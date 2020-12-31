19 человек из Кыргызстана, которые вдохновляли нас в 2020 году

Азис Абакиров, 39 лет, город — Бишкек, основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии, facebook





В 2003 году мы с другом Максимом Шмелевым, сейчас он глава одной из разработок в штаб-квартире Microsoft, основали компанию Unique Technologies. Местного рынка практически не существовало, программистов можно было пересчитать по пальцам. Мы были одной из первых IT-компаний. Разрабатывали программное обеспечение для зарубежного рынка. Молодые ребята приходили к нам стажироваться, для них Unique Technologies была школой.

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Орзубек Назаров, 53 года, город — Бишкек, боксер, вице-президент Федерации бокса Кыргызстана, facebook





Источник фотографии: kaktus.media



В детстве у меня был большой интерес к жизни и ко всему окружающему. Я был мелким и энергичным ребенком. Чтобы пустить мою энергию в правильное русло, мама отвела меня на бокс. Начал свою карьеру в боксе и занимался им всю жизнь, стал семикратным чемпионом мира.

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Амир Талипов, 27 лет, город — Бишкек, врач, facebook





В школе до конца десятого класса я не интересовался медициной. На мое решение о выборе специальности повлияли вопросы, которыми я задавался с детства, и книги. У нас дома стояло полное собрание всех томов «Большой медицинской энциклопедии» — советского издания 1958 года. Несмотря на то, что мне всегда было интересно, что случается с организмом, когда человек болеет, я не читал эти книги. Пока не заболел и не скончался мой дедушка. Это стало катализатором действий.

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Эрмек Исмаилов, 29 лет, город — Бишкек, врач, facebook





Когда учился в шестом классе, брат и отец сказали, что я буду врачом, последую за ними. Я принял это, запрограммировал себя. После окончания 11 класса без раздумий поступил на медицинский факультет.

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Егор Борисов, 31 год, город — Бишкек, заведующий реанимационной службой центра экстренной медицины города Бишкек





Скорая помощь — служба, которая вызывает много нареканий со стороны населения. Но после знакомства со структурой я понял, что это интересная и сложная организация. Многие претензии людей чаще всего складываются из-за банального незнания. Я решил приоткрыть дверцу и показать, как работает скорая помощь.

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Эльдар Галиев, 33 года, город — Бишкек, информационные технологии, CEO Growave, linkedin





Я разработчик, программист. Перед тем как мы нашли свою нишу и создали Growave, у меня было несколько провальных проектов.

Сначала проект шел тяжело. Чтобы поставить компанию на рельсы, мы черпали информацию отовсюду, общались с предпринимателями, заимствовали успешный опыт. С 2017 года компания стала прибыльной, начался быстрый рост, который идет по сей день.

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Тимур Файзиев, 39 лет, родной город — Бишкек, основатель Elite House, девелопер, бизнес-коуч, @timurfayziev





Я живу по принципу: успех от слова «успевать». Для меня важны ключевые сферы, из которых состоит моя жизнь. Это вера, обучение себя и других, здоровье, семья, бизнес и карьера, путешествия, спорт, нетворкинг, благотворительность.

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Адылбек Асанов, 32 года, город — Бишкек, предприниматель, @adylbekasanov





Я начинал с коммерции. Когда отец заболел, некому было кормить семью, и я пошел торговать на рынок. Продавал мороженое, фейерверки, мандарины. Параллельно учился в школе. Но в Кыргызстане не было хорошего дохода, и в 16 лет, еще не окончив школу, я уехал в Казахстан, Алматы. Покупал одежду оптом и перепродавал в розницу на другом рынке. Через два-три года, когда дела пошли хорошо, я пригласил брата и братишку. На тот момент мне было уже 18 лет, и я начал летать в Турцию, возил товар оттуда. Так мы с братьями начали бизнес в Казахстане.

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Руслан Кыдырмышев, 37 лет, город — Бишкек, предприниматель, общественный деятель, @kydyrmyshev_ruslan





Я создал Федерацию национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» после того, как побывал на турнире по MMA, который проводился в Казахстане, Алматы. Увидев уровень мероприятия и самой федерации, я подумал, что кыргызстанскому MMA нужны еще долгие десятилетия, чтобы хотя бы приблизиться.

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Дастан Омуралиев, 31 год, город — Бишкек, предприниматель, генеральный директор ОсОО «Экопродукт Азия», facebook





Текущее дело, которому я посвящаю все свое время — это компания «ЭкоПродукт Азия». Идея пришла спонтанно. 1 января 2013 года мы поздравляли родственников с праздником, и на столе у двоюродного брата я увидел упаковку сока. Брат рассказал, что это натуральный, хороший сок без химии, который ему привезли из Европы. Я попробовал, мне очень понравился вкус, и в голове сразу засела идея — почему бы не создать такое производство в Кыргызстане.

