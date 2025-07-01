HONOR400 стал хитом продаж в Казахстане — более 1000 устройств продано в первый уик-энд

Серия HONOR 400 успешно стартовала в Казахстане: за первый уикенд было реализовано свыше 1000 смартфонов. Новинка обошла конкурентов в среднем ценовом сегменте и укрепила позиции HONOR как бренда №1 среди официально представленных в стране китайских производителей.





Когда смартфон чувствует момент





Флагман HONOR 400 оснащен камерой с сенсором 200 МП и интеллектуальной системой AI Super Zoom, позволяющей приближать объекты до 30 раз без потери качества. Участникам презентации продемонстрировали, как смартфон улавливает мельчайшие архитектурные детали и делает выразительные портреты в движении благодаря функции AI Portrait Snap.

Фирменный режим Harcourt и технология AI Film Simulation превращают обычные сцены в кадры с выразительной кинематографической атмосферой.





Умный редактор внутри

Особое внимание вызвал встроенный AI-редактор, способный выполнять сложную постобработку прямо в смартфоне: удаление лишних объектов, расширение кадра, автоанимация фото.

Функция Moving Photo Collage позволяет объединить несколько «живых» кадров в один динамичный коллаж — особенно востребованный инструмент у контент-креаторов.





Больше, чем просто интерфейс

Вся серия работает на базе новой оболочки MagicOS 9.0, в которую интегрированы передовые AI-инструменты: интеллектуальный диктофон с автоматическим резюмированием, защита от deepfake при видеозвонках, а также интеграция с Google Gemini для голосового управления и поиска.





Взгляд на Алматы через объектив фотографа из Астаны

Презентация в Астане получила художественный акцент благодаря участию известного казахстанского фотографа Дархана Жагыпарова. Специально для события он создал визуальный проект, в котором передал атмосферу Алматы — города, где переплетаются традиции и современность — через объектив HONOR 400.

Дархан показал город не через туристические штампы, а через живые сцены: уличные музыканты, закатное солнце между балконами, отражения неона на мокром асфальте. Все это спонтанные, подлинные моменты городской жизни.

По его словам, HONOR 400 открыл новые горизонты мобильной фотографии. Особенно его впечатлили интеллектуальные алгоритмы обработки: автоэкспозиция, портретный режим с естественным боке, создание коротких видеоизображений прямо в устройстве.

Дархан Жагыпаров

HONOR 400 — это больше, чем камера. Это возможность поймать эмоцию, атмосферу, движение. В ситуациях, где важны скорость и точность, он стал моим незаменимым инструментом.

Такой подход подчеркивает философию HONOR: технологии становятся не просто инструментом, а соавтором творчества.





Новый этап развития HONOR в Казахстане

Серия HONOR 400 уже доступна во всех официальных точках продаж в Казахстане с 19 июня.

Джонибек Вэй, региональный директор HONOR в Казахстане

Мы рады, что Казахстан стал одним из первых рынков, где представлена серия HONOR 400. Эти устройства меняют представление о возможностях смартфонов и делают профессиональные технологии доступными каждому.