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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Самат Долотбаков о главных правилах жизни и о том, как начал работать в 13 лет
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Самат Долотбаков

36 лет, город — Бишкек, предприниматель, певец, автор и ведущий ТВ-передачи о путешествиях #ONE TRAVEL, @samat.dolotbakov, Facebook

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Сегодня в 11:50

Самат Долотбаков о главных правилах жизни и о том, как начал работать в 13 лет

О себе

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Я отец троих детей.

Бизнесмен, у меня большой финансовый бэкграунд. Проработал восемь лет в крупном банке Кыргызстана, был руководителем филиала. Опыт в финансовом секторе — один из факторов, который помог мне стабильно развиваться в дальнейшем.

У меня есть и другие виды деятельности, они связаны с медиа — певческая карьера и карьера телеведущего.

Семья и дети в списке моих ценностей на первом месте

Обо мне говорят, что я пунктуальный и обязательный. У меня все в порядке с to do list, если я намечаю для себя какие-то цели, то сделаю все возможное, чтобы их достигнуть.

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Креативный. Я постоянно в поисках себя и чего-то нового. Занимался различными проектами из разных сфер деятельности. Причем 70-80 % из них были неуспешными. Но из каждого провала я извлекал для себя опыт, с которым шел дальше.

Люблю путешествовать.

Семья и дети в списке моих ценностей на первом месте. Мы с женой много инвестируем в детей, потому что хотим, чтобы они были лучше нас во всем.

О жизненных принципах

Отношусь к людям так, как они относятся ко мне.

Для меня важна самореализация. Хочется быть полезными обществу и оставить после себя след. Один из главных моих принципов гласит: «Трать свою жизнь на то, что переживет тебя». Журнал #ONE MAGAZINE, которому мы отдали последние девять лет — один из таких проектов, который может остаться нашим детям. То же касается школы английского языка, которую мы с супругой открыли два года назад.

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Будучи студентом первого-второго курса университета, я разработал для себя несколько правил, принципов, которым следую по сей день. Try your best to survive in this cruel life — каждый день делай максимум для того, чтобы выжить в этом жестоком мире. Как финансист, каждый вечер я сопоставляю дебет и кредит. Поэтому каждый день должен принести больше, чем я потрачу в финансовом и энергетическом плане.

Второе правило касается друзей. Друзья — важная часть жизни. Я выпускник кыргызско-турецкого лицея и благодарен школе за то, что получил хорошее образование, но еще больше за то, что приобрел настоящих друзей, с которыми мы близки до сих пор, несмотря на то, что с момента окончания школы прошло 20 лет.

Третий принцип — крылатая фраза с английского языка: «Если хочешь увидеть радугу, ты должен пройти сквозь дождь». Чтобы получить результат, нужно потрудиться. Я никогда не участвовал ни в каких лотереях, убежден, что бесплатный сыр только в мышеловке.

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Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Этот принцип я применяю во всем — в делах и досуге. Мне нравится, когда день проходит активно, когда он насыщен, тогда вечером перед сном ты чувствуешь, что потратил время не зря.

Сталкиваясь со сложностями, я прикладываю максимум усилий, продумаю все способы преодоления. Но если я сделал все, что в моих силах, а проблема осталась нерешенной, я просто отпускаю ситуацию и полагаюсь на волю Всевышнего. Это помогает сберечь много нервов и чувствовать себя спокойнее.

О людях в жизни

Я благодарен родителям за хорошее воспитание и за то, что они научили меня порядочности. Это то, что было нормой в советское время, но сейчас этого не хватает.

Моя ролевая модель — мой отец. При всей своей гениальности он скромный и простой человек. Он айтишник, талантливый инженер, и я думаю, он немного опередил свое время, ему нужно было родиться позже, чтобы его молодость и активные годы пришлись на наше время. Сейчас ему больше 60 лет, но он до сих пор активно изучает языки, не хуже меня разбирается в гаджетах и новых технологиях.

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Мой главный мотиватор и советчик — супруга. Начиная новый проект, я всегда спрашиваю ее мнение, как и она мое. Мы прекрасно друг друга дополняем, потому что она идейный человек, а я больше разбираюсь в операционных процессах. Благодаря друг другу мы становимся лучше.

Мой главный мотиватор и советчик — супруга

Я сторонник того, чтобы меня окружали сильные люди. Мои друзья — одни из самых успешных предпринимателей в Кыргызстане. Но успешным можно быть не только в бизнесе, также и в семье, работе и других видах деятельности. Поэтому мой круг общения не ограничивается только бизнесменами. У меня много друзей и знакомых, и у каждого человека я чему-то учусь. К примеру, мы с супругой любим путешествовать, выезжаем на семейный отдых несколько раз в год. У нас есть друзья, которые в этом плане перенимают наш опыт. Мы учимся чему-то у них, они у нас, вдохновляемся и перенимаем ценности друг друга, адаптируя их под себя.

О деятельности

Я работаю с 13 лет. Когда начал учиться в лицее, я видел, как тяжело моим родителям оплачивать обучение, и решил помочь. Устроился на работу в турецкий аккумуляторный цех переводчиком. За 3 месяца каникул я накопил 150 долларов и оплатил учебу сам.

Я работаю с 13 лет

Впоследствии была работа в банке, а также много мелких проектов: фотосалон, магазины видеодисков. Постепенно проекты масштабировались, а когда я женился, мы с супругой создали журнал #ONE MAGAZINE, открыли языковую школу и магазины парфюмерии. За девять лет существования наш журнал взрастил много журналистов, фотографов, которые сейчас стали знаменитыми, раскрыл много героев, мы взяли более 700 интервью. Для многих читателей эти интервью стали мотивирующими.

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Каждый проект и полученный от его реализации опыт влияет на человека. Я верю, что те знания и компетенции, которые у меня есть, в ближайшее время помогут мне создать главное дело моей жизни, которое будет максимально полезным для общества, успешным и значимым.

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#медиа #бизнес #кыргызстан #бишкек
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