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Самат Долотбаков, 36 лет, город — Бишкек, предприниматель, певец, автор и ведущий ТВ-передачи о путешествиях #ONE TRAVEL, @samat.dolotbakov, facebook





Я работаю с 13 лет. Когда начал учиться в лицее, я видел, как тяжело моим родителям оплачивать обучение, и решил помочь. Устроился на работу в турецкий аккумуляторный цех переводчиком. За 3 месяца каникул я накопил 150 долларов и оплатил учебу сам.

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Эльмира Каримова, 63 года, город — Бишкек, директор частного детского сада, президент Ассоциации дошкольных образовательных организаций





11 лет назад, когда мне было 52 года, я начала бизнес, абсолютно неизведанное для меня дело — учредила детский сад по системе Марии Монтессори. Это итальянский педагог, нейропсихолог, врач, математик, изумительная женщина, перед которой я преклоняюсь. Сейчас в Кыргызстане пять садов, которые работают по этой системе, но, когда мы открывались, были единственными. Специалистов не было, и не у кого было спросить совета. Другие Монтессори-сады в нашей стране открылись только через пять лет.

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Данияр Монолбаев, город — Бишкек, предприниматель, facebook





Я из обычной кыргызской семьи. Но я всегда верил, что стану предпринимателем и буду работать на себя. С одним из братьев по этому поводу у нас даже была небольшая ссора. Я сказал ему, что не хочу, как он, работать с 9 до 6, хочу быть предпринимателем. Он не понял меня, потому что, когда после хорошего университета ты устраиваешься в хорошую компанию, стабильно работаешь и растешь в корпоративной среде — это логично. Но меня это не устраивало.

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Брэдли Бреннеман, город — Бишкек, основатель Bishkek Coffee Roasters и сети кофеен SIERRA Coffee, facebook





Я учился и окончил университет во времена распада Советского Союза и Холодной войны. Мне было интересно увидеть своими глазами регион, который долгое время был запретной зоной. Поэтому, когда появилась такая возможность, я ею воспользовался. В 1992 году побывал в Москве и Алматы. В 1994 году поехал на один год в Ташкент, чтобы преподавать английский язык. Потом продлил контракт, устроился на работу, женился. Спустя 26 лет я все еще в Центральной Азии. Так получилось, что я прожил в Узбекистане и Кыргызстане больше половины своей жизни.

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Гульмира Биялиева, 51 год, город — Бишкек, врач





Не могу сказать, что я решительно хотела стать врачом. На мой выбор профессии повлиял папа. С раннего детства я была санитаркой в классе, носила форму с крестом и сумочку с бинтами. В старших классах увлеклась журналистикой, решила поехать в МГУ, поступать на журфак. Но родители не разрешили мне уезжать так далеко. Поэтому я подала документы и поступила в местный медицинский институт.

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Дарья Суходолова, город — Бишкек, Country manager Lalafo Kyrgyzstan, сооснователь Red Jolbors





Фестиваль Red Jolbors начался с того, что у команды онлайн-издания vb.kg во главе с Диной Масловой и Сабиной Рейнгольд появилась идея сделать мероприятие для маркетологов и PR-специалистов Бишкека. Они пригласили меня, чтобы обсудить эту идею, и мне очень понравилось. Я сразу сказала, что будет правильно также подключить event-специалистов. У нас собрался первый состав организаторов.

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Жамиля Иманкулова, 49 лет, город — Бишкек, основатель и управляющий партнер компании El Group Consulting, соучредитель КФХ «ЭкоФерма», ТМ Ecomade, facebook





Я из поколения людей, которое выросло в Советском Союзе. А когда наступило время находить финальную стезю, Союз уже распался. Мои родители — преподаватели, профессора, и я не видела перед собой другой модели. После окончания университета, по возвращении в страну, я преподавала в нескольких вузах одновременно, затем около семи лет работала на различные международные организации и получила там колоссальный опыт.

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Урмат Насыкулов, 31 год, город — Бишкек, предприниматель, основатель Change Fitness и фонда «Тонус», @urmagramm





Я родился слабым, недоношенным, маленьким ребенком. Родители отдали много сил и времени укреплению моего здоровья. В детстве голова ужасно болела, и мне поставили диагноз: внутричерепное давление. Это ощущение, будто на голову надели железный шлем и постоянно сдавливают его. В шестом классе меня отдали на секцию борьбы. Сначала для меня это было просто игра: мы кувыркались, бегали и прыгали в зале. А потом я заметил, как боли странным образом исчезли. Я осознал, что, оказывается, можно жить и не болеть. И в этом помог спорт.

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Динара Руслан, город — Бишкек, основатель CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, facebook





В детстве я хотела учиться за границей и именно в Америке. Мне говорили: «Это невозможно. Ты не дочь министра, на это нужны большие деньги и связи». Но я всегда верила, что если сильно стараться, то все возможно. Когда я уезжала по программе Work&Travel, у меня был плохой английский, не было денег, моя семья была против, потому что мне было всего 18 лет, а вдобавок в стране случалась революция. Потом, когда я прилетела в Америку, все опять шло не так: нас не встретили, и негде было жить, но я все равно не отступила от своей цели и не вернулась в Бишкек.

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