушка — всегда иметь свои деньги.

Мое главное достижение в жизни — мои друзья. Дико горжусь и не буду скромничать — у моей личной жизни здоровый вайб.
О деятельности
Все началось с журфака. Потом я десять лет работала в глянцевых изданиях. Честно прошла траекторию от стажера до главреда.

Мой главный проект — независимое агентство креативных коммуникаций 9G. Мы основали его пять лет назад вместе с Шынар Сапар. Помогаем классным брендам выстроить диалог с потребителем, изучаем социальные тренды, обожаем урбанистику, футурологию и дизайн.

Самый медийный проект — городской дизайн-маркет Almaty Pop Up Store.

Когда у тебя рождается первый ребенок, ты понимаешь, что теперь не имеешь права облажаться


Самый любимый проект — «Сентябрь». Мы впервые запустили его четыре года назад в формате онлайн-шоу-рума казахстанских дизайнеров. Пару лет назад этот формат наскучил, мы долго готовили ребрендинг. На следующей неделе мы его запускаем уже в новом формате — медиаплатформа для дизайнеров и горожан. Идеи и истории, сторителлинг и маркетплейс.

83490708_617827562378296_1009725425441734490_n.jpg

Моя главная мотивация — сын. Думаю, так отвечают все родители. Это простая, но глубокая мысль — когда у тебя рождается первый ребенок, ты понимаешь, что теперь не имеешь права облажаться.

Если говорить о деле моей жизни, то я всегда хотела писать книги. Хорошая литература требует жизненного опыта. Пока набираюсь. Набоков — мой герой.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #люди #творчество
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Кофе с Ильдаром Катеновым
3857
Талгат Алимов
4689
Кофе с Даной Башибаевой
5765