20 самых популярных статей weproject.media в 2021 году

Wildberries в Казахстане: как выйти на рынок СНГ с помощью маркетплейса





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Алимжан Жулдасбаев, блогер, предприниматель





В начале мая 2021 года я узнал, что с 4 апреля в Казахстане появилась возможность заходить на Wildberries, как seller — в роли продавца или поставщика. Я потратил больше месяца на то, чтобы разобраться во всех нюансах работы — открытой информации в интернете мало.

Рынок Wildberries быстро растет. Здесь есть возможности как для совершения ошибок, так и для кратного роста. Для меня это шестой проект. Планирую развивать его на долгосрочной основе и в партнерстве с инвестором.

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Я учился в Caltech. Чем университет отличается от других американских вузов





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Ернур Рысмагамбетов, Председатель Правления АО «Администрация Международного Финансового Центра «Астана»





В 2002 году информации о хороших вузах за рубежом было мало. Я подал документы в MIT, Stanford, Caltech, Cornell, UPenn, хотя знал о них очень мало. Но будучи физиком я читал книги Фейнмана, который часто писал про Caltech или Калифорнийский технологический институт. Поэтому именно про него я знал больше, чем о других.

Из-за отсутствия информация процесс поступления тоже был довольно сложный. Мы сдавали два экзамена SAT, экзамен на знание английского языка. Но самым сложно стало эссе, потому что мы не знали, как правильно отвечать на поставленные вопросы. С одной стороны, можно было приукрасить свои достижения. Но это не совсем удачная тактика. Мы решили писать все, как есть, но максимально раскрывая все детали о своих достижениях, увлечениях и интересах. Когда вы показываете свой реальный опыт и сложности на пути к достижению целей, приемная комиссия понимает, что вы и в процессе обучения сможете принимать вызовы и успешно с ними справляться.

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16 лайфхаков по использованию Amazon, AliExpress, Asos и eBay





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Amazon





Поиск лучшей цены на сервисе Savings.com.

На Amazon обычно самые низкие цены на товары из США, однако для проверки этого факта, по тому или иному конкретному товару, можно воспользоваться сервисом Savings.com. Этот поисковик сравнит цены на Amazon с другими интернет-магазинами и сообщит, является ли эта цена лучшей или есть более выгодные предложения.

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1500 самокатов и страховка на поездки: что нужно знать о сервисе поминутной аренды самокатов JET





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Мейрамбек Абелкасов, родной город — Алматы, учредитель JET

В первый раз шеринг самокатов я увидел в отпуске заграницей. Мне стало интересно, я им воспользовался, понравилось и я подумал, что было бы круто открыть такой сервис в Казахстане. После этого начал собирать информацию, думал, что будем работать по франшизе, с компанией которая предоставляет софты для такого продукта. Но позже с командой поняли, что лучше написать свой софт, потому что у нас много «хотелок» и есть местные региональные особенности, которые нужно подправлять под себя и другие компании не готовы на это.

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Кто есть кто: Сержан Жумашов





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Сержан Жумашов — мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners. В партнерстве с Кайратом Боранбаевым владеет долями в ТРЦ Esentai Mall, БЦ Esentai Tower. Также ему принадлежат доли в отелях «Ренессанс Атырау» и «Ренессанс Актау», курортном отеле Six Senses Kaplankaya на побережье Эгейского моря в Турции, в сети пекарен и ресторанов French Bakery. Соучредитель школ Haileybury Almaty и Haileybury Astana, сооснователь Образовательного фонда Алакольского района Алматинской области. Участник образовательного проекта IQanat.

Входит в список топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.

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Кто есть кто: Арсен Томский





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Арсен Томский родился и получил образование в Якутске и в Риге. В Республике Саха он обучился на математическом факультете при ЯГУ, а в Латвии окончил Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации.

