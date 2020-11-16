Динара Руслан о том, как создавать IT-продукты в социальной сфере и менять жизни людей в Кыргызстане

О себе





Я работаю в сфере IT. Основатель и управляющий директор компании CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг. Стала председателем в этом году, и наша задача на предстоящие полгода — утроить количество резидентов, улучшить все предоставляемые им сервисы и самое главное — помочь получать заказы как с местного, так и с зарубежного рынка.

Также у меня есть хобби, я занимаюсь менторством. Выступаю в роли наставника не только в профессиональном плане, но и в личностном. Мы встречаемся с менти раз в две недели и обсуждаем множество вопросов, начиная от их профессиональной деятельности, до хобби, финансов и планирования.

Мне нравится образовательный сектор, поэтому я часто выступаю на различных тренингах, семинарах на тему IT и проектного менеджмента, преподаю в Кыргызско-Германском техническом институте.





Люблю читать книги. Из моих любимых — «Атлант расправил плечи». Мне нравится смысловая нагрузка произведения, идея, что каждый человек сам кует свою судьбу.

На меня произвела впечатление книга Мишель Обамы Becoming. В ней автор рассказывает о том, как из бедной девочки из гетто-района в Чикаго она дошла до первой леди Америки и при этом не переставала работать. Есть момент, где она рассказывает, что они с Бараком, даже когда ходили на свидание, долго обсуждали, что каждый из них может сделать, чтобы принести пользу обществу, чтобы жить не только для себя, но и для общества. Меня это тронуло.

До определенного возраста мои цели были связаны только с материальными ценностями: красный диплом, магистратура в Америке, успешная карьера, счет в банке. Но сейчас я больше задумываюсь о том, какую пользу могу принести людям. Поэтому у меня много проектов в социальной сфере.

О жизненных принципах

Не жить бесцельно. У каждого человека должны быть свои цели и планы, нельзя просто существовать.

Если делать что-то, то делать это хорошо. Не люблю людей, которые боятся задержаться на работе после 18:00 и работают только для галочки. Если делаешь проект, убедись, что сделал все возможное, чтобы он был качественным.





Относиться ко всему легче, с юмором. Когда ты проще относишься к большинству моментов, жизнь становится легче. Этому я научилась у своих менторов. Сталкиваясь со сложностями, я начинала паниковать, а они говорили: «Через три года это будет не важно, а через пять лет ты будешь смеяться над этим».

Если делать что-то, то делать это хорошо



Я всегда сомневалась, есть ли у меня какие-то особые таланты, но я была убеждена, что смогу скомпенсировать все трудолюбием и упорством.

В детстве я хотела учиться за границей и именно в Америке. Мне говорили: «Это невозможно. Ты не дочь министра, на это нужны большие деньги и связи». Но я всегда верила, что если сильно стараться, то все возможно. Когда я уезжала по программе Work&Travel, у меня был плохой английский, не было денег, моя семья была против, потому что мне было всего 18 лет, а вдобавок в стране случалась революция. Потом, когда я прилетела в Америку, все опять шло не так: нас не встретили, и негде было жить, но я все равно не отступила от своей цели и не вернулась в Бишкек.

Трудностей было много, они есть и сейчас. Каждый раз, хочешь или нет, можешь или нет, ты собираешь волю в кулак и идешь вперед.

О людях в жизни

Первый знаковый человек — бабушка, которая меня вырастила. Она заложила во мне трудолюбие и любовь к книгам. Она говорила мне, что у меня все получится и я обязательно кем-то стану, верила в меня и давала мне чувство уникальности. Мне кажется, для каждого человека, чтобы по жизни спокойно относиться к провалам и ошибкам, важно с детства ощущать, что, даже если он не самый умный и талантливый, он особенный.

Второй важный человек — папа. Он невероятно уравновешенный, правильный и добрый. Я ни разу в жизни не видела, чтобы он выходил из себя. Его пример заставлял меня думать, что, если человек прожил столько лет и может так контролировать свои эмоции, оставаться таким добрым и правильным, значит, и я могу.





В Америке у меня был ментор, который говорил: «Не бывает безвыходных ситуаций. Чтобы найти решение проблемы, нужно только подняться над ней». Я спорила с ним, но со временем поняла, что он был прав. Потом у меня были наставники уже в Кыргызстане. Это также знаковые люди, которые помогли мне понять, почему я не получаю удовлетворение от работы и почему важно, в первую очередь, быть человеком, цельной и гармоничной личностью, а уже потом специалистом, дочерью и другом.

О деятельности

CodifyLab — это социально ориентированная IT-компания, где есть три направления: Codify Academy, Codify Consulting и Codify Solutions.

Codify Academy — это академия IT-профессий. У нас учится более 300 студентов по всем популярным направлениям. В рамках Codify Consulting работаем с компаниями Namba group, GIZ, USAID, Growave, HTP, KSSDA. Также консультирую Парк высоких технологий и IT-Ассоциацию.





Codify Solutions — это ключевое направление, где мы разрабатываем социально ориентированные продукты для местного рынка. Это программы для автоматизации сферы образования и здравоохранения. В образовательной сфере мы создали и запустили онлайн-продукт, где есть электронный дневник, журнал, расписание, безналичная оплата, все уведомления и множество других функций. Сначала мы внедрили его в своей Академии, потом в 98-м лицее, затем в частной школе, и в совокупности это почти 1000 человек. Второй инструмент — автоматизация в сфере здравоохранения: личная карточка пациента, врача, история болезни, возможность записаться на прием, получить рекомендацию, назначение на лечение и так далее. Оба этих продукта позволяют систематизировать, автоматизировать и ускорить все процессы, избавиться от множества бумажек, папок и облегчают жизни.

Для меня важно создавать проекты в социальной сфере, потому что, когда ты видишь, как своими действиями, своей работой приносишь пользу и меняешь жизни большого количества людей, это дает невероятные эмоции. Вместе со своей командой я хочу показать, что проекты в социальной сфере, которая заведомо считается непопулярной, не прибыльной, могут быть успешными.