Группа «Пицца», MoreArt и Иван Дорн выступят в Ташкенте уже в конце мая

С 29 по 31 мая в Ташкенте пройдет MazzaFest 2026 — один из самых ожидаемых гастро-музыкальных фестивалей этой весны. В течение трех дней на сцене фестиваля выступят сразу три крупных артиста из СНГ: группа «Пицца», Иван Дорн и MoreArt.

Каждый хедлайнер выступит в отдельный день, благодаря чему гостей ждут сразу три абсолютно разных музыкальных настроения. Организаторы обещают живой звук, масштабную сцену, вечерние шоу-программы и атмосферу большого городского фестиваля под открытым небом.

MazzaFest уже стабильно собирает тысячи гостей и в этом году планирует стать одним из крупнейших фестивалей сезона в Ташкенте. Помимо концертов, посетителей ждут более 40 фуд-зон с кухнями со всего мира: от бургеров, пиццы и стритфуда до азиатской кухни, десертов и авторских напитков.

На территории фестиваля также будут работать зоны отдыха, фотозоны, интерактивные площадки, активности от партнеров, розыгрыши подарков и специальные пространства для семейного и дружеского отдыха. Организаторы делают акцент не только на музыкальной программе, но и на общей атмосфере летнего городского фестиваля, куда можно прийти большой компанией и провести весь вечер.

Фестиваль пройдет на летней парковке Узэкспоцентра с 16:00 до 22:00. По словам организаторов, площадка будет полностью адаптирована под вечерний open-air формат с большой сценой, световым оформлением и зонами для отдыха и питания.

На данный момент билеты доступны от 79 000 сум. Организаторы отмечают, что ближе к датам фестиваля стоимость входа может увеличиться.

Приобрести билеты можно на платформах showgo.uz и iticket.uz .