Собственную интернет-компанию Арсен основал в 25 лет. Томский уже тогда понимал, что будущее за IT-технологиями. В 1999 году он запустил сайт Ykt.ru. Томский освоил Photoshop и выступал один в нескольких ролях — директора, программиста, дизайнера и сисадмина. В помощники нанял одного человека — веб-мастера. Самыми посещаемыми разделами на сайте стали форум и доска объявлений. Жители города общались, обменивали вещи, покупали и продавали квартиры, избавлялись от подержанных автомобилей. Новости, заметки, оперативную информацию Ykt.ru перепечатывал из местных газет и с сайтов федеральных СМИ.

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16 узбекистанцев, за которыми интересно наблюдать в Instagram





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Мафтуна, @mama_minioon

Мафтуна любит работать и детей. Из интересного — рубрика «Мама с Инстаграма», которую она ведет вместе с другой мамочкой-блогером. Это видеообзоры на магазины детской одежды, развивающие центры и многое другое.

Мабрука, @mabruka_





Мама двух чудесных девочек делится на своей странице историями из семейной жизни, выкладывает красивые фотографии и вдохновляет женщин быть счастливыми.

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Какие товары и продукты производят в Казахстане, и почему многие из них ценятся за рубежом





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Мука

Казахстанская мука известна за рубежом как экологически чистый продукт высокого качества и ценится за это. Наша страна занимает шестое место в мире по производству пшеницы. Например, в 2020 году собрали 20 млн тонн зерна. Такие объемы позволяют закрывать внутренние потребности страны и экспортировать зерно и муку в Европу и страны СНГ.

Помимо пшеничной у нас производят также рисовую, кукурузную, гречневую, ячменную, ржаную и овсяную муку.

Мясо и молоко

Ежегодно в стране производится до 700 000 тонн мяса и 6 миллионов тонн молока. Казахстан начал экспортировать мясо в Китай, мусульманские страны и заключает соглашения на поставки в ЕС. Подписано соглашение с Мировым банком о развитии сектора животноводства. Чтобы продвигать казахстанскую продукцию на мировых рынках, в ближайшее время в мясную и молочную отрасли придут крупные инвесторы из США и Западной Европы.

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9 узбекистанских Telegram-каналов, на которые стоит подписаться





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Old Tashkent





Telegram-проект Old Tashkent ежедневно делится воспоминаниями о прошлом столицы Узбекистана. Здесь читатели могут поделиться не только старыми фотографиями Ташкента, но и интересными историческими фактами.

Qalampir.uz





Последние новости Узбекистана и мира в live-режиме о медицине, политике и спорте. Канал ведет узбекистанский журналист Шайхов Камариддин, а лента обновляется дважды в час.

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18 кыргызстанцев, за которыми интересно наблюдать в Instagram





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Самат Долотбаков, @samat.dolotbakov





С 2011 года Самат путешествует вместе со своей семьей. Посетил около 40 стран и считает, что путешествия — лучшая инвестиция в себя.

Азамат Акматов, @azaakmatov26





В своем блоге Азамат рассказывает о климате Кыргызстана, красивых природных местах, а также подробно рассказывает об инвентаре для похода в горы.

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Первые от Казахстана — 14 спортсменов и людей искусства, которыми мы гордимся





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Иманбек Зейкенов, @imanbekmusic





Иманбек стал первым в истории музыкантом из Казахстана, который получил премию «Грэмми» — в номинации «Лучший ремикс». Он обошел Rac, Morgan Page, Louie Vega, Bazzi vs. Haywyre. Его ремикс на песню Roses рэпера SAINt JHN занял первое место в семи странах мира. Вошел в топ-20 самых популярных треков Shazam.

Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimash





Певец, композитор и мультиинструменталист, заслуженный деятель Казахстана. Всемирную известность Димашу принесло участие в пятом сезоне вокального конкурса Singer китайского телеканала Hunan TV. Будучи самым молодым участником в истории шоу, в возрасте 22 лет он соревновался с профессиональными и наиболее востребованными китайскими певцами.

