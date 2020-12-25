Эльмира Каримова о том, как открыла первый в Кыргызстане детский сад по системе Монтессори и начала бизнес в 52 года

О себе

Я педагог, по первому диплому учитель русского языка и литературы. Мама четверых детей и бабушка десяти внуков.



Со слов коллег, друзей, родственников — добрая, отзывчивая, ответственная.

Я упрямый человек. Это качество помогает мне достигать чего-то по жизни и добиваться завершенности в делах.





Еще одна сильная сторона — образованность. У меня пять высших образований, я учусь на протяжении всей жизни, потому что для меня это важно. Образование — это основа, не представляю, что можно куда-то двигаться без него, хотя сегодня приоритеты в обществе меняются.

Люблю петь. Когда случаются сложные ситуации, я просто включаю дома микрофон и пою. Делаю это для себя, и чтобы никто не слышал.

Для меня важна самодостаточность, независимость и свобода



Я немного психолог и знаю, что ценности бывают личностные, человеческие и социальные. Мои личностные ценности — умение любить. Очень люблю людей, свою семью. Семья — главная ценность, я оберегаю ее как храм.

Для меня важна самодостаточность, независимость и свобода. Если я сама зарабатываю, могу общаться с подругами, позволять себе отдых — это независимость. В моем возрасте это имеет особую значимость.

Счастье для меня не имеет громоздкости, оно в мелочах, например, неожиданный букет цветов или кусок пирожного. Чем больше таких мелочей копишь, складываешь в свою шкатулочку, тем более ты счастливый. Меня радуют достижения детей, новость о том, что родился очередной внук, начал разговаривать или ходить другой. Это все счастье, и у меня его достаточно.

О жизненных принципах

Мой главный принцип — верность себе. Я такая, какая есть. Иногда, глядя на своих подруг, думаю: «Когда уже я успокоюсь и стану такой важной, значимой?». У меня до сих пор не получается, думаю, это связано с душевным состоянием. Я верна тому, с чем пришла в этот мир.

Обязательность, ответственность, точность. Если пообещала, сказала или поставила себе цель — нужно сделать.

Терпение. Мы все живем в социуме, а люди и сообщества бывают разные, поэтому терпение по отношению к людям, их слабостям, возможностям — это один из моих принципов, за которые я держусь и которые являются для меня платформой.





Мой принцип в работе — если делать, то хорошо. Психологи утверждают, что перфекционизм — это нервозность, тревожность, но, как и у всего, у перфекционизма есть и плохая, и хорошая сторона.

Принцип «не навреди». Считаю, что в педагогике это не менее важно, чем в медицине. К врачу пациент приходит на прием, излечивается и уходит. А педагог встречается с человеком в течение продолжительного времени. В стенах детского сада около 4-5 лет, в школе — десять лет, в вузе — пять. Как для педагога, для меня важно на протяжении этого времени сохранить в человеке человеческое и помочь ему достичь самодостаточности.

Я верна тому, с чем пришла в этот мир



Я отношусь к трудностям так — если их нет, значит, нет внутреннего роста. Если бы в моей жизни не было трудностей, не было бы меня сегодня такой. У меня было два брака, развод, я собрала вещи и уехала на Север работать. Помню, в тот период однажды я принесла домой два ведра апельсинов и радовалась от осознания, что я могу покупать детям апельсины ведрами. Для меня это было определенное преодоление, потому что я делала это сама, одна, без чьей-либо помощи.

О людях в жизни

В студенчестве мне посчастливилось встретить преподавателя Озмитель Валентину Михайловну. Сейчас ей 85 лет, мы до сих пор поддерживаем отношения. Именно у нее я получила уроки добра, толерантности и терпимости. Потому что она не просто хорошо преподавала свой предмет, а когда видела, как беременная студентка бежит по лестнице за очередным зачетом, она останавливала и спрашивала: «Ты сегодня ела? Тебе нужно обязательно кушать». Она брала меня за руку и отводила в буфет. За эти и другие жизненные моменты я не рассчитаюсь с ней и всю оставшуюся жизнь. Она дала мне понять, что учитель — это гораздо больше, чем человек, который просто заходит на урок, дает свой материал и уходит.





Человек, который дал мне вторую профессию — Смирнова Надежда Николаевна, директор Международного института Монтессори-педагогики города Москвы. Она смогла заразить идеей Монтессори-педагогики и показала, какое еще есть поле для деятельности.

Также большое влияние на меня оказали мои дети. У меня умер муж, и я осталась с четырьмя детьми одна, старшие были студентами, только начали обучаться, и нужно было ставить их на ноги. Они стали моими негласными наставниками, благодаря которым я собрала волю в кулак.

О деятельности

11 лет назад, когда мне было 52 года, я начала бизнес, абсолютно неизведанное для меня дело — учредила детский сад по системе Марии Монтессори. Это итальянский педагог, нейропсихолог, врач, математик, изумительная женщина, перед которой я преклоняюсь. Сейчас в Кыргызстане пять садов, которые работают по этой системе, но, когда мы открывались, были единственными. Специалистов не было, и не у кого было спросить совета. Другие Монтессори-сады в нашей стране открылись только через пять лет.





Кроме того, я президент Ассоциации дошкольных образовательных организаций, в нее входят частные детские сады, школы. Мы проводим сертификацию частных детских садов, чтобы наращивать их компетенции, чтобы все мы были лучше и качество росло. Когда я создавала Ассоциацию, это было моей идеей фикс.

Дело моей жизни — педагогика. Я хороший организатор, лидер и педагог.

Когда достигаешь определенного возраста, часто задаешь себе вопросы: «Кто я? Чем я занимаюсь? Сделала ли я что-то для людей?». И если планка, которую ты себе задаешь, высокая, ты можешь отнести себя к людям несостоявшимся. Но я считаю, что мы приходим на эту землю не для того, чтобы стать кем-то, а быть собой.





Когда я смотрю на красивых, ясных женщин лет 80, я понимаю, что эта красота идет от богатой души. Они любят жизнь, людей, себя, и поэтому у них все складывается и это отражается на лице Потому что косметика может скрасить женщину до 30 лет, а потом только состояние души. Если я буду выглядеть в 80 лет таким же светлым человеком, буду считать, что я состоялась. И если мои дети будут меня любить, я проведу спокойную, независимую старость, то буду считать, что прожила свою жизнь достойно.