Данияр Монолбаев о том, как привез франшизу Papa John’s в Центральную Азию и почему всегда мечтал стать предпринимателем

О себе

Я предприниматель. На данный момент развиваю сеть пиццерий Papa John’s на территории Казахстана и Кыргызстана.

Стараюсь активно заниматься спортом: бег, плаванье, велосипед, участвую в мероприятиях по триатлону. Мне интересна тема психологии. Для расширения кругозора и большего понимания себя, своих эмоций прохожу обучение по гештальт-терапии.

У меня есть семья и маленький ребенок.

Предпринимательство — это нелегкий путь. И то, что мне дает мотивацию двигаться вперед — это вера в самого себя.





Главная ценность — постоянное развитие. В бизнесе много трудных моментов, но страсть, любовь и вера в то, что я делаю, не дает опустить руки и сдаться.

Я не занимаюсь бизнесом ради денег. Я занимаюсь тем, что мне нравится. И, в первую очередь, это должно нравиться людям, на которых мы нацелены. Когда я получаю обратную связь о том, что им нравится то, что мы делаем, сервис, который мы предоставляем — это дает мне очередную порцию мотивации.

О жизненных принципах

Стараюсь придерживаться честности и открытости. В жизни я совершал много ошибок и понимаю, что быть честным и открытым выгодно как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Ради личных целей вести нечестную игру чревато для меня эмоциональным здоровьем.





Считаю себя ответственным человеком и требую ответственности от окружающих меня людей. Верю в джентльменское соглашение — то, что я сказал, должно быть выполнено, так же, как и то, что я слышу, должно исполняться.

Быть честным и открытым выгодно как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе



Идеальных условий не существует, сложности есть всегда. Но я никогда не думал останавливаться из-за них, сказать себе «нет» и бросить. Я знаю, что все возможно, и, если не получается — значит, я просто приложил недостаточно усилий. Если буду стараться, стараться и стараться, то обязательно добьюсь желаемого, какие бы цели ни поставил.

О людях в жизни

Я родился в маленьком городке Нарын, вырос с бабушкой. И братья, которые меня воспитывали, внесли в мое становление огромный вклад. Старший брат — человек старой закалки, десантник, трудоголик. У него я взял твердость характера, уверенность и смелость — я никогда никого и ничего не боялся.

Второй брат более гибкий, всегда много учился, окончил бакалавриат и магистратуру в Америке. На своем примере он показал, что все возможно — даже если ты вырос в среднестатистической семье в маленьком городке, если будешь стараться, можно достичь своих целей — переехать из Нарына в Вашингтон и быть успешным.

Я постоянно встречаю людей, у которых чему-то учусь



Я постоянно встречаю людей, у которых чему-то учусь, хотя они могут даже не подозревать об этом. Многое перенимаю у своих партнеров, у людей нашей команды. Поэтому мне важно, чтобы в моем окружении были позитивные люди, созидающие, те, кто не жалуются на жизнь, а постоянно ищут решения.





В нашей компании работает более 200 человек. У нас шесть ресторанов в Алматы и три в Бишкеке. Этого невозможно добиться, если нет правильных людей на правильных местах, потому что 90% успеха зависит от команды. Все, что сейчас есть — заслуга людей, которые искренне верят в то, что делают, и постоянно развиваются.

Все, что мы делаем, всю страсть, что вкладываем в бизнес — ради людей. Мы прислушиваемся к нашей целевой аудитории и стараемся приносить им радость.

О деятельности

Я из обычной кыргызской семьи. Но я всегда верил, что стану предпринимателем и буду работать на себя. С одним из братьев по этому поводу у нас даже была небольшая ссора. Я сказал ему, что не хочу, как он, работать с 9 до 6, хочу быть предпринимателем. Он не понял меня, потому что, когда после хорошего университета ты устраиваешься в хорошую компанию, стабильно работаешь и растешь в корпоративной среде — это логично. Но меня это не устраивало.

Мы с супругой, на тот момент еще девушкой, приняли решение заняться бизнесом и начали с сезонного кафе. Хорошо подготовились, и проект был удачным. После этого открывали другие заведения, на нашем счету их больше десяти. Был и неуспешный опыт, но благодаря ему мы поняли свои ошибки.





Мы решили развивать сеть Papa John’s, потому что я сам являюсь фанатом американской ресторанной культуры. И мне хотелось привезти маленькую частичку Америки людям, которые не могут путешествовать так далеко.

Все хорошее требует усилий, и, конечно, у нас были сложности. Во-первых, требовались большие инвестиции. Их привлечение было для меня эмоционально тяжелым. Во-вторых, открыть заведение легко, сложнее сделать так, чтобы оно пользовалось успехом. Несмотря на то, что во франшизе есть четкие стандарты и процедуры, потребовалось много работы внутри команды. За два года мы открыли девять ресторанов и большой цех, который распределяет продукцию. Это было интенсивно, стрессово, но очень интересно.

Я сам являюсь фанатом американской ресторанной культуры



Мое дело жизни — делать то, что будет приносить положительные эмоции и пользу окружающим людям. Я верю в то, что делаю сейчас, и хочу заниматься этим в дальнейшем.