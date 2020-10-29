Дастан Омуралиев о том, как в 30 лет построить завод и войти в список самых перспективных людей Азии

О себе





Я гражданин мира. Люблю и принимаю всех людей вне зависимости от нации, цвета кожи.

Люблю этот мир, люблю жизнь, свою семью и страну.

Наслаждаюсь тем, что каждый день появляется новый опыт. И неважно, позитивный он или негативный. Зачастую даже негативный опыт делает нас теми, кто мы есть.

Вся моя жизнь строится вокруг семьи. И все, что я делаю, зачастую для семьи. Это касается не только заработка, а всех действий, которые я предпринимаю. Я всегда думаю, как это повлияет на моих детей, семью и, соответственно, на наше общество, регион. Верю, что семья — это малое государство. Потому что все маленькие семьи в совокупности создают государство, а все государства создают этот мир.

Вся моя жизнь строится вокруг семьи



Меня делает счастливым созидание. Я человек-конструктив, люблю строить и создавать. Это касается не только чего-то материального. Даже идея, которая воплощается в проект — это тоже созидание и конструктив. Например, я нахожусь на заводе, строительство которого мы завершили в прошлом году. Когда вспоминаю, что два года назад здесь было просто поле, получаю больше всего удовольствия и становлюсь счастливее.

О жизненных принципах

Не лгать. Я прямолинейный человек, говорю все как есть. Считаю, что на свете было бы гораздо меньше проблем, если бы больше людей говорили то, что думают на самом деле.

Зарабатывать честно и собственным умом, не присваивать чужие мысли. Этому принципу меня научила учеба в Штатах. Я был удивлен, когда увидел, что в Америке даже в школе со всей строгостью контролируют вопросы плагиата. К примеру, пятиклассник не может взять и скопировать эссе, он должен написать сам. А если берет информацию где-то, обязательно должен указывать источники.





«Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Я верю в метафизику — к людям возвращается то, что они делают другим.

Жить экологично. Я никогда не был из тех, кто загрязняет природу, но последние несколько лет стал подходить к этому вопросу еще более осознанно.

Делиться. Это не только отдавать деньги в детский дом или покупать что-то. Это принцип делиться знаниями, опытом. Максимально часто делюсь тем, что знаю, с молодежью, различными организациями, группами, коллегами, друзьями.





Справляться со стрессом помогает спорт. 3-4 раза в неделю я играю в большой теннис. Также сильно влияет питание. Я начал ощущать это после того, как мне исполнилось 30 лет, понял, что мой метаболизм уже не тот. Соблюдаю диету, употребляю пищу, которая приносит энергию, а не загружает организм.

У каждого человека должна быть своя опорная точка, которая помогает преодолевать сложности



У каждого человека должна быть своя опорная точка, которая помогает преодолевать сложности. В моем случае это семья, я всегда чувствую поддержку и веру. По большому счету, мне все равно, что думают другие, самое главное, чтобы мои близкие знали, что я делаю и какие этапы в жизни и работе прохожу.

Найти ответы на сложные вопросы помогают советы. В моей жизни есть менторы. Это люди старше меня с большим жизненным опытом. Порой достаточно встретиться с таким человеком и поговорить.

О людях в жизни

За многое в своей жизни я благодарен родителям. В студенческие годы, когда начинал карьеру, считал, что во многом должен быть благодарен себе: за упорство, старания, бессонные ночи. Я считал, что 70% — это мои заслуги и 30% — родители, воспитание, гены, образование. На сегодняшний день я уверен, что 90% того, что у меня есть — это благодаря родителям, именно они дали мне гены, воспитание и любовь.

Для меня самая большая ролевая модель — отец. Это человек, который каждый день рано утром уходил на работу и приходил поздно вечером. Он трудоголик, который всегда работал ради результата. По образованию он инженер-механик, и с детства у меня была любовь ко всему инженерному. Ролевая модель в лице отца показывала мне, что нужно созидать, создавать, вести правильный образ жизни.





С моей супругой мы вместе уже 15 лет, еще со студенческих времен. Тогда у нас были только мечты, на сегодняшний день мы вместе их реализовываем. Она по сей день дает мне импульс и гигантскую мотивацию расти и развиваться. Это человек, который всегда верит в меня, вне зависимости от обстоятельств.

Есть также люди, которых я не знаю лично, но они тоже повлияли на меня. Я играл в баскетбол, и один из тех людей, на кого я смотрел и восхищался — это Майкл Джордан. Он всегда стремился к победе, когда не получалось, не сдавался, и в итоге добивался результата.

О деятельности

Текущее дело, которому я посвящаю все свое время — это компания «ЭкоПродукт Азия». Идея пришла спонтанно. 1 января 2013 года мы поздравляли родственников с праздником, и на столе у двоюродного брата я увидел упаковку сока. Брат рассказал, что это натуральный, хороший сок без химии, который ему привезли из Европы. Я попробовал, мне очень понравился вкус, и в голове сразу засела идея — почему бы не создать такое производство в Кыргызстане. Здесь есть хорошая сырьевая база, можно привезти оборудование и собрать команду. Спустя два месяца я зарегистрировал компанию, через полгода мы уже начали производить соки прямого отжима.





Несколько лет назад у нас случился переломный момент, мы достигли определенного уровня и не могли расти дальше. У нас не было упаковки, которая пользовалась самой большой популярностью. Это был момент, когда я понял, что нам нужно сделать огромный прыжок, создать фундаментальную базу для дальнейшего роста и развития на годы вперед. Партнер поддержал, и мы построили современный завод.

Этот год тоже был переломный. Пандемия и кризис заставили мозг работать еще лучше. Мы смогли повысить свою эффективность, я пересмотрел подход к людям, начал относиться к бизнесу более философски.





Главное дело моей жизни — воспитание детей. Это самое сложное, с чем я сталкивался в своей жизни. У меня трое сыновей, и мы с супругой хотим, чтобы они не просто смогли осуществить свои планы и мечты, а были по-настоящему счастливыми. Когда мне будет 85 лет, именно это будет иметь первостепенное значение, а то, какие бизнес-проекты я смог осуществить — уже вторично.