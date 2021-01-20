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Кто есть кто: Ерлик Балфанбаев
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Сегодня в 19:18

Кто есть кто: Ерлик Балфанбаев

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Ерлике Балфанбаеве — казахстанском предпринимателе и основателе Alina Group.


О карьере


Ерлик Балфанбаев — основатель и президент Alina Group, многоотраслевого холдинга, в состав которого входят: промышленная группа Alina с брендами AlinEX, AlinaPaint, «НАШИ», «Батыр», G-EX, сеть центров напольных покрытий «Домовой», электронный гипермаркет товаров для дома и сада DOMSAD, казахстанский бренд экологичной бытовой химии Doctor Green. Кроме того, Балфанбаеву принадлежит горнолыжный курорт Oi-Qaragai Lesnaya Skazka близ Алматы.

Также входит в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.

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В сентябре 2019 года президент Alina Group на ежегодном бизнес-саммите Kazakhstan Growth Forum был назван одним из трех лучших руководителей отечественных компаний в конкурсе 2019 Country’s Best CEOs.

В середине 80-х Ерлик окончил политехнический институт в Алматы по специальности «автоматика и системы управления». Тогда его приняли на работу в Институт математики и механики Академии наук Казахской ССР, где он и получил первый бизнес-опыт: в 1988-м вышел закон о кооперативном движении, разрешающий предпринимательскую деятельность, и при институте была открыта лаборатория, где изготавливали на продажу лазерные спектрометры. Параллельно он стал заниматься и собственным мини-бизнесом — производством бижутерии и маек с термоаппликациями.

В 1991-м начинающий предприниматель зарегистрировал компанию Alina, которую назвал в честь старшей и единственной тогда дочери

В 1991-м начинающий предприниматель зарегистрировал компанию Alina, которую назвал в честь старшей и единственной тогда дочери. Со временем Alina вышла на экспорт — сначала Кыргызстан, потом Узбекистан и приграничные регионы России.

В 2001 году было запущено полноценное производство лакокрасочной продукции под брендом Alina Paint.


Что изменил


В начале 90-х Ерлик Балфанбаев заполнил самую первую таможенную декларацию независимого Казахстана. Как он сам вспоминает это событие:

«Приехал на таможню, там сидит человек в адидасовском трико и говорит: «Теперь надо декларацию заполнять», дает бланк, а на нем написано: «Таможенная декларация №1». Спрашиваю: «А как заполнять?», — «Не знаю». Ну написал там что-то, говорю: «Так?», — «Может, и так», — отвечает, и принял».

Продукция Alina Group стала настолько популярной, что продавцы стройрынков и рабочие отделочных бригад начали употреблять слово «алинекс» как синоним сухих строительных смесей вообще.

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В 2010 году Балфанбаев купил бывший пионерлагерь в Талгарском районе в абсолютно непригодном для эксплуатации состоянии и построил горнолыжный курорт и самый большой в Казахстане горнолыжный парк.

А когда в Oi-Qaragai Lesnaya Skazka открылась новая горнолыжная школа Lake Park, президент группы компаний Alina с друзьями поставил на лыжи детей из детских домов.

Источник: forbes.kz, voxpopuli.kz, alina.kz


Цитаты


«Пробовали все, от выращивания яблок до производства мебели. Возили из Китая сахар, растительное масло, из Узбекистана — хозяйственное мыло. Что-то выстреливало, что-то нет. В общем, до 1995 года это был такой хаотичный набор различных способов заработать. А потом мы определились, что будем заниматься только импортом строительных материалов. Возили из Германии, Польши, Финляндии, Бельгии, Китая, даже США»


«Когда приходится говорить хорошему товарищу и отличному профессионалу, с которым столько пережили и многое сделали вместе: «Я вынужден тебя уволить», это психологически очень тяжело. Именно тогда у меня поседели виски, с тех пор седины не прибавилось».

forbes.kz

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#бизнес #предприниматель #ерликбалфанбаев #alinagroup #alinex
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