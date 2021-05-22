Об учебе в Манчестерском университете: интернациональный состав, студенческий вайб и путешествия

Салтанат Кушалиева, 32 года, город — Нур-Султан, архитектор, менеджер по управлению изменениями в программе Премьер-Министра: «Ел ү міті» @salta_pro

​

О выборе университета

Я окончила художественную школу и еще в детстве поняла, что хочу связать свою жизнь с искусством и архитектурой. Мечтала получить качественное высшее образование в этой области, поэтому мой выбор пал на Manchester School of Architecture.

Манчестерская Школа Архитектуры — одна из лучших и крупнейших в Великобритании. Она была создана в 1996 году в результате слияния факультета архитектуры Университета Манчестер и Манчестерского Метрополитан Университета. Поэтому студенты могут пользоваться возможностями и ресурсами обоих учреждений. Также Манчестерский университет входит в список Red bricks universities, расположенных в крупных промышленных городах Великобритании, которые имеют высокий статус.

При выборе вуза советую составить список лучших университетов и провести анализ. Можно создать таблицу и вписать туда модули, профессоров, их исследования, чему именно вы хотите научиться. Это поможет понять, в чем сильно то или иное учебное заведение, с какими компаниями оно сотрудничает.

О поступлении

Для начала рекомендую найти как можно больше информации о приеме документов и процессе поступления. Например, на момент моего поступления два года университета приравнивались году Foundation. Поэтому я сначала поступила в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева на «Архитектурно-строительный факультет», проучилась там два года и затем поступила на первый курс в MSA. Обучение в ЕНУ дало мне хорошую подготовку, за счет чего, на первом курсе я была одной из лучших в MSA.





Планировать поступление нужно минимум за год. Дедлайны у многих университетов в январе-марте. Поэтому необходимо заранее подготовить все документы и подтянуть английский язык.

Также можно связаться со студентами и выпускниками выбранного вуза в Linkedin или Facebook. Зачастую опыт других студентов помогает избежать некоторых ошибок.

А если возникают дополнительные вопросы, лучше напрямую связаться с Admissions Office университета.

Об особенностях обучения

Учеба давалась нелегко. Были задания, которые заставляли мыслить креативно и выходить из зоны комфорта. К примеру, на первом курсе первым заданием было спроектировать одежду, на которой будет что-то расти и продумать систему полива. В результате таких заданий мозг начинает работать нестандартно. Университет мы посещали три раза в неделю, остальное время было заполнено самостоятельной работой, что заставляло задуматься о самодисциплине.

У нас была возможность путешествовать и изучать мировые шедевры архитектуры

Университет устраивал ежегодные поездки в Европу, где мы делали свои проекты, поэтому у нас была возможность путешествовать и изучать мировые шедевры архитектуры. На первом курсе мы посетили Амстердам и Роттердам в Нидерландах. На втором курсе Вену и Грац в Австрии. На третьем курсе — Париж.

Об атмосфере

Манчестер — город студентов. Он компактный и удобный. Кампус находится в нескольких минутах ходьбы от центра города, где много художественных галерей, музеев и театров. Там часто выступают известные группы, можно было попасть на концерт Шакиры или Рианны. Еще это место притягательно для любителей футбола.

В университете царила свободная и дружелюбная атмосфера. У нас была интернациональная группа, где учились ребята из разных уголков мира. Сегодня мои одногруппники работают в таких странах как Австралия, Канада и США.





Интересно, что в Манчестере учится много соотечественников, там одно из самых больших казахских сообществ в Англии. Многие приезжали к нам из других городов на Наурыз или Новый год. Это делало город еще более уютным.

Как повлиял университет

Я развила такие качества как критическое и нестандартное мышление, навыки исследования. Использую их не только в работе, но и в других сферах жизни.

Изучая гуманитарные науки в MSA под руководством Dr Ray Lucas, я поняла, что архитектура — это не только чертежи фасадов, разрезы и планы. Это также чувства и ощущения, которые вы испытываете, находясь в том или ином пространстве. К тому же я усвоила методы и техники, которые помогли мне вести проекты и принимать правильные решения в критичных ситуациях. Развила свои лидерские качества и почти сразу заняла руководящую должность. Стала участником Программы подготовки менеджеров по управлению изменениями премьер-министра «Ел үміті». Вношу свой вклад как ведущий эксперт из числа 16 лучших в сфере строительства и проектирования.

Считаю, что качественное высшее образование дает толчок для дальнейшего развития в карьере и жизни.

Мади Касымбаев, 32 года, город — Алматы, управляющий директор по эффективности и работе с заказчиками KazPetrodrilling JSC ​​​





О выборе университета и поступлении

На четвертом курсе бакалавриата в КБТУ я задумался о продолжении обучения в магистратуре за рубежом. Узнал, что Центр международных программ запустил первый набор на стипендию «Болашак» для желающих обучаться в магистратуре. Выбрал вариант получения финансирования, как самостоятельно поступивший.

Так как я окончил бакалавриат в области финансов, мне хотелось выбрать программу в сфере экономики и политологии. Поэтому я искал подходящие курсы и топовые вузы по этим направлениям. Нашел подходящие программы в нескольких университетах и подал заявки. По всем требованиям прошел в Манчестерский университет на программу «Развитие экономики и политики».

Манчестер — большой промышленный город. А Манчестерский университет один из значимых вузов страны.

При поступлении рекомендую трезво оценить свои возможности и отправить документы в несколько вузов. Выбирать не только топовые университеты, но и учебные заведения среднего уровня. Также важно иметь большое желание, упорство в подготовке и немного удачи.

Об особенностях обучения

Манчестерский университет входит в топ-30 вузов мира. Могу отметить, что там хорошая школа по направлению Petroleum Engineering. Также здесь находится одна из крупнейших в Европе университетских библиотек, здание которой было построено в начале 20 века. В первое время учиться было сложно. Несмотря на знание английского языка, было трудно понимать содержание лекций. Приходилось много работать самостоятельно, но постепенно я вошел в режим.

Манчестