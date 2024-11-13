Как приготовить грибы эноки: 10 рецептов, которые стоит попробовать

Грибы эноки становятся все более популярными в Центральной Азии. Эти маленькие грибы идеально подходят для разнообразных блюд — от супов до закусок. Собрали список из 10 рецептов приготовления грибов эноки, которые стоит попробовать.





Индейка с грибами эноки в кокосовом молоке





Блюдо с азиатскими корнями. Сначала обжарьте чеснок и лемонграсс в оливковом масле, чтобы оно впитало их аромат, затем удалите и добавьте нарезанную кубиками индейку. Когда мясо слегка подрумянится, приправьте его солью и карри, а затем добавьте эноки, молотый чили и кокосовое молоко. Томите на слабом огне до загустения соуса, придающего блюду нежную текстуру и сливочный вкус. Подавайте, посыпав хлопьями чили для остроты.





Спагетти ширатаки с грибами эноки





Легкое и ароматное блюдо. На разогретой сковороде со сливочным и оливковым маслом обжарьте чеснок, чтобы он отдал свой аромат, затем добавьте нарезанные грибы эноки. Приправьте солью, смесью перцев и хлопьями чили, после чего влейте кокосовое молоко, создавая нежный сливочный соус. Отдельно промойте спагетти ширатаки и добавьте их к грибам, перемешайте и прогрейте. Подавайте с хлопьями чили и зеленью, наслаждаясь насыщенным вкусом и легкостью блюда.





Грибы эноки в соусе по-корейски





Быстрый и вкусный способ насладиться популярными азиатскими грибами, насыщенными калием и полезными для сердечно-сосудистой системы свойствами. После очистки и разборки эноки на небольшие пучки их промывают и оставляют стекать. В это время готовят соус, смешивая соевый и устричный соусы, кунжутное масло, немного сахара и томатную пасту, добавляя воды для нужной консистенции. Обжаренный чеснок придаст аромату глубину, после чего эноки выкладываются на сковороду, поливаются соусом и тушатся до мягкости. Подавать можно с рисом или как самостоятельное блюдо, украсив зеленым луком.





Грибы эноки со спаржей на сковороде





Спаржа известна своими питательными свойствами и популярна в правильном питании, а эноки, с их нежным вкусом и высоким содержанием калия, идеально дополнят ее, поддерживая здоровье сердца и сосудов. Всего за пять минут на сковороде обжарьте чеснок, добавьте спаржу и эноки, приправьте по вкусу, и у вас готов легкий и необычный гарнир.





Грибы эноки, жареные в кисло-сладком соусе





Этот рецепт подарит вам хрустящие китайские грибы эноки, пропитанные кисло-сладким соусом, который придает им пикантный и насыщенный вкус. Легко и быстро приготовить, а результат — ароматное, полезное и аппетитное блюдо для всей семьи. Обжаренные до румяности эноки тушатся в соусе из кетчупа, томатной пасты, меда и чеснока, с добавлением острого перца по желанию, чтобы придать блюду особую пикантность. Этот рецепт отлично подойдет для быстрого и вкусного ужина — просто, полезно и вкусно!





Грибы эноки в соевом соусе





Эноки в соевом соусе — простое и изысканное блюдо, которое подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Эти нежные грибы, обжаренные на сливочном масле с добавлением чеснока и соевого соуса, приобретают насыщенный и глубокий вкус. Готовится блюдо всего за несколько минут: обжарьте эноки до легкой румяности, добавьте чеснок и соус, и через минуту готово угощение к подаче.





Салат с грибами эноки и крабовыми палочками





Салат с эноки и крабовыми палочками — популярное блюдо японской кухни, которое порадует необычным сочетанием вкусов. Легкие и полезные эноки отлично дополняются крабовыми палочками, заправленными смесью майонеза, соевого соуса и сладкого белого вина. Приготовление простое: отварите грибы, нарежьте крабовые палочки тонкой соломкой, мелко порежьте зеленый лук и добавьте к ним заправку. Пару минут на подготовку и немного времени для маринования — и салат готов.





Мисо-суп с грибами эноки





Японское блюдо, которое сочетает насыщенный вкус мисо-пасты с нежной текстурой грибов эноки. Для его приготовления сварите бульон из ламинарии, затем добавьте пасту мисо, чеснок, немного кокосового масла и шрирачи. Положите грибы эноки и капусту и тушите их около 10 минут до мягкости. Перед подачей украсьте суп зеленым луком, а для сытности добавьте клейкий рис или тофу.





Грибы эноки в качестве основного блюда





Для подачи грибов эноки в качестве основного блюда сначала тщательно промойте их и удалите слизистые или «деревянистые» ножки, затем бланшируйте в кипящей воде около минуты. После этого обсушите грибы и выложите их на сервировочное блюдо. Для соуса разогрейте масло, быстро обжарьте измельченный чеснок, добавьте соевый соус, сахар и нарезанный зеленый лук, доведите до кипения, и сразу снимите с огня. Полейте грибы соусом и подавайте с рисом или тофу, можно посыпать зеленым луком для вкуса.





Обжаривание грибов во фритюре





Промойте грибы эноки под холодной водой, удалите поврежденные и слизистые ножки, а затем обрежьте твердые кончики. Осторожно обсушите бумажным полотенцем. В большой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне, добавьте мелко нарезанный чеснок и готовьте его. Затем добавьте в сковороду грибы, соевый соус и кунжутное масло. Обжаривайте, аккуратно помешивая, пока грибы не станут мягкими и не впитают соус. Снимите сковороду с огня и дайте настояться пару минут. Подавайте грибы как основное блюдо или гарнир, отдельно или с овощами или клейким рисом.