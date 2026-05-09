Disney может создать единое приложение для своих сервисов

Компания рассматривает возможность объединить Disney+, сервисы Disneyland и Disney Cruise Line Navigator в единую платформу.

Проект пока находится на ранней стадии обсуждения. Внутри компании его называют «суперприложением». Генеральный директор Disney Джош Д’Амаро ранее уже говорил о планах сделать экосистему Disney более связанной и удобной для пользователей.

Во время квартального отчета компании Д’Амаро отметил, что Disney+ может стать главным пространством для взаимодействия бренда с аудиторией, где будут объединены разные сервисы и форматы развлечений.

Единое приложение поможет пользователям проще взаимодействовать с сервисами Disney — от просмотра контента до планирования поездок в тематические парки и круизы.

Компания хочет повысить интерес к тематическим паркам среди пользователей Disney+. При этом аудитория стримингового сервиса и посетители парков Disney не всегда совпадает, поэтому интеграция разных сервисов внутри одного приложения может подойти не всем пользователям.