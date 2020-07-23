Хирург из Кыргызстана о том, за что полюбил медицину и почему важно лечить не симптомы и анализы, а человека

О себе
Я хирург.
В работе и жизни я — два разных человека. В жизни в зависимости от ситуации могу проявлять разные черты характера. Как врач, часто переживаю за больных.
Есть выражение голландского врача: «Aliis inserviendo consumor» — «Светя другим, сгораю сам». Считаю это фразу критичной в нашей работе, но говорят, что в оригинале она имеет немного другое значение: «Светя другим, освещаюсь сам». Думаю, этот вариант более верный — работая с другими, помогаешь самому себе.
Люблю читать. Чтение помогает мне в моменты выгорания, когда хочется отдохнуть. Из англоязычных авторов нравится Сильвия Назар «Игры разума» и Дэн Браун. Люблю Достоевского. Перечитав его романы в более сознательном возрасте, начал понимать их по-другому. Считаю, что русскоязычным людям повезло, потому что мы можем читать его в оригинале. Так красиво описать внутренний мир человека мог только он.
Главная ценность в жизни — мои близкие.
О жизненных принципах
Всегда искать ответы, даже если вопросы сложные. Это один из важнейших принципов, который движет мною во всех сферах жизни.
Стараться сделать что-то сегодня, что не смог сделать вчера. Пока человек развивается, учится и борется за себя и близких — он жив.
Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что сложности — это такая же часть жизни, просто на сложное и трудное требуется больше времени. «Бог никогда не закрывает дверь, не оставив открытым окно». Но порой для понимания этого требуется терпение.
О людях в жизни
Мои представления о жизни сформированы воспитанием, средой. Ключевой момент в том, что мне давали свободу, со мной разговаривали и учили задавать вопросы.
Меня воспитывали мама, дедушка и бабушка. Бабушка — профессор математики, дедушка был геологом, известным ученым, кандидатом геологических наук. Мама по образованию тоже геолог, окончила МГУ, училась в США, Израиле. Сейчас работает как специалист по окружающей среде, водоснабжению, геологии. Мне повезло с близкими людьми и друзьями.
Я тесно работал с Эрнстом Акрамовым, и мне передалось от него многое. Он часто произносит фразу: «Каждая человеческая жизнь — это Вселенная». В отделении, где я работал, эти слова были написаны на каждой двери. Я постоянно их слышал, но не до конца осознавал, как сильно они на меня повлияли. Он привил важный для врача принцип — лечить не симптомы и анализы, а человека.
Всегда стараюсь искать людей, которые знают больше и лучше меня и у которых есть нестандартный опыт в чем-то. Для меня на первом месте личные качества. К примеру, если человек имеет звание профессора, это не всегда значит, что он лучше.
О деятельности
В школе до конца десятого класса я не интересовался медициной. На мое решение о выборе специальности повлияли вопросы, которыми я задавался с детства, и книги. У нас дома стояло полное собрание всех томов «Большой медицинской энциклопедии» — советского издания 1958 года. Несмотря на то, что мне всегда было интересно, что случается с организмом, когда человек болеет, я не читал эти книги. Пока не заболел и не скончался мой дедушка. Это стало катализатором действий. Через полгода я поступил в медицинский и первое время учился так много, что практически не спал, за месяц похудел на 15 килограмм. Я полюбил медицину, потому что приходилось постоянно развиваться и находить ответы.
После окончания медицинского факультета в Кыргызско-Российском Славянском университете пошел в хирургию к профессору Эрнсту Хашимовичу Акрамову — одному из лучших специалистов в стране. Во время и после учебы и работы с ним много ездил по странам. Получил образование в Москве, стажировался в клиниках на Западе — в Дании, Австрии, Хорватии, Германии, выступал на конференциях.
Думаю, это оказало на меня большое влияние. Эти поездки раскрыли мне глаза относительно некоторых моих идей и видения в профессиональных вопросах. Это была прекрасная возможность для становления профессионального нетворкинга. Я до сих пор поддерживаю связь с иностранными коллегами, которые работают в Дании, Бельгии, Германии, Хорватии, США. Мы можем обсудить что-то, спросить друг у друга совета.
В марте этого года поступил на аспирантуру в голландский Университет Роттердама. Но в связи с пандемией перенес обучение на следующий год.
Сейчас веду консультативную деятельность, работаю врачом. Параллельно начал изучать коронавирус и тесно работать с Московским обществом терапевтов с профессором Павлом Воробьевым и его коллегами из России, Израиля, США.
Около недели назад в Мичиганском университете создали протокол по лечению, который совпадает с протоколом Павла Воробьева. Люди из разных точек мира мыслят похоже.
Дело моей жизни — развивать себя, расти как человек и профессионал. Меня привлекает тема искусственного интеллекта и научных разработок в области нейробиологии. Для меня важно оставаться человеком, слышать того, кому больно, быть хорошим другом. Жить, работать, путешествовать, мечтать.