Жамиля Иманкулова, предприниматель из Кыргызстана: «Я всегда видела вокруг себя сильных и активных женщин»

О себе





Я человек, который любит жизнь, хочет проживать ее в активности, удовольствии, окружать себя классными людьми и быть в интересных проектах. И при этом посредством своей деятельности быть полезной окружающим.

Если говорить о социальных ролях, я партнер своего супруга, мама двух прекрасных девочек, предпринимательница. Причем я предпринимаю активности в различных сферах. Мой первый бизнес — компания El Group Consulting, которой уже 17 лет. Параллельно было много других проектов. Из публичных — КФХ «ЭкоФерма» с торговой маркой Ecomade, новая информационно-образовательная площадка liveyourlife.pro.

Я человек, который любит жизнь



Мне нравится писать, я делаю свои первые шаги в сторителлинге. Кроме того, я спикер, тренер и коуч по трансформации и целостному питанию, автор программ.

О жизненных принципах

Наши принципы — мои и моего партнера — отображены в наших проектах. Каждый раз, когда мы начинаем какой-либо бизнес, мы всегда думаем о том, что еще он может принести помимо денег. К примеру, проект Ecomade — это не только про деньги, которые в будущем он принесет, потому что проект до сих пор дотационный: сельское хозяйство — сфера, которая требует длительного времени для раскрытия самого бизнеса и его финансовой устойчивости. Это также про то, какое влияние он оказывает на потребителей продукции, фермеров и окружающую среду. Мне нравится фраза: «Жизнь дающее производство».





В наших компаниях работает много молодых людей, и, я думаю, им повезло, у них есть модель отношения к жизни. Они вырастут и пойдут с этим дальше и будут нести идеи справедливости, поддержки, доброго отношения к жизни и людям. Где бы они ни были, будут проявлять себя именно так. Потому что бывших сотрудников не бывает.

Наши принципы — мои и моего партнера — отображены в наших проектах



Сталкиваясь со сложностями, в первую очередь, важно определить свою точку «А», где ты сейчас находишься. Искренне задать себе вопросы — где я, кто я, и что на самом деле сейчас происходит. А потом из этой точки уже принимать все решения и начинать действия, которые могут вывести тебя из ситуации.

Не фокусироваться на трудностях. Можно бесконечно жевать проблему как жвачку, но она заслуживает всего 5 процентов вашего внимания, 95 процентов нужно отдать решению.





Третье и основное правило — постоянно двигаться, предпринимать шаги. Участник одного из мероприятий задал мне вопрос: «Как себя замотивировать на открытие собственного дела? У меня есть все ресурсы, но я очень боюсь». Понять, получится у тебя или нет, можно только предпринимая какие-то шаги.

О людях в жизни

Я люблю людей, они имеют для меня колоссальное значение. Любой бизнес, который я делаю, — про людей и про то, что я могу им дать, чем могу помочь. Мне безумно нравится моя деятельность в области коучинга и платформы, которую мы недавно создали. Потому что я вижу, как это влияет на людей, как они трансформируются, выходят на новый уровень собственного развития, роста.

Мне помогает быть той, кто я есть, мое близкое окружение и, в первую очередь, супруг. Он мой партнер по жизни, мы вместе уже 25 лет. Супруг мотивирует меня своей мудростью, безусловным принятием и поддержкой.





Люди, которые оказали на меня большое влияние — это также мама и бабушка. Мама — профессор, ей больше 70 лет, она преподает и ведет активный образ жизни. Бабушке уже за 90, она перестала преподавать в прошлом году.

Я всегда видела вокруг себя сильных и активных женщин. Причем эта сила была не мужеподобной. У бабушки пятеро детей, и еще она успела принять участие в моем воспитании. Я росла у нее, потому что мои родители работали, учились и жили в Ленинграде. Бабушка работала в Академии наук и при этом успевала заботиться обо всех нас, готовить, заниматься хозяйством. Это perpetuum mobile, который никогда не останавливался. Думаю, бабушка стала для меня ролевой моделью.

Я всегда видела вокруг себя сильных и активных женщин



Сейчас я очень тщательно подхожу к выбору своего окружения, в том числе коллег, сотрудников на ключевые позиции. Берегу себя и собственный внутренний мир. У меня сейчас много интересных проектов, я много чего еще хочу сделать, поэтому также берегу свое время и не трачу его на токсичных людей.

О деятельности

Я из поколения людей, которое выросло в Советском Союзе. А когда наступило время находить финальную стезю, Союз уже распался. Мои родители — преподаватели, профессора, и я не видела перед собой другой модели. После окончания университета, по возвращении в страну, я преподавала в нескольких вузах одновременно, затем около семи лет работала на различные международные организации и получила там колоссальный опыт.

Я достаточно независимый человек, у меня есть собственное мнение, которое не всегда можно было выразить в рамках международной организации. И в один момент пришло понимание — есть то, о чем я могу сказать сама. Я взяла перерыв, ушла с работы и примерно полгода вообще ничего не делала. Мне нужно было найти свою точку «А». Когда пришло осознание, что вся моя предыдущая деятельность была связана с HR, управлением человеческими ресурсами, появилась компания El Group Consulting.





Горжусь этой компанией, она стала одной из первых консалтинговых компаний в Кыргызстане и совершенно первой, которая работала в области управления человеческими ресурсами. В свое время меня называли «первый Headhunter Кыргызстана», «охотница за головами». Первое исследование на рынке заработных плат тоже провели мы с El Group Consulting.

Я проявляю себя в бизнес-активностях, опираясь на собственные ценности. Поэтому дело моей жизни — это все проекты, где есть я.