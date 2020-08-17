Легендарный боксер из Кыргызстана Орзубек Назаров: «Всегда выкладываюсь на сто процентов: горю в жизни, на работе, с друзьями»

О себе
Источник фотографии: kaktus.media
Я сельский парень. Родился в городе Кант в семье рабочих — отец водитель, мама пекарь.
Целеустремленный, упрямый до невозможности и, как и многие спортсмены, доверчивый человек. С годами люди меняются, но эти три качества во мне за всю жизнь не поменялись.
Главная ценность — семья
Главная ценность — семья. Раньше чемпионство, победа были для меня самым важным. Повзрослев, начал понимать, что самое главное — это семья: дети, супруга и родители. И еще важнее, чтобы семья жила в спокойной, благополучной и безопасной стране.
Меня делает счастливым каждый новый день. Я счастлив от того, что, просыпаясь утром, вижу рядом супругу. Она открывает глаза и говорит: «Привет, мой любимый». Счастье — это когда приходишь на работу, и ты там нужен. Когда твой телефон не будильник, ты им пользуешься, ты кому-то звонишь, тебе звонят друзья. Это маленькие нюансы, но именно они делает меня счастливым.
О жизненных принципах
Мое кредо: «И вечный бой. Покой нам только снится». В 11 лет мне в руки попала книга про Валерия Попенченко. Это небольшая книжка, в мягком переплете, она так и называлась. Я буквально зачитывался ею. Валерий Попенченко — олимпийский чемпион, первый обладатель Кубка Вэла Баркера. Он был человеком, которому я хотел подражать.
Всегда выкладываюсь на сто процентов: горю в жизни, на работе, с друзьями. Не бывает так, что мне позвонили, я что-то пообещал и забыл. Всегда добью дело до конца. Близкие друзья удивляются, что мне уже далеко за пятьдесят, а я все еще как молодой парень. Но я не могу по-другому.
Я люблю жить.
Мне дает силы моя кыргызская земля. Я сильно ощутил это, когда в 90-х годах перешел в профессионалы. Долгое время жил в Японии, а тренировался на Иссык-Куле, на высоте 1600 метров. Тогда понял, сколько энергии я черпаю с родной земли.
Я плохо себя чувствую, когда нет солнца. В Санкт-Петербурге в свое время мне делали операцию, я пролежал в больнице три недели, и у меня ничего не заживало. Пока не приехал друг, он увез меня в пригород, где было солнце. За два дня там я восстановился, чем сильно удивил врачей.
Источник фотографии: gazovik.info
Когда мне тяжело, и я не знаю, что делать — делаю шаг вперед. Это всегда открывает новые возможности. Уже потом я думаю, правильным был этот шаг или нет. Самое главное — не оставаться на месте. Если остановился, тебя затянет.
О людях в жизни
Мой ангел-хранитель — моя бабушка. Долгое время мы жили в одном большом доме: папа, мама, бабушка и дедушка, братья и сестры. Почти год я жил с бабушкой в одной комнате, спал на раскладушке. Бабушка прожила больше 90 лет, была мудрым человеком. Я многому у нее научился: вере, спокойствию, умению говорить и слушать.
Мой ангел-хранитель — моя бабушка
Также на меня сильно повлияли родители. Я благодарен жизни, что последние годы была возможность пожить с ними вместе. Я построил дом и забрал родителей из Канта в Бишкек. В молодости я практически не был дома, а в тот период мог прийти домой и поспать у мамы на коленках.
Сейчас самые близкие люди — это семья и друзья.
О деятельности
В детстве у меня был большой интерес к жизни и ко всему окружающему. Я был мелким и энергичным ребенком. Чтобы пустить мою энергию в правильное русло, мама отвела меня на бокс. Начал свою карьеру в боксе и занимался им всю жизнь, стал семикратным чемпионом мира.
Бокс — это моя жизнь
Бокс — это моя жизнь, он дал мне все, что я имею: имя, положение в обществе, финансовое состояние, умение ориентироваться в жизни.
Уже много я лет занимаюсь общественной деятельностью, я вице-президент Федерации бокса Кыргызстана. Также занимаюсь бизнесом, у меня своя дистрибьюторская компания. А для души четыре года назад мы открыли зал бокса Орзубека Назарова. Я всегда говорю ребятам, которые занимаются у нас: «Не каждый из вас станет великим спортсменом, но каждый должен стать великим человеком». Передача опыта и наставление детей — это и есть моя миссия, мое дело жизни.