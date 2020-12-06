Дарья Суходолова о том, как больше 10 лет работать в сфере маркетинга и рекламы и создавать проекты, которые влияют на развитие отрасли

О себе

Я директор компании Lalafo Kyrgyzstan. Это крупнейший классифайд, который сейчас действует на территории Кыргызстана и Азербайджана. Также Lalafo запущен на территории Сербии, Греции и Украины.

Сооснователь Центрально-Азиатского фестиваля коммуникаций Red Jolbors. Из маленькой бишкекской конференции фестиваль стал знаковым проектом для всего Центрально-Азиатского региона. Рекламщики целый год ждут этого события, многие называют его главным событием года, фестивалем, который перевернул их карьеру, отношение к профессии. Red Jolbors для меня отдельная гордость, он в этом году прошел уже девятый раз.

Еще я жена своего мужа, мама своей дочки.





Я командный игрок. Мне нравится быть в команде, иметь общие цели, вместе достигать их, преодолевать трудности, и, мне кажется, это делает меня полезным человеком.

Человек, нацеленный на результат, поэтому занимаюсь менеджментом. Мне важно выстроить процессы, чтобы достичь результата, а не просто что-то делать.

У меня высокая стрессоустойчивость, а для любого менеджера это важное качество.

Меня делают счастливее люди



Меня делают счастливее люди. Люблю работать с людьми, мне нравится видеть, что могу улучшить работу, дать совет. Люблю выступать с тренингами по теме продвижения в интернете, e-commerce, запуска бизнеса в интернете. Провела больше 300 таких выступлений. Когда люди задают вопросы, мы общаемся, и я вижу, что приношу пользу, испытываю огромный драйв.

О жизненных принципах

Относиться к людям по-человечески. В жизни и работе важно помнить, что все мы люди и работаем с людьми, а не с роботами или процессами. В нашей команде люди — это ценность.

Постоянное развитие. Мне нравится учиться, узнавать новое, меняться.





Одно из главных осознаний, которое пришло мне к этому возрасту, связано с личными границами. Они должны быть, и их нужно защищать.

Открытость. Абсолютно все сотрудники знают наши цели на год и месяц, сколько мы зарабатываем и тратим. Знают, какие у нас есть сложности и как мы собираемся их преодолевать. Потому что нам важно, чтобы все участники команды были на одной волне.

Этих же принципов я стараюсь придерживаться и дома.

О людях в жизни

Меня вдохновляют энергичные, любящие свое дело люди совершенно разных интересов. Я черпаю в них энергию. И с гордостью могу сказать, что таких людей много в моей жизни: это мои коллеги из локального и киевского офисов Lalafo, коллеги по фестивалю Red Jolbors.

Меня вдохновляют энергичные, любящие свое дело люди



На меня сильно повлияли родители. Очень деятельный и активный папа, который любит свою работу. Мама, от которой пришла строгость к себе, дотошность в обучении, в делах.





Я выбрала своей сферой деятельности рекламу во многом благодаря одному из университетских преподавателей. Я училась на экономическом факультете, специальность «менеджмент». На третьем курсе нам предстояло выбрать направление, по которому пойдем дальше, и у нас стали появляться ключевые предметы. Дисциплины по рекламной деятельности и маркетингу нам преподавала Ольга Геннадьевна Романович. И это было настолько потрясающе, что в тот момент я окончательно поняла, чем хочу заниматься.

О деятельности

Вся моя профессиональная жизнь связана с управлением компаниями, проектами, командами и с продвижением. Это то, чем я занимаюсь последние десять лет. У многих людей мое имя ассоциируется с digital-маркетингом.

Фестиваль Red Jolbors начался с того, что у команды онлайн-издания vb.kg во главе с Диной Масловой и Сабиной Рейнгольд появилась идея сделать мероприятие для маркетологов и PR-специалистов Бишкека. Они пригласили меня, чтобы обсудить эту идею, и мне очень понравилось. Я сразу сказала, что будет правильно также подключить event-специалистов. У нас собрался первый состав организаторов.





Мы привезли в Бишкек классных спикеров из Казахстана и провели мероприятие ярко, насыщенно, и все остались безумно довольны. После известный рекламщик Фархад Кучкаров, который родом из Узбекистана, но уже много лет работает в Москве, написал нам и предложил выйти на новый уровень, стать Центрально-Азиатским событием. К нам присоединились другие члены команды, и мы начали делать фестиваль международным.



Мы занимаемся фестивалем в свободное от работы время, часть команды в Бишкеке, часть в Алматы, Сабина — двигатель проекта в Москве. Red Jolbors — это некоммерческий проект, мы на нем не зарабатываем. Делаем его, потому что нам хочется улучшать мир вокруг, в том числе профессиональный. Все мы работали в рекламной сфере, и нам не хотелось оставаться на уровне, который был, поэтому мы захотели привезти сюда классных специалистов, чтобы вдохновить всех нас на новые свершения.





В 2020 году фестиваль вышел на новый уровень. Мы не желали пропускать этот год, напротив, хотели поддержать коллег, вдохновить рынок, показать, что кризис кризисом, а жизнь продолжается, нужно развиваться. Поэтому провели фестиваль онлайн. Сделали 3 дня образовательной части, 5 секций и 2 воркшопа. У нас были спикеры высокого уровня, в том числе Тимур Бекмамбетов. Все прошло отлично, но, конечно, не хватало живого общения.

Мне нравится работать в проектах, которые вносят существенный вклад в жизни людей. Например, с помощью Lalafo мы помогаем людям включаться в новую интернет-реальность, обучаем продавать в интернете. Наш фестиваль Red Jolbors проходит раз в год, но он оказывает мощнейшее влияние на развитие всей отрасли. Мне хотелось бы и дальше приносить пользу людям. Может, это звучит пафосно, но это то, что помогает мне каждый день вставать по утрам и с удовольствием идти на работу.