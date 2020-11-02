Адылбек Асанов: «За 15 лет я прошел путь от коммерсанта, который торговал на рынке, до успешного предпринимателя»

О себе





Я предприниматель, меценат. Люблю помогать людям, занимался благотворительностью и раньше, но не афишировал это.

С недавних пор по совету друга начал вести блог в Instagram. Медийность помогла мне в период пандемии. Я инициировал благотворительную акцию, и другие бизнесмены тоже стали помогать соотечественникам. Вместе мы оказали людям существенную помощь.

Я простой и гибкий человек. Так нас воспитали родители. Мама учительница, а папа уже в зрелом возрасте занялся небольшим бизнесом, он перегонял автомобили из России. Часто он брал меня с собой, чтобы показать другие города и страны. В дальнейшем, когда я повзрослел, этот опыт помог мне, я легко адаптировался к новой обстановке и ситуации.





Люблю отдыхать, путешествовать с семьей. Стараюсь ездить в отпуск два-три раза в год. Многие предприниматели, которых я знаю, считают отдых пустой тратой денег и времени. Но я считаю, что для продуктивной работы важно хорошо отдыхать. В поездках мне часто приходят интересные мысли, и я возвращаюсь полный сил и энергии.

Люблю свою работу. Я работаю с удовольствием, мне не нужно заставлять себя вставать по утрам. Работа меня вдохновляет.

В последнее время меня увлекает саморазвитие, образование. У меня не было высшего образования, но после того как бизнес пошел в гору, я понял, что мне необходимо развиваться и обучаться. Я окончил юридический факультет. Когда стал заниматься строительным бизнесом, поступил на архитектурно-строительный. А в этом году решил, что мне нужна еще одна специальность, и поступил на политолога в Академию при Президенте КР.

О жизненных принципах

Коммуникабельность. Я могу найти общий язык с любым человеком. В работе это очень важное качество.





Мой бизнес строится на доверии.

Мои принципы — честность и прямолинейность. Об этом знают все окружающие меня люди. Считаю, пусть лучше человек услышит правду и обидится, чем останется в неведении. В отношениях с партнерами я никогда не сделаю так, чтобы я остался в выигрыше, а они проиграли. Все должно быть честно и по справедливости.

Мои принципы — честность и прямолинейность



Многие испытывают стресс, когда в бизнесе что-то идет не так, доходы падают. Я не переживаю, потому что я верующий человек. Если я достоин, Всевышний будет давать мне, если нет, значит, что-то я сделал не так.

О людях в жизни

Больше всего на меня повлиял отец. Он ушел из жизни, когда ему было 40, а мне 15 лет. Но все 15 лет моей жизни он постоянно давал мне мотивацию, уверенность в себе и своих силах. Он всегда говорил, что я буду великим бизнесменом, буду управлять большими корпорациями и именно я буду обеспечивать семью. И, слушая это, я всегда думал: «Значит, я должен быть ответственным». Потом, когда папы не стало, я часто смотрел на успешных людей и думал: «В чем их секрет?». И со временем понял, что одно из главных качеств успешного человека — упорство.





Если бы у меня спросили: «Будь этот день последним днем твоей жизни, с кем бы ты его провел?». Я бы ответил, что провел его рядом с мамой и своей семьей. Эти люди — самое ценное, что есть в моей жизни.

О деятельности

Я начинал с коммерции. Когда отец заболел, некому было кормить семью, и я пошел торговать на рынок. Продавал мороженое, фейерверки, мандарины. Параллельно учился в школе. Но в Кыргызстане не было хорошего дохода, и в 16 лет, еще не окончив школу, я уехал в Казахстан, Алматы. Покупал одежду оптом и перепродавал в розницу на другом рынке. Через два-три года, когда дела пошли хорошо, я пригласил брата и братишку. На тот момент мне было уже 18 лет, и я начал летать в Турцию, возил товар оттуда. Так мы с братьями начали бизнес в Казахстане.





За 15 лет я прошел путь от коммерсанта, который торговал на рынке, до предпринимателя с несколькими успешными компаниями. Сейчас у меня две строительные фирмы: «Нурзаман» и «АртВин», я занимаюсь поставками текстиля, и, кроме того, у нас есть фабрика по пошиву одежды.

«АртВин» — новая компания, мы открыли ее вместе с партнером. Строим умные дома, используем новейшие технологии.

Я начинал с коммерции



Деньги для меня — не главная ценность. Я делаю бизнес для того, чтобы иметь возможность помогать людям. Это то, что приносит мне удовлетворение, счастье. Конечно, я не стремлюсь дать всем «рыбу», а также стараюсь давать людям и «удочку».