WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

JAC объявляет о масштабном снижении цен на автомобили в Казахстане
Стиль жизни

04.10.2025

JAC объявляет о масштабном снижении цен на автомобили в Казахстане

Автомобильный бренд JAC объявил о новой ценовой политике, которая делает автомобили марки еще доступнее для казахстанских покупателей. Теперь приобрести автомобиль JAC можно по цене от 7 490 000 тенге, а максимальная выгода для клиента достигает 2,6 миллионов тенге.

JAC последовательно развивает свою линейку в Казахстане, предлагая автомобили, сочетающие современный дизайн, технологичное оснащение и надежность. Благодаря пересмотру цен бренд делает автомобили еще ближе широкой аудитории, сохраняя при этом баланс между качеством и выгодой.

JAC J7

Согласно обновленному прайс-листу, снижение цен распространяется на все комплектации и модели:

— самый популярный лифтбек в линейке — JAC J7, цена начинается от 8 890 000 тенге, а выгода достигает 800 тысяч тенге. Более оснащенный J7 Plus доступен от 9 590 000 тенге. Его стоимость снизили до 1,1 миллиона

— среди кроссоверов выделяется JS4 — от 7 990 000 тенге с экономией до 900 тысяч тенге. А среднеразмерный JS6 можно приобрести по самой выгодной для кроссовера цене — от 8 890 000 тенге, при этом выгода достигает рекордных 2,6 миллиона тенге.

— для тех, кто ищет больше пространства, семиместный JS8 предлагается от 11 590 000 тенге с выгодой до 1,5 миллионов, а JS5 — от 8 590 000 тенге со снижением до 2,1 миллионов

— в акции участвует и электромобиль EJ-7 — его цена стартует от 12 290 000 тенге, экономия достигает 700 тысяч тенге.

JAC JS4

При этом самой доступной моделью в линейке остается компактный кроссовер S3 Pro — его стоимость составляет всего 7 490 000 тенге. Эта модель также известна своей надежностью — она преодолела более 1 миллиона километров без капитального ремонта.

Важно отметить, что в продаже уже доступны автомобили с новым логотипом JAC — это модели J7, J7 Plus и JS8, которые отражают обновленный фирменный стиль бренда.

Таким образом, автомобили JAC можно приобрести на сумму до 2,6 миллионов тенге выгоднее. Подчеркнем, что это предложение действует даже при покупке в рамках автокредитования со сниженными ставками.

Шамұхажы Данияр, руководитель отдела продаж дистрибуции JAC Motors Qazaqstan

Мы стремимся к тому, чтобы автомобили JAC стали максимально доступными и привлекательными для покупателей в Казахстане. Обновленный прайс-лист позволяет клиентам выбирать из широкого модельного ряда, не жертвуя комфортом, безопасностью и технологичностью.

Полный перечень сниженных цен можно посмотреть на официальном сайте JAC Motors Qazaqstan.

#машина #скидки #автомобиль #партнерскийматериал #jac