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9 казахстанских TikTok-хаусов, о которых вы не знали





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BIP House





Участники дома: @aselmustafaeva7, @takatta, @thedaqlet, @rakhat.masaq, @monaalemi, @lunamccalll и @_guzi_. Самый крупный TikTok-хаус Казахстана и всего СНГ, генеральный продюсер которого экс-участник объединения Jokeasses, Бексултан Казыбек. Ребята снимают соревновательные конкурсы с интересными заданиями, выполняя которые они выигрывают призы.

YOLO House





Участники дома: @batyr.white, @raidess, @japyr667, @adaliatta, @rendi_popping, пушистый участник команды-кошка @theyolacat и самая популярная TikTok-блогер в Казахстане @homm9k. Генеральный продюсер дома — @mr.boooom88. Также у YOLO House есть второй аккаунт — @the.yoloteam.live, где они снимают видео со своими друзьями и приглашенными гостями.

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Кто есть кто: Питер Фостер





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Питер Фостер — президент авиакомпании Air Astana родился 16 июля 1960 года в Англии.

Свою карьеру в авиационном бизнесе начал с должности руководителя-стажера в компании John Swire and Sons (HK), являющейся учредителем Cathay Pacific Airways Ltd., куда он пришел сразу после окончания университета в Кембридже в 1982 году.

С 1982 по 1999 годы работал в качестве менеджера, а затем старшего менеджера авиакомпании Cathay Pacific Airways Ltd в Гонконге, Азии, Австралии и Европе, прошел обучение по деловому управлению в INSEAD, во Франции. Фостер покинул авиакомпанию Cathay Pacific Airways в 1999 году и возглавил реабилитационную группу авиакомпании Philippine Airlines Inc. Впоследствии с 2002 года работал в авиакомпании Royal Brunei Airlines в должности главного исполнительного директора.

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Кто есть кто: Ерлик Балфанбаев





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Ерлик Балфанбаев — основатель и президент Alina Group, многоотраслевого холдинга, в состав которого входят: промышленная группа Alina с брендами AlinEX, AlinaPaint, «НАШИ», «Батыр», G-EX, сеть центров напольных покрытий «Домовой», электронный гипермаркет товаров для дома и сада DOMSAD, казахстанский бренд экологичной бытовой химии Doctor Green. Кроме того, Балфанбаеву принадлежит горнолыжный курорт Oi-Qaragai Lesnaya Skazka близ Алматы.

Также входит в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.

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Ержан Ниязалиев о том, как развиваются бренды Europharma и Arzan в Казахстане





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Ержан Ниязалиев, город — Алматы, Генеральный директор Akniet Group





Я руководитель компании Akniet Group. У меня есть брат-близнец Нуржан, который управляет логистической компанией Satti Group. Наша группа занимается ритейлом, развивает такие бренды как Europharma, Arzan Pharm, Arzan Market, Emart, «Таза».

Мы с братом начинали с бизнеса в сфере строительства, параллельно занимались поставками для национальных компаний. В 2015 году, когда произошла первая большая девальвация, у нас возникли сложности, и мы отошли от этой сферы. Создали стартап Arzan Market по аналогии с американской сетью Walmart. Открывались исключительно в районных центрах, где не было конкуренции и демпинга цен. Нам хотелось создать что-то полезное для общества, предложить населению качественные продукты. Параллельно запустили Arzan Pharm. Старт был успешным, и нас заметила компания Europharma. Дело в том, что в тех районных центрах, где открывался бренд Arzan, выручка аптеки Europharma падала. Нам предложили продать свой стартап, а нас с братом пригласили в компанию в качестве менеджеров по трансформации.

