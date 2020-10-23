Руслан Кыдырмышев о главной мотивации своей жизни и о том, как смог вывести ММА в Кыргызстане на международный уровень

О себе





Я предприниматель и общественный деятель Кыргызской Республики. Возглавляю благотворительный фонд «Бакубат Келечек», также являюсь президентом Всемирной федерации национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» — WEF GLOBAL.

Я командный игрок. Мне приносит больше эмоций радость окружающих людей. Я не из тех руководителей, которые критикуют своих сотрудников, давят на них. Для меня важно, чтобы в моей команде были люди, которые относятся ко мне с уважением и любят свою работу.

Мое кредо — чего бы ты в жизни ни добился и каким бы успешным ни был, всегда должен оставаться простым. Многие люди, которые видят меня в социальных сетях, по телевизору или в газетах, думают, что я высокомерный человек. Но я всегда заявляю, что это не так, и, познакомившись со мной лично, люди в этом убеждаются.





Поскольку я человек общественный, когда выхожу на улицу, многие узнают. Иногда люди говорят, что я для них пример, и меня это сильно вдохновляет.

Мое кредо — чего бы ты в жизни ни добился и каким бы успешным ни был, всегда должен оставаться простым



Меня делает счастливее все понемногу. Я счастлив, когда прихожу домой и ко мне выбегают мои дети, встречают меня. Думаю, это самое главное для любого человека. Счастлив, когда добиваюсь успехов в бизнесе. Каждый раз, когда мы проводим какой-либо международный турнир, когда после мероприятия люди остаются довольны и дают высокую оценку проделанной нами работе, я тоже чувствую себя счастливым.

О людях в жизни

Нас в семье трое сыновей, и отец воспитывал нас в большой строгости. С детства, начиная с 5-6 класса, у меня была мечта. Я мечтал стать большим руководителем, бизнесменом, хотел, чтобы мной гордился отец. Думал об этом, когда шел в школу, каждый раз, когда закрывал глаза. И это чувство до сих пор во мне. Каждый раз, когда я достигаю какого-то успеха, получаю высокие государственные награды, про меня пишут, приглашают к президенту, мое первое желание —рассказать об этом отцу. Это одна из главных мотивирующих сил, которая была и есть в моей жизни до сих пор.





Есть пословица «ырыс алды — ынтымак» — «где есть дружба и верность, там есть удача и успех». Мой младший брат, начиная с 15-16 лет, был рядом и прошел со мной весь этот путь. Он всегда волновался за меня больше, чем за себя.

О жизненных принципах

Главный принцип — «До победы! Ни шагу назад». За что бы ни брался, как бы ни было сложно, всегда довожу до конца. Иногда, если бы я рассказывал о тех целях, которые ставил перед собой, людям было бы смешно, потому что это нереально, невозможно. Но еще ни разу, начав что-то, я не уходил с половины пути.

Важно любить то, что делаешь



Важно любить то, что делаешь. Ко мне приходит много предложений создать совместный бизнес, запустить проект, но в 90 % случаев я отказываюсь. Поскольку следую этим двум главным принципам.

В жизни было много сложностей, были моменты, когда земля уходила из-под ног. Но каждый вечер всю мою жизнь мы с братом прогуливаемся по одной и той же дороге. Эта дорога помнит, как мы открывали первый бизнес, мебельный цех, где было три сотрудника, как мы развивались и спустя два года это была фабрика с командой из 300 человек, как потом открывали фонд и создавали федерацию. Гуляя по этой дороге, мы обсуждали абсолютно все трудности, удачи и ключевые решения. И 90 % из того, что мы планировали, сбылось.

О деятельности

Я создал Федерацию национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» после того, как побывал на турнире по MMA, который проводился в Казахстане, Алматы. Увидев уровень мероприятия и самой федерации, я подумал, что кыргызстанскому MMA нужны еще долгие десятилетия, чтобы хотя бы приблизиться.





3 декабря 2014 года мы провели первый масштабный турнир в Бишкеке. Среди гостей были бойцы из США, Европы, России, Казахстана, Узбекистана и руководители спортивных организаций. Это мероприятие стало нонсенсом в Средней Азии. Об этом написали все СМИ. На сегодняшний день в мире около 7000 тысяч таких организаций, и наша федерация находится в 20-ке лучших. При этом коллеги из Казахстана находятся в рейтинге на 200-300 позиции.

Вся моя деятельность как предпринимателя, как президента федерации, как основателя благотворительной организации взаимосвязана. Бизнес дает финансовые ресурсы для развития проектов. Спорт, конкуренция с другими организациями по всему миру дает мне чувство победителя. А фонд, когда я вижу благодарность в глазах детей и стариков, дает духовную составляющую. Это совершенно особенное чувство, когда ты понимаешь, что можешь сделать лучше жизнь другого человека.

Моя миссия, главная задача, которую я вижу перед собой — сделать так, чтобы мое имя и фамилия осталось в истории как человека, который сделал что-то хорошее для своей страны.