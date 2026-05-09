WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Disney может создать единое приложение для своих сервисов
Вчера в 00:00

Компания рассматривает возможность объединить Disney+, сервисы Disneyland и Disney Cruise Line Navigator в единую платформу.

Проект пока находится на ранней стадии обсуждения. Внутри компании его называют «суперприложением». Генеральный директор Disney Джош Д’Амаро ранее уже говорил о планах сделать экосистему Disney более связанной и удобной для пользователей.

Во время квартального отчета компании Д’Амаро отметил, что Disney+ может стать главным пространством для взаимодействия бренда с аудиторией, где будут объединены разные сервисы и форматы развлечений.

Единое приложение поможет пользователям проще взаимодействовать с сервисами Disney — от просмотра контента до планирования поездок в тематические парки и круизы.

Компания хочет повысить интерес к тематическим паркам среди пользователей Disney+. При этом аудитория стримингового сервиса и посетители парков Disney не всегда совпадает, поэтому интеграция разных сервисов внутри одного приложения может подойти не всем пользователям.

Источник: techcrunch.com

#новости #приложения #диснейленд
