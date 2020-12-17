Гульмира Биялиева о том, как быть директором многопрофильной клиники и при этом послом йоги и мамой троих детей

О себе

Я врач, акушер-гинеколог. Возглавляю клинику Vedanta — это многопрофильная университетская клиника в городе Бишкек. Также занимаюсь наукой, я доктор медицинских наук.

У меня замечательный муж и трое прекрасных детей. Много времени отдаю работе, примерно с четвертого курса медицинского института пропадаю в больницах. Поэтому я безмерно рада и благодарна Всевышнему, что смогла реализоваться как мама и женщина.





Мое хобби, йога, со временем стало частью моей жизни. Являюсь послом йоги в Кыргызстане. Несколько лет назад посол Индии в нашей стране стал номинировать на это звание людей, которые не занимаются профессионально, но знают много о йоге. Посыл в том, чтобы люди из разных сфер деятельности могли распространять идеи йоги. В моей жизни йога занимает достаточное время. Каждое утро я посвящаю полчаса-час физическим и дыхательным практикам, медитации. И без этого я себя уже не представляю.



Для меня важно, чтобы мир отражался добром, чтобы рядом были люди, которым хорошо. Если говорить о личностных ценностях, в людях я ценю порядочность.

Я целеустремленный человек, достаточно дисциплинированный и требовательный к себе и окружающим. Поэтому, возможно, некоторым людям сложно со мной.

Люблю планировать, без планирования не могу реализоваться. Но с возрастом понимаю, что бессмысленно только стремительно идти к какой-то цели. Надо получать удовольствие от сегодняшнего дня, сиюминутных ощущений.





Меня делает счастливее абсолютно любое явление природы. Например, появилось солнце — я уже счастлива. Если выздоравливает больной, если у меня получается реализовать то, что планировала, если день прошел хорошо — я испытываю положительные эмоции и чувствую себя счастливой.

Я часто бываю за границей и понимаю, что для меня нет ничего лучше моего дома, моей семьи. Когда приземляюсь в аэропорту, откуда бы ни летела, как только шасси касается земли, мне хорошо. Люблю свою землю, страну, семью и свою больницу. У нас в стране много политических передряг, что, конечно, отражается в каждом из нас. Во мне живет большая надежда на светлое будущее. Я хочу пожить в развитой, цивилизованной стране, чтобы мои дети возвращались с учебы из других стран, жили и имели возможность реализоваться в своей стране.

О людях в жизни

Знаковых людей, которые оказали на меня влияние, много. Начиная с моих родителей, это люди советского периода, они привили мне дисциплину и обязательность. К примеру, я привыкла вставать в пять часов утра и начинать день с зарядки или пробежки. А когда мы приглашали гостей, то стол должен был быть накрыт за два часа до их прихода. Этому нас научила мама. Папа-хирург привил любовь к медицине. Оканчивая школу, я уже понимала, что должна стать врачом.





Еще один замечательный человек, у которого я многому научилась — мой научный руководитель. Она сейчас живет в Канаде, но мы до сих пор дружим.

Есть несколько ярких личностей, которые дали мне посыл к определенному развитию. Такие, как Жамиля Иманкулова. Несмотря на то, что я сама национальный тренер, по некоторым вопросам в акушерстве-гинекологии и, как врач, понимаю принципы сбалансированного питания, она приоткрыла завесу, и я увидела совсем другие взгляды на этот вопрос. Я стала сторонником более экологичного отношения как в питании, так и в других сферах.

О жизненных принципах

Единственное предназначение человека, данное Богом — это служить. Если Всевышний дал нам возможность родиться, реализоваться, то только с одной целью — чтобы мы помогали, служили друг другу.





Педантизм, перфекционизм. Это сильно осложняет мою жизнь. Поэтому через духовные практики я стараюсь все это нивелировать. И с возрастом у меня получается.

Никогда не боюсь извиниться. Я допускаю, что могу сделать ошибку. Под моим руководством было и есть много разных людей. И я никогда не побоюсь извиниться, если чувствую, что перегнула палку, ненароком обидела или совершила ошибку.

О деятельности

Не могу сказать, что я решительно хотела стать врачом. На мой выбор профессии повлиял папа. С раннего детства я была санитаркой в классе, носила форму с крестом и сумочку с бинтами. В старших классах увлеклась журналистикой, решила поехать в МГУ, поступать на журфак. Но родители не разрешили мне уезжать так далеко. Поэтому я подала документы и поступила в местный медицинский институт.





Став доктором, я поняла — это мое предназначение. Я люблю свою работу, не понимаю, как начинается и заканчивается рабочий день, практически живу в больнице. Уже 28 лет это мой второй дом. Я благодарна Всевышнему за то, что стала врачом, считаю себя действительно счастливым человеком.

Став доктором, я поняла — это мое предназначение



В будущем хочу и дальше работать в медицине, врачевать. Мечтаю о том, чтобы все планы нашей клиники реализовались и мы помогли максимальному количеству людей, чтобы врачи работали в хороших условиях и зарабатывали хорошие деньги. Как мать, хочу, чтобы мои дети жили в здравии, а в семье была гармония, мечтаю больше времени уделять мужу.