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Председатель правления Magnum Cash&Carry о том, как управляет компанией, в которой трудится 12 000 человек





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Азамат Османов, город — Алматы, председатель правления Magnum Cash&Carry





Я финансист по профессии и предприниматель в душе. Моя карьера начиналась неординарно. После окончания университета и прохождения воинской службы я занимался дистрибуцией в FMCG-рынке. Работал в дочернем фонде «Самрук-Казына», который занимался развитием промышленных инвестиций. Через этот сектор я познакомился с большим бизнесом в Казахстане. Затем был задействован на проектах в нефтегазовом секторе, в горнорудной отрасли, в ретейле. Занимался предпринимательством. Один из моих проектов был связан с доставкой продуктов питания, где я взаимодействовал с акционерами компании Magnum и получил приглашение войти в совет директоров, а потом в операционное управление компанией.

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Как программист из Казахстана, несмотря на 100 неудачных попыток, стал сотрудником Amazon





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Дастан Иемберген, город — Берлин, Software development engineer





Я в прошлом году окончил Назарбаев Университет по специальности: «Компьютерные Науки». Работаю инженером разработчиком программного обеспечения в компании Amazon. Я сотрудник подразделения Amazon Web Services в Берлине.

Как и все ребята в IT-сфере, я мечтал попасть в FAANG: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google или в другие топовые компании за рубежом. Хотел набраться опыта в большой компании, стать финансово независимым. Поэтому отзывался на все открытые вакансии, которые подходили мне по критериям. Так получилось, что меня приняли в офис Amazon в Берлине.

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Айдос Жумагулов о том, как стал руководителем в 24 года и какие принципы управления сформировал с тех пор





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Айдос Жумагулов, город — Алматы, советник совета директоров АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»





Я работаю в финансовом секторе уже 17 лет. В 2004 году начал карьеру в должности менеджера по привлечению клиентов в одном из казахстанских банков. Поработал в разных департаментах от операционного обслуживания до отдела кредитования розничного бизнеса. В определенный период меня пригласили в другой банк, где я в 24 года стал одним из самых молодых директоров департамента. Моему куратору пришлось взять на себя ходатайство, чтобы закрыть ответственность за то, что я не соответствовал квалификационным требованиям к этой позиции и у меня не было должного опыта работы. С этого периода я работал главой разных департаментов в других банках.

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Даурен Тулебаев о том, как с нуля создал IT-компанию и за 7 лет превратил ее в холдинг с 450 сотрудниками





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Даурен Тулебаев, город — Нур-Султан, генеральный директор IT-холдинга Kazdream





Я, собственник и руководитель IT-холдинга Kazdream. После окончания университета работал в государственных органах. В 30 лет решил полностью уйти в информационные технологии. В 2014 году с нуля открыл компанию вместе с группой единомышленников-программистов. Мы начали с разработки сайтов и программ. Зарабатывали первичный капитал. Первое время арендовали квартиру вместо офиса, покупали компьютеры и ноутбуки на OLX или в ломбардах. Пробовали участвовать в государственных тендерах, но выбрали другой путь. Ушли в продуктовую разработку, работали в сфере искусственного интеллекта, сбора и анализа данных, информационной безопасности.

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Об учебе в Манчестерском университете: интернациональный состав, студенческий вайб и путешествия





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Салтанат Кушалиева, город — Нур-Султан, архитектор, менеджер по управлению изменениями в программе Премьер-Министра: «Ел үміті» ​

Я окончила художественную школу и еще в детстве поняла, что хочу связать свою жизнь с искусством и архитектурой. Мечтала получить качественное высшее образование в этой области, поэтому мой выбор пал на Manchester School of Architecture.

Манчестерская Школа Архитектуры — одна из лучших и крупнейших в Великобритании. Она была создана в 1996 году в результате слияния факультета архитектуры Университета Манчестер и Манчестерского Метрополитан Университета. Поэтому студенты могут пользоваться возможностями и ресурсами обоих учреждений. Также Манчестерский университет входит в список Red bricks universities, расположенных в крупных промышленных городах Великобритании, которые имеют высокий статус.

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