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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Дархан Оте о том, как в 25 лет стал директором школы и почему всегда мечтал быть учителем
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Дархан Оте

город — Нур-Султан, президент Международного общественного фонда «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ»

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Сегодня в 19:50

Дархан Оте о том, как в 25 лет стал директором школы и почему всегда мечтал быть учителем

О себе

Я гражданин Казахстана, отец семейства и младший брат.

С точки зрения профессиональной деятельности, я выбрал педагогическую сферу, поэтому считаю себя учителем. В моей жизни все связано с преподаванием и воспитанием.

Мне нравится обучать детей — это дает мне стимул для развития и совершенствования.

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Для меня важно быть честным во всех отношениях: в семье, в работе, с друзьями. Совершать любое дело искренне, а не для галочки.

Чтобы ответить на вопрос о счастье, нужно вспомнить слова Абая и ответить на три вопроса: «Откуда я пришел? Для чего иду? Куда направляюсь?». В современном быстро меняющемся мире, в век информационных технологий, трендов и челленджей, многие люди не могут найти себя, свои истинные ценности и цели, поэтому не получают от жизни удовлетворения. Счастлив тот, кто нашел свою цель и приносит окружающему миру пользу. Как сказал Платон: «Заботясь о счастье других, мы находим свое собственное».

О жизненных принципах

Взаимоотношения на первом месте. Добрые и уважительные отношения в семье — это залог благополучия и гармонии. В коллективе — залог успешно выполненной работы. Многие люди, получив возможность руководить людьми, совершают ошибку — слишком входят в роль, отдаляют от себя и обижают окружающих. Это мешает им достигать успеха и расти.

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Сталкиваясь со сложными ситуациями, важно помнить — проблемы даются человеку для его развития. Поэтому нужно относиться к ним с терпением и принятием. Тогда, преодолевая их, можно увидеть новые возможности.

О людях в жизни

Люди, которые в первую очередь помогают нам в жизни — это родители, старшие родственники. Мы растем, опираясь на воспитание родителей и пример старших.

Будучи молодым учителем, я думал, что человека на 80 процентов формирует школа. С годами понял, что большая часть личности ребенка закладывается в детстве, в среде, в которой он растет, на примерах, которые он видит. Позже, когда ребенок идет в школу, учителя могут только отточить то, что уже есть.

Я благодарен родителям за хорошее воспитание и своим школьным учителям за то влияние, которое они оказали на меня


Я благодарен родителям за хорошее воспитание и своим школьным учителям за то влияние, которое они оказали на меня. Помимо знаний они дали осознание необходимости быть достойным гражданином и приносить пользу обществу. Эти учителя стали для меня role model.

Так как я учитель истории, меня вдохновляют алашевцы, их взгляды, любовь к Родине, самопожертвование, их обширные знания. Я исследовал жизненные и политические взгляды Алихана Букейханова и по завершении бакалавриата написал на основе этого научную работу. Чтобы понять основу его мировоззрения, можно привести всего одну фразу: «Ұлтқа қызмет білімнен емес, мінезден».

На сегодняшний день в моем окружении много замечательных людей, и у каждого есть качества, которые я хотел бы перенять.

О деятельности

Изначально у меня не было цели стать президентом фонда, я мечтал быть учителем. Когда учился в 9-10 классе, как и многие ребята в этом возрасте, я искал для себя ориентиры. Это были 90-е годы, у нас не было таких информационных возможностей, как сейчас, и примерами для подражания для нас были люди, которых мы видели каждый день. А рядом были наши учителя, которые ежедневно усердно трудились, чтобы дать нам знания и воспитать из нас хороших людей. Их наставления оказывали на нас большое влияние. Одним из них был учитель истории Мухамедкали ага. Я участвовал в олимпиадах по истории, занимал призовые места, и мой учитель однажды сказал: «Дархан, у тебя хорошо получается, ты можешь стать учителем истории». Я поверил его словам и поступил на педагогический факультет.

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В студенческие годы работал воспитателем, на четвертом курсе университета стал преподавать в школе. Через пять лет по рекомендации администрации стал завучем по воспитательной работе, а в 25 лет меня назначили директором школы. Совершенно неожиданно для себя я попал в состав руководства.

Сейчас я президент Международного общественного фонда «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ». Наш девиз — «Сапалы білім, саналы тәрбие». Цель фонда — воспитание подрастающего поколения, способного в дальнейшей жизни реализовать себя как личность на основе приобретенных интеллектуальных и нравственных ценностей, выпускать из школы конкурентоспособных молодых людей, воспитанных в духе национальных традиций.

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Моя главная миссия в жизни — приносить пользу обществу через преподавательскую деятельность. Я счастливый человек, потому что я нашел себя, делаю то, что люблю, и следую своей миссии.

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#школа #ктл #учитель #фонд
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