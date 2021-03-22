Первые от Казахстана — 14 спортсменов и людей искусства, которыми мы гордимся

ИСКУССТВО

Иманбек Зейкенов, @imanbekmusic





Иманбек стал первым в истории музыкантом из Казахстана, который получил премию «Грэмми» — в номинации «Лучший ремикс». Он обошел Rac, Morgan Page, Louie Vega, Bazzi vs. Haywyre. Его ремикс на песню Roses рэпера SAINt JHN занял первое место в семи странах мира. Вошел в топ-20 самых популярных треков Shazam.

Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimash





Певец, композитор и мультиинструменталист, заслуженный деятель Казахстана. Всемирную известность Димашу принесло участие в пятом сезоне вокального конкурса Singer китайского телеканала Hunan TV. Будучи самым молодым участником в истории шоу, в возрасте 22 лет он соревновался с профессиональными и наиболее востребованными китайскими певцами.

Развитие его карьеры и увеличение числа фанатов по всему миру привело к тому, что в конце прошлого года Димаш стал первым певцом из Казахстана, клип которого на казахском языке появился в эфире MTV. Также он первый певец их Казахстана, который выступил на инаугурации президента США.

Данэлия Тулешова @tuleshova_daneliya





Певица, победительница четвертого сезона «Голос. Дети» (Украина), финалист и обладательница приза зрительских симпатий «Детской Новой волны 2015». Данэлия первая от Казахстана выступила на детском Евровидении, где заняла 6-е место в финале конкурса. Также юная певица стала первой казахстанкой, принявшей участие в шоу America Got Talent.

Скриптонит @real_scrip







Рэпер Адиль Жалелов стал первым артистом из Казахстана и даже из СНГ, чей альбом попал в категорию «главных новинок» мирового чарта iTunes.

Самал Еслямова





Источник фотографии inform.kz

Самал Еслямова — казахстанская актриса, которая сыграла главную роль в фильме Андрея Дворцевого «Айка». Фильм получил положительные отзывы, а Самал стала первой казахстанкой, которая получила приз Каннского фестиваля в номинации «Лучшая женская роль».

Жайдарбек Кунгужинов @kunguzhinov





Руководитель группы каскадеров Nomad Stunts, постановщик трюков, каскадер. Жайдарбек первым в истории Казахстана выиграл престижную премию «Таурус» Мировой академии каскадеров США, которую называют каскадерским «Оскаром». Он был удостоен высокой награды за работу над постановкой трюков в исторической драме «Томирис» режиссера Акана Сатаева.

СПОРТ

Геннадий Головкин @gggboxing





Боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира в категории любителей. Среди профессионалов двукратный чемпион мира по версиям IBF и IBO. Геннадий — первый человек из Казахстана, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов.

Мария Агапова @mma.mashka





Казахстанская чемпионка по смешанным единоборствам. Впервые в истории Казахстана вошла в элиту бойцов ММА. Подписала контракт с UFC — организацией, которая является крупнейшим ММА-промоушеном в мире.

Шавкат Рахмонов, @shavkatrakhmonov94





Боец смешанных боевых искусств. Самый молодой чемпион мира среди любителей WMMAA, чемпион M-1 Global. Выступает в полусредней весовой категории. Шавкат стал первым спортсменом из Казахстана, подписавшим контракт с ведущим американским промоушеном Ultimate Fighting Championship UFC.

Зарина Дияс @zarinadiyas





Профессиональная теннисистка. Зарина — первая казахстанка, выигравшая на турнире WTA в одиночном разряде. Она одержала победу на турнире Japan Women's Open Tennis у японки Мии Мота с результатами 6:2 и 7:5.

Марат Жыланбаев @marat_zhylanbayev





Супермарафонец, семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Марат является единственным на планете человеком, кому удалось в одиночку преодолеть бегом крупнейшие пустыни Африки, Австралии, Азии и Америки.

Денис Тен





Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призер зимних Олимпийских игр, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию, трехкратный чемпион Казахстана.

Денис — первый казахстанский фигурист, завоевавший медаль на соревновании, проводимом ISU, а также первый в истории представитель Казахстана, выигравший медали взрослого чемпионата мира и Олимпийских игр.

Элизабет Турсынбаева @elizabetkz





Фигуристка, выступающая в одиночном катании. Первая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок на взрослом чемпионате мира. Ее серебряная медаль на ЧМ по фигурному катанию является историческим событием, так как ни одна из казахстанских фигуристок в предыдущие годы не смогла выиграть медаль на чемпионате мира.

Булбул Картанбаева @kartanbay





Профессиональная хоккеистка, участвовала в 5 чемпионатах мира. В Казахстане играла за «Томирис» из системы «Барыса» и алматинский «Айсулу». Булбул — первая в истории представительница Казахстана в женской Национальной хоккейной лиге (NWHL).