Брэдли Бреннеман о том, как переехал в Центральную Азию 26 лет назад, создал семью и открыл сеть кофеен SIERRA Coffee

О себе

Я предприниматель, человек, который хочет создавать и менять. Я понял это довольно рано. Люблю проекты, где есть конкретное начало и конец. Мне интересно разобраться, понять, чего не хватает обществу, и найти решение.

Семьянин, у меня есть жена и двое детей, две собаки и четыре кошки. Я родился в Калифорнии, в два года переехал на остров Фиджи, потом в Новую Зеландию. Учился в Новой Зеландии, в Америке. В 1994 году переехал в Ташкент.





Мне помогает двигаться вперед упорство. Чтобы быть успешным в любой сфере жизни, нужно постоянно решать большое количество вопросов. И многие люди просто сдаются в первый день, месяц или год.

Чтобы развивать мышление и всегда видеть картину целиком, много читаю. Нам всем свойственно замечать мелкие моменты, а общей картины происходящего мы зачастую не видим. Когда человек видит, что происходит в целом, в бизнесе, команде, семье, в стране и в мире, то может принимать решения быстро. В Кыргызстане режим ЧП ввели 24 марта, закрыли все рестораны и гостиницы. Но уже в феврале мы поняли, что наш ждет, и подготовили компанию и финансы, чтобы выжить в этот период. Бизнес — это жизнь или смерть. Те, кто не приготовился, закрылись. Поэтому я всегда смотрю вперед и мыслю стратегически.

Чтобы развивать мышление и всегда видеть картину целиком, много читаю



Сейчас меня делают счастливее две вещи. Первая — когда я прихожу в цех или в наши кафе и вижу, что все в порядке. Потому что, когда все работает, все получают хорошие зарплаты, мы можем платить по счетам — настроение хорошее. И вторая — просто проводить время с семьей, быть дома или вместе путешествовать.

О жизненных принципах

Справедливость. И в бизнесе, и в жизни все должно быть справедливо, чтобы никто не был ущемлен и всем было хорошо.

Мы живем один раз, поэтому должны заниматься тем, что приносит в нашу жизнь радость. Нанимая сотрудников, я всегда даю людям много времени решить, будут ли они работать с нами или нет. Для меня важно создавать такие команды, в которых будут работать довольные своей жизнью, счастливые люди.





Я живу в Бишкеке уже 11 лет и заметил, что ошибочно считать, будто мы, иностранцы, сильно отличаемся от местных. Это не так, и, чтобы убедиться, достаточно найти точки соприкосновения. Например, юмор, стиль общения в Кыргызстане сильно похож на юмор в Новой Зеландии. А братские отношения Казахстана с Кыргызстаном — большой страны с небольшой, похожи на отношения Австралии с Новой Зеландией. Если присмотреться поближе, у нас гораздо больше общего, чем отличий.

О людях в жизни

Важные люди, оказавшие на меня влияние — это родители, особенно отец. Он тоже лидер, многое сделал в жизни. Сейчас ему 76 лет, он еще работает, путешествует. Родители привили основные ценности, дали ориентиры.





Когда я жил в Ташкенте и работал заместителем директора, мой руководитель стал для меня наставником, примером хорошего лидера. Тогда ему было 45-46 лет, у него было четыре степени Гарварда. Один его совет я никогда не забуду. Я задал вопрос: «Как можно работать, когда вокруг много недовольных, злых людей?». Мы постоянно взаимодействуем с огромным количеством людей, каждый день принимаем решения, и кто-то доволен, кто-то нет. Он сказал: «Нужно принимать справедливые решения, и при этом ты должен понимать, что кто-то все равно будет недоволен. Не принимай это близко к сердцу». Его совет сильно помог мне впоследствии.

О деятельности

Я учился и окончил университет во времена распада Советского Союза и Холодной войны. Мне было интересно увидеть своими глазами регион, который долгое время был запретной зоной. Поэтому, когда появилась такая возможность, я ею воспользовался. В 1992 году побывал в Москве и Алматы. В 1994 году поехал на один год в Ташкент, чтобы преподавать английский язык. Потом продлил контракт, устроился на работу, женился. Спустя 26 лет я все еще в Центральной Азии. Так получилось, что я прожил в Узбекистане и Кыргызстане больше половины своей жизни.





В Новой Зеландии в конце 80-х годов кофейная культура уже была развита. Когда я попал в Ташкент, здесь еще не было ни одной кофейни, поэтому идея заняться кофе была у меня с первого дня, но реализовал я ее только спустя 15 лет.

Для запуска первого заведения я долго собирал деньги. Сначала открыли компанию по обжарке кофе Bishkek Coffee Roasters, а в 2012 году кофейни SIERRA Coffee. В связи с пандемией из семи точек сейчас работает пять.

В ближайшем будущем мы будем обжаривать кофе под нашим брендом в Таджикистане



В ближайшем будущем мы будем обжаривать кофе под нашим брендом в Таджикистане. До карантина вели переговоры об открытии франшизы SIERRA Coffee в Ташкенте, Баку, Нур-Султане и Алматы. Заведения под нашим брендом откроется в этих городах, но немного позже.

Мы занимаемся кофе уже восемь лет. Сейчас в Бишкеке много кофеен и ресторанов, кофе здесь очень хороший, бариста высокого уровня. Я рад, что мы поспособствовали развитию здесь кофейной культуры, смогли внести в это свой вклад.