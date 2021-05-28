Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-programmist-iz-kazahstana-nesmotrya-na-100-neudachnyh-popytok-stal-sotrudnikom-amazon
Как программист из Казахстана, несмотря на 100 неудачных попыток, стал сотрудником Amazon
143
/
/

Сегодня в 18:50

Как программист из Казахстана, несмотря на 100 неудачных попыток, стал сотрудником Amazon

Дастан Иемберген, 23 года, город — Берлин, Software development engineer, @iyembergen.d

О переезде

Я в прошлом году окончил Назарбаев Университет по специальности: «Компьютерные Науки». Работаю инженером разработчиком программного обеспечения в компании Amazon. Я сотрудник подразделения Amazon Web Services в Берлине.

Как и все ребята в IT-сфере, я мечтал попасть в FAANG: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google или в другие топовые компании за рубежом. Хотел набраться опыта в большой компании, стать финансово независимым. Поэтому отзывался на все открытые вакансии, которые подходили мне по критериям. Так получилось, что меня приняли в офис Amazon в Берлине.

OI000152.JPG

Для меня важно, в какой компании я работаю, и не столь важно, где я это делаю. Если бы мне разрешили работать дистанционно из Казахстана, я бы так и сделал, но законы Германии не позволяют этого. Поэтому в конце сентября 2020 года я переехал в Берлин.

Несмотря на это, мой дом в Казахстане. Я временно работаю в Германии и планирую вернуться через несколько лет.

Об адаптации и сложностях

Самая главная сложность, особенно для казахстанцев — язык. В Казахстане нас обычно учат английскому языку в качестве иностранного. Тут же все говорят на немецком. Документы также оформляются на немецком. Поэтому часто приходится обращаться к услугам переводчика.

Также у меня были сложности с поиском жилья. В Берлине сложно найти квартиру, потому что иммигрантов тут много и спрос высокий. Сайт, где люди ищут жилье, полностью на немецком, а домовладельцы в основном не знают английский. Договориться с ними было трудно. Поэтому я старался вести диалог через электронную почту.

При оформлении прописки, сотрудники службы неверно указали мой год рождения в базе. Из-за этого в первые три месяца я платил максимальный налог. Чтобы эту ошибку исправили, мне пришлось долго объяснять суть проблемы. Но зато после мне вернули деньги.

Других сложностей не было. Компания хорошо помогает при переезде. Мне выдали финансовую поддержку, оказывали помощь с визой, регистрацией, получением вида на жительство.

Компания оказывала помощь с визой, регистрацией, получением вида на жительство

Меня удивило, что немцы отдыхают по воскресеньям, а большинство заведений и супермаркеты в этот день не работают. Еще удивило количество велосипедистов. Казалось бы, Германия — ведущая страна по производству автомобилей, но большая часть населения предпочитает альтернативный вид транспорта. Люди ездят на работу на велосипедах, перевозят на них детей. Это показатель уровня осознанности населения. Местные не гонятся за дорогими авто, ездят на маленьких практичных машинах.

Если вы собираетесь переезжать в Германию, рекомендую заранее найти временное жилье, так как поиск постоянного может занять много времени. Не стесняйтесь и обращайтесь за помощью к людям, которые уже давно живут в этой стране. Мне помогли друзья, которые уже несколько лет живут в Германии. Также постарайтесь выучить язык, это облегчит вашу жизнь.

О развитии и карьере

Мой путь за рубежом только начался, как и моя карьера. До этого я проходил стажировки в казахстанских компаниях и в «Яндексе». Параллельно с учебой совмещал работу преподавателя программирования в школе ФизМат в Нур-Султане.

В любой сфере нужно прокачивать Soft Skills: коммуникабельность, умение выражать свои мысли, работа в команде, лидерские качества. Работодатель сразу отмечает это во время собеседования. Также нужно иметь терпение, не сдаваться. Я, например, получил больше 100 отказов от разных компаний и лишь одно предложение о работе.

Разработчикам я бы посоветовал решать задачки на leetcode.com. На собеседовании дают примерно такие же задания. Также советую проходить много стажировок во время учебы, так как университет дает только теорию, а работа требует дополнительной практики.

Сейчас я работаю разработчиком программного обеспечения в Amazon Web Services. Моя команда поддерживает платформу, где разработчики могут запускать и управлять своими веб-сервисами, использовать наши компьютерные мощности, хранилища и разные облачные сервисы. Например, наши продукты использует Netflix.

В Amazon каждый может выразить свою мысль, отстаивать свою точку зрения

В компании нет таких отношений как «босс и подчиненный». В Amazon каждый может выразить свою мысль, отстаивать свою точку зрения. Никто не раздает приказы. Сотрудники сами несут ответственность за то, что делают.

Самый главный принцип нашей компании — клиентоориентированность. Все действия команды направлены на то, чтобы улучшить клиентский опыт.

Как повлиял переезд

Я стал опытнее и самостоятельнее. Научился надеяться только на себя.

Также стал больше зарабатывать и соответственно тратить на свои желания. Осознал, что хорошо проведенное время очень ценно.

Начал общаться с другими разработчиками с большим опытом, научился многому у них.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #работазарубежом #казахивгермании #amazon #нашивгермании
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
КИТАЙ ГЛАЗАМИ КАЗАХСТАНЦА
4565
Девушка из Казахстана о том, как переехала во Францию в 18 лет, и о стажировках в Mic...
2090
Азиатская Москва. Как соотечественники переезжают в Москву и строят карьеру в сфере IT
6674