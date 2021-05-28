Как программист из Казахстана, несмотря на 100 неудачных попыток, стал сотрудником Amazon

Дастан Иемберген, 23 года, город — Берлин, Software development engineer, @iyembergen.d​

О переезде

Я в прошлом году окончил Назарбаев Университет по специальности: «Компьютерные Науки». Работаю инженером разработчиком программного обеспечения в компании Amazon. Я сотрудник подразделения Amazon Web Services в Берлине.

Как и все ребята в IT-сфере, я мечтал попасть в FAANG: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google или в другие топовые компании за рубежом. Хотел набраться опыта в большой компании, стать финансово независимым. Поэтому отзывался на все открытые вакансии, которые подходили мне по критериям. Так получилось, что меня приняли в офис Amazon в Берлине.





Для меня важно, в какой компании я работаю, и не столь важно, где я это делаю. Если бы мне разрешили работать дистанционно из Казахстана, я бы так и сделал, но законы Германии не позволяют этого. Поэтому в конце сентября 2020 года я переехал в Берлин.

Несмотря на это, мой дом в Казахстане. Я временно работаю в Германии и планирую вернуться через несколько лет.

Об адаптации и сложностях

Самая главная сложность, особенно для казахстанцев — язык. В Казахстане нас обычно учат английскому языку в качестве иностранного. Тут же все говорят на немецком. Документы также оформляются на немецком. Поэтому часто приходится обращаться к услугам переводчика.

Также у меня были сложности с поиском жилья. В Берлине сложно найти квартиру, потому что иммигрантов тут много и спрос высокий. Сайт, где люди ищут жилье, полностью на немецком, а домовладельцы в основном не знают английский. Договориться с ними было трудно. Поэтому я старался вести диалог через электронную почту.

При оформлении прописки, сотрудники службы неверно указали мой год рождения в базе. Из-за этого в первые три месяца я платил максимальный налог. Чтобы эту ошибку исправили, мне пришлось долго объяснять суть проблемы. Но зато после мне вернули деньги.

Других сложностей не было. Компания хорошо помогает при переезде. Мне выдали финансовую поддержку, оказывали помощь с визой, регистрацией, получением вида на жительство.

Компания оказывала помощь с визой, регистрацией, получением вида на жительство







Меня удивило, что немцы отдыхают по воскресеньям, а большинство заведений и супермаркеты в этот день не работают. Еще удивило количество велосипедистов. Казалось бы, Германия — ведущая страна по производству автомобилей, но большая часть населения предпочитает альтернативный вид транспорта. Люди ездят на работу на велосипедах, перевозят на них детей. Это показатель уровня осознанности населения. Местные не гонятся за дорогими авто, ездят на маленьких практичных машинах.

Если вы собираетесь переезжать в Германию, рекомендую заранее найти временное жилье, так как поиск постоянного может занять много времени. Не стесняйтесь и обращайтесь за помощью к людям, которые уже давно живут в этой стране. Мне помогли друзья, которые уже несколько лет живут в Германии. Также постарайтесь выучить язык, это облегчит вашу жизнь.

О развитии и карьере

Мой путь за рубежом только начался, как и моя карьера. До этого я проходил стажировки в казахстанских компаниях и в «Яндексе». Параллельно с учебой совмещал работу преподавателя программирования в школе ФизМат в Нур-Султане.

Работодатель сразу отмечает это во время собеседования. Также нужно иметь терпение, не сдаваться. Я, например, получил больше 100 отказов от разных компаний и лишь одно предложение о работе.

Разработчикам я бы посоветовал решать задачки на leetcode.com. На собеседовании дают примерно такие же задания. Также советую проходить много стажировок во время учебы, так как университет дает только теорию, а работа требует дополнительной практики.

Сейчас я работаю разработчиком программного обеспечения в Amazon Web Services. Моя команда поддерживает платформу, где разработчики могут запускать и управлять своими веб-сервисами, использовать наши компьютерные мощности, хранилища и разные облачные сервисы. Например, наши продукты использует Netflix.

В Amazon каждый может выразить свою мысль, отстаивать свою точку зрения







В компании нет таких отношений как «босс и подчиненный». В Amazon каждый может выразить свою мысль, отстаивать свою точку зрения. Никто не раздает приказы. Сотрудники сами несут ответственность за то, что делают.

Самый главный принцип нашей компании — клиентоориентированность. Все действия команды направлены на то, чтобы улучшить клиентский опыт.

Как повлиял переезд

Я стал опытнее и самостоятельнее. Научился надеяться только на себя.

Также стал больше зарабатывать и соответственно тратить на свои желания. Осознал, что хорошо проведенное время очень ценно.

Начал общаться с другими разработчиками с большим опытом, научился многому у них.