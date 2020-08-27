Азис Абакиров: «В начале пути нам говорили, что у нас не получится, кыргызы никогда не были программистами»

О себе

Чтобы быть счастливым — будь им

О жизненных принципах

О людях в жизни

В Кыргызстане активные, креативные, сильные предприниматели

О деятельности

Жить в Кыргызстане, работать со всем миром

Много лет работаю в IT, продвигаю эту отрасль в стране.Мы сами должны генерировать счастье. Чтобы быть счастливым — будь им. Первая ступень счастья — предпринимательский кайф, когда зарабатываешь и создаешь что-то. Более высокий уровень счастья испытываешь, когда приносишь пользу обществу. Но все меркнет, когда ты получаешь кайф быть учителем. Поэтому в нашей IT-академии я всегда призываю коллег быть учителями, мастерами для кого-то, подсказывать, помогать и вдохновлять.Чтобы люди вокруг, семья, коллеги, команда были счастливы.Можно всю жизнь огорчаться, искать плохое и находить. Но я стараюсь держаться позитивной стороны и идти вперед.Чтобы перенимать их опыт, учил японский язык. В итоге соединил для себя наши кыргызские традиции с японским стилем управления, и это вылилось в простые, но важные принципы:— долгосрочные отношения не в угоду сиюминутным выгодам. Это важно в бизнесе и в жизни.— японцы говорят: «Клиент — это Бог». Чего хочет клиент, того хочет Бог.— команда — это семья, каждый уникален, но вместе мы достигаем наилучшего результата.— качество. Оно делает наш продукт вечным.— репутация дороже всего.— кайдзен, постоянное улучшение и развитие.— дисциплина.Люблю и уважаю их всех.Также большое влияние оказала мама. Папа — практик, а мама — духовный учитель. Воспитание в нашей семье сводилось к свободе, демократии. Мы, дети, выбрали свой путь сами. Единственное, отец всегда учил нас служить обществу, людям, быть полезным своему народу. А его, в свою очередь, учил его отец. Все наши деды и прадеды посвящали жизнь своему народу.Со временем заметил, что стал больше общаться с единомышленниками, людьми, которые разделяют со мной одни и те же ценности и политические взгляды.Люди дела, предприниматели — это потрясающие люди. У нас в Кыргызстане активные, креативные, сильные предприниматели. Я восхищаюсь ими. Это настоящие солдаты, которые держатся несмотря на кризисы и другие сложности.Местного рынка практически не существовало, программистов можно было пересчитать по пальцам. Мы были одной из первых IT-компаний. Разрабатывали программное обеспечение для зарубежного рынка. Молодые ребята приходили к нам стажироваться, для них Unique Technologies была школой. Сейчас они работают в ведущих компаниях по всему миру. Плюс мы многих вдохновили, в Кыргызстане появились тысячи программистов и сотни IT-компаний. В итоге шесть лет назад мы создали Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения и услуг, открыли Парк высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академию.Больше всего экспортируем в США, а также в Европу, страны Азии и Африки. Делаем то, что делали наши предки — соединяем Запад с Востоком. В ПВТ сейчас 80 компаний-резидентов, создана тысяча рабочих мест. Мы начинали с нуля, а сейчас оборот — миллиард сомов в год.Это школы, в которых молодых ребят за короткое время обучают программированию. Мы хотим, чтобы наша молодежь оставалась на родине и могла найти высокооплачиваемую работу. Для многих талантливых ребят этот слоган уже стал реальностью. И наша цель — до 2030 года подготовить 50 000 программистов.Но мы решили развивать IT-отрасль, потому что другого выхода у нас не было. В Кыргызстане не было нефти и газа, выхода к океану, внутренний рынок был слабый. У нас шикарная природа, которая дает энергию, вдохновение, но мы должны были что-то продавать на глобальный рынок. И мы сделали это.Мы смогли посадить не одно дерево, а парк — Парк высоких технологий, где выросло много компаний. Воспитали сотни программистов, талантливых ребят. Построили Кыргызскую ассоциацию разработчиков, которая послужила для многих компаний домом.