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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Легендарный боксер из Кыргызстана Орзубек Назаров: «Всегда выкладываюсь на сто процентов: горю в жизни, на работе, с друзьями»
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Орзубек Назаров

53 года, город — Бишкек, боксер, вице-президент Федерации бокса Кыргызстана, facebook

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Сегодня в 17:50

Легендарный боксер из Кыргызстана Орзубек Назаров: «Всегда выкладываюсь на сто процентов: горю в жизни, на работе, с друзьями»

О себе
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Источник фотографии: kaktus.media

Я сельский парень. Родился в городе Кант в семье рабочих — отец водитель, мама пекарь.

Целеустремленный, упрямый до невозможности и, как и многие спортсмены, доверчивый человек. С годами люди меняются, но эти три качества во мне за всю жизнь не поменялись.

Главная ценность — семья


Главная ценность — семья. Раньше чемпионство, победа были для меня самым важным. Повзрослев, начал понимать, что самое главное — это семья: дети, супруга и родители. И еще важнее, чтобы семья жила в спокойной, благополучной и безопасной стране.

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Меня делает счастливым каждый новый день. Я счастлив от того, что, просыпаясь утром, вижу рядом супругу. Она открывает глаза и говорит: «Привет, мой любимый». Счастье — это когда приходишь на работу, и ты там нужен. Когда твой телефон не будильник, ты им пользуешься, ты кому-то звонишь, тебе звонят друзья. Это маленькие нюансы, но именно они делает меня счастливым.
О жизненных принципах
Мое кредо: «И вечный бой. Покой нам только снится». В 11 лет мне в руки попала книга про Валерия Попенченко. Это небольшая книжка, в мягком переплете, она так и называлась. Я буквально зачитывался ею. Валерий Попенченко — олимпийский чемпион, первый обладатель Кубка Вэла Баркера. Он был человеком, которому я хотел подражать.

Всегда выкладываюсь на сто процентов: горю в жизни, на работе, с друзьями. Не бывает так, что мне позвонили, я что-то пообещал и забыл. Всегда добью дело до конца. Близкие друзья удивляются, что мне уже далеко за пятьдесят, а я все еще как молодой парень. Но я не могу по-другому.

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Я люблю жить.

Мне дает силы моя кыргызская земля. Я сильно ощутил это, когда в 90-х годах перешел в профессионалы. Долгое время жил в Японии, а тренировался на Иссык-Куле, на высоте 1600 метров. Тогда понял, сколько энергии я черпаю с родной земли.

Я плохо себя чувствую, когда нет солнца. В Санкт-Петербурге в свое время мне делали операцию, я пролежал в больнице три недели, и у меня ничего не заживало. Пока не приехал друг, он увез меня в пригород, где было солнце. За два дня там я восстановился, чем сильно удивил врачей.

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Источник фотографии: gazovik.info

Когда мне тяжело, и я не знаю, что делать — делаю шаг вперед. Это всегда открывает новые возможности. Уже потом я думаю, правильным был этот шаг или нет. Самое главное — не оставаться на месте. Если остановился, тебя затянет.
О людях в жизни
Мой ангел-хранитель — моя бабушка. Долгое время мы жили в одном большом доме: папа, мама, бабушка и дедушка, братья и сестры. Почти год я жил с бабушкой в одной комнате, спал на раскладушке. Бабушка прожила больше 90 лет, была мудрым человеком. Я многому у нее научился: вере, спокойствию, умению говорить и слушать.

Мой ангел-хранитель — моя бабушка


Также на меня сильно повлияли родители. Я благодарен жизни, что последние годы была возможность пожить с ними вместе. Я построил дом и забрал родителей из Канта в Бишкек. В молодости я практически не был дома, а в тот период мог прийти домой и поспать у мамы на коленках.

Сейчас самые близкие люди — это семья и друзья.
О деятельности
В детстве у меня был большой интерес к жизни и ко всему окружающему. Я был мелким и энергичным ребенком. Чтобы пустить мою энергию в правильное русло, мама отвела меня на бокс. Начал свою карьеру в боксе и занимался им всю жизнь, стал семикратным чемпионом мира.

Бокс — это моя жизнь


Бокс — это моя жизнь, он дал мне все, что я имею: имя, положение в обществе, финансовое состояние, умение ориентироваться в жизни.

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Уже много я лет занимаюсь общественной деятельностью, я вице-президент Федерации бокса Кыргызстана. Также занимаюсь бизнесом, у меня своя дистрибьюторская компания. А для души четыре года назад мы открыли зал бокса Орзубека Назарова. Я всегда говорю ребятам, которые занимаются у нас: «Не каждый из вас станет великим спортсменом, но каждый должен стать великим человеком». Передача опыта и наставление детей — это и есть моя миссия, мое дело жизни.

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#кыргызстан #бишкек #спорт #бокс #чемпион
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