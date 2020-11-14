Урмат Насыкулов о своей жизненной философии и как проводит спортивные мероприятия в Кыргызстане

О себе





Я социальный предприниматель. Все проекты, в которых я задействован, несут социальный характер, оказывают влияние на общество. Сейчас это фитнес-клуб Change Fitness и фонд «Тонус». Их цель — вовлекать как можно больше людей в спорт, здоровый образ жизни, потому что здоровая нация — это основа развития страны. Чем больше будет здоровых людей, тем больше будет успешных, активных, эффективных и счастливых людей. Основа всего — здоровье. Думаю, во время пандемии мы все это осознали.

У меня хорошо получается коммуницировать с людьми, выстраивать устойчивые взаимоотношения. Думаю, успех наших проектов заключается в том, что удается собрать способных и талантливых людей на одной площадке и задать им общее видение будущего, общую цель.

Успех наших проектов заключается в том, что удается собрать способных и талантливых людей на одной площадке и задать им общее видение будущего, общую цель



Я оптимист. Всегда верю в лучшее, даже в кризисных ситуациях могу увидеть что-то хорошее, это не дает опустить руки.

Моя миссия — прожить активную, успешную и счастливую жизнь с максимальной пользой для окружающих. Для себя я понял, что, когда окружающие становятся радостнее, счастливее, у них появляется мечта, это делает и меня тоже счастливее. Также счастливым меня делают простые вещи — то, что мои близкие рядом, живы и здоровы, у меня есть любимая работа и прекрасная команда, которой я горжусь.

О жизненных принципах

Человеческие качества важнее профессиональных. Кто-то больше обращает внимание на профессиональный бэкграунд, образование, а я смотрю на то, кем в детстве хотел стать человек, какие ценности, принципы и идеи им движут. Человеческие качества — это скелет, а профессиональные — мышцы. Мышцы можно нарастить быстро, изменить скелет сложнее.





Люди, у которых есть миссия, наиболее счастливые, эффективные и продуктивные. Потому что такой человек даже в сложные периоды жизни не опускает руки. Пока жизнь продолжается, он идет вперед. Я обрел свою миссию, и мне интереснее работать с людьми, чья миссия схожа с моей.

Доверие — это самое главное в компании. Сейчас я отхожу от операционной деятельности и больше занимаюсь стратегией, созданием в проектах своей корпоративной культуры, своего духа.

Есть несколько видов предпринимателей. Первые — люди технического склада ума, заточены на бизнес-процессы и технологии. А есть второй вид предпринимателей, они больше выступают в роли визионеров, могут не знать тонкостей и деталей, но они смотрят в будущее и прокладывают людям путь. Для меня ближе предприниматели второго плана. Потому что я считаю, что душа важнее разума.





Раньше я был категоричен, и мир для меня был только черным и белым. Сейчас понимаю, что нет ничего абсолютно хорошего и абсолютно плохого. Если по отношению к любой вещи и событию спрашивать: «А что в этом хорошего?», можно увидеть много положительных моментов. Например, Кыргызстан переживает пандемию и политические волнения. Но наряду со всем остальным пандемия научила нас больше беречь свое здоровье, ценить близких. Мы осознали, как хрупка жизнь, начали ценить обыденные вещи: встречи с друзьями, прогулки на свежем воздухе. Что касается политических волнений — это естественные процессы. То, что в развитых странах происходило на протяжении столетий, мы переживаем в течение нескольких десятков лет. Общество растет, начинает анализировать, методом проб и ошибок получает для себя уроки. Я уверен, что это обязательно приведет к чему-то хорошему.

О людях в жизни

Я благодарен за тех людей, которые встречаются мне по жизни. После того как я начал духовно работать над собой, правильно формировать свои мысли, мне начали встречаться потрясающие люди.

Самую большую роль в формировании меня как личности сыграла мама. Я рад, что она воспитала меня как свободного от предрассудков и барьеров человека. С самого детства она относилась ко мне как к самостоятельному, взрослому человеку. За свободой всегда следует ответственность, поэтому я быстро научился быть ответственным. Также родители дали мне самое главное — ценности, то, на что ты можешь опираться в определенных обстоятельствах.





У меня также есть ментор. У нас не развита культура наставничества, но оказывается, присутствие наставника в жизни очень важно.

Я придерживаюсь принципа — не создавать себе кумира. Мы ездим в университеты и школы, и там часто спрашивают: «Кто ваш мотиватор?». Я хочу, чтобы я сам был для себя мотиватором. Есть те, на кого ты можешь ориентироваться, но самое главное, понимать, что тебе не нужны сторонние люди, чтобы ты чего-то достиг. Это желание должно идти изнутри. «Если яйцо разбивается силой извне, жизнь прекращается. Если яйцо разбивается силой изнутри, жизнь начинается. Все великое всегда начинается изнутри».

О деятельности

Я родился слабым, недоношенным, маленьким ребенком. Родители отдали много сил и времени укреплению моего здоровья. В детстве голова ужасно болела, и мне поставили диагноз: внутричерепное давление. Это ощущение, будто на голову надели железный шлем и постоянно сдавливают его. В шестом классе меня отдали на секцию борьбы. Сначала для меня это было просто игра: мы кувыркались, бегали и прыгали в зале. А потом я заметил, как боли странным образом исчезли. Я осознал, что оказывается, можно жить и не болеть. И в этом помог спорт. Потом я понял, что если это изменило мою жизнь, то может изменить жизни и других людей.





Сейчас я директор и основатель фитнес-клуба Change Fitness. Это фитнес-клуб нового поколения, существует с 2017 года. Он эффектно ворвался в сферу фитнеса Кыргызстана и занял одну из лидирующих позиций.

Также я директор фонда «Тонус». Мы организовываем одни из самых массовых спортивных мероприятий в стране. Первый марафон провели в 2016 году, в нем приняло участие около 300 человек, на последнем марафоне «Куз Деми» — более 3000. Это событие носит благотворительный характер. Часть собранных средств ушла на проведение операций детям с пороком сердца. Мы помогли четырем ребятам, теперь они могут также жить активно, заниматься спортом и забыли о своей болезни как о страшном сне.





Дело моей жизни — улучшать жизни людей, укреплять их здоровье, делать их более успешными, счастливыми, помогать им обретать мечту.