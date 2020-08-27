Азис Абакиров: «В начале пути нам говорили, что у нас не получится, кыргызы никогда не были программистами»

О себе
Я предприниматель. Много лет работаю в IT, продвигаю эту отрасль в стране.
Основная часть жизни — семья: отец, мама, супруга, сын, многочисленные братья и сестры, которых люблю и уважаю.
Ощущение счастья присутствует постоянно. Мы сами должны генерировать счастье. Чтобы быть счастливым — будь им. Первая ступень счастья — предпринимательский кайф, когда зарабатываешь и создаешь что-то. Более высокий уровень счастья испытываешь, когда приносишь пользу обществу. Но все меркнет, когда ты получаешь кайф быть учителем. Поэтому в нашей IT-академии я всегда призываю коллег быть учителями, мастерами для кого-то, подсказывать, помогать и вдохновлять.
Чтобы быть счастливым — будь им
Для меня важно идти во благо общему, а не в угоду личному. Чтобы люди вокруг, семья, коллеги, команда были счастливы.
О жизненных принципах
Не делать таких вещей, за которые будет стыдно.
Хорошее утро надо готовить с вечера.
Стараюсь, чтобы общение со мной доставляло людям больше позитива. Можно всю жизнь огорчаться, искать плохое и находить. Но я стараюсь держаться позитивной стороны и идти вперед.
Меня вдохновляет японский стиль управления. Чтобы перенимать их опыт, учил японский язык. В итоге соединил для себя наши кыргызские традиции с японским стилем управления, и это вылилось в простые, но важные принципы:
— долгосрочные отношения не в угоду сиюминутным выгодам. Это важно в бизнесе и в жизни.
— японцы говорят: «Клиент — это Бог». Чего хочет клиент, того хочет Бог.
— команда — это семья, каждый уникален, но вместе мы достигаем наилучшего результата.
— качество. Оно делает наш продукт вечным.
— репутация дороже всего.
— кайдзен, постоянное улучшение и развитие.
— дисциплина.
О людях в жизни
Я счастлив, что на моем пути встречалось много людей, которые меня поддерживали, от которых получал кладезь знаний. Люблю и уважаю их всех.
Мой первый учитель, самый надежный консильери — отец. Также большое влияние оказала мама. Папа — практик, а мама — духовный учитель. Воспитание в нашей семье сводилось к свободе, демократии. Мы, дети, выбрали свой путь сами. Единственное, отец всегда учил нас служить обществу, людям, быть полезным своему народу. А его, в свою очередь, учил его отец. Все наши деды и прадеды посвящали жизнь своему народу.
Моими учителями были первые кыргызские предприниматели, кыргызские творцы, которые сформировались за годы независимости.
В Кыргызстане активные, креативные, сильные предприниматели
Стараюсь окружать себя сильными людьми, профессионалами, теми, кто знает больше меня. Со временем заметил, что стал больше общаться с единомышленниками, людьми, которые разделяют со мной одни и те же ценности и политические взгляды.
Ценю людей, которых называют doer, человек дела. Люди дела, предприниматели — это потрясающие люди. У нас в Кыргызстане активные, креативные, сильные предприниматели. Я восхищаюсь ими. Это настоящие солдаты, которые держатся несмотря на кризисы и другие сложности.
О деятельности
В 2003 году мы с другом Максимом Шмелевым, сейчас он глава одной из разработок в штаб-квартире Microsoft, основали компанию Unique Technologies. Местного рынка практически не существовало, программистов можно было пересчитать по пальцам. Мы были одной из первых IT-компаний. Разрабатывали программное обеспечение для зарубежного рынка. Молодые ребята приходили к нам стажироваться, для них Unique Technologies была школой. Сейчас они работают в ведущих компаниях по всему миру. Плюс мы многих вдохновили, в Кыргызстане появились тысячи программистов и сотни IT-компаний. В итоге шесть лет назад мы создали Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения и услуг, открыли Парк высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академию.
Наш слоган: «Жить в Кыргызстане, работать со всем миром». Больше всего экспортируем в США, а также в Европу, страны Азии и Африки. Делаем то, что делали наши предки — соединяем Запад с Востоком. В ПВТ сейчас 80 компаний-резидентов, создана тысяча рабочих мест. Мы начинали с нуля, а сейчас оборот — миллиард сомов в год.
Жить в Кыргызстане, работать со всем миром
IT-академии работают во всех уголках страны. Это школы, в которых молодых ребят за короткое время обучают программированию. Мы хотим, чтобы наша молодежь оставалась на родине и могла найти высокооплачиваемую работу. Для многих талантливых ребят этот слоган уже стал реальностью. И наша цель — до 2030 года подготовить 50 000 программистов.
В начале пути нам говорили, что у нас не получится, кыргызы никогда не были программистами, и мы должны заниматься сельским хозяйством. Но мы решили развивать IT-отрасль, потому что другого выхода у нас не было. В Кыргызстане не было нефти и газа, выхода к океану, внутренний рынок был слабый. У нас шикарная природа, которая дает энергию, вдохновение, но мы должны были что-то продавать на глобальный рынок. И мы сделали это.
Говорят, что за свою жизнь человек должен построить дом, воспитать сына и посадить дерево. Мы смогли посадить не одно дерево, а парк — Парк высоких технологий, где выросло много компаний. Воспитали сотни программистов, талантливых ребят. Построили Кыргызскую ассоциацию разработчиков, которая послужила для многих компаний домом.
Дело моей жизни — жить в Кыргызстане, работать со всем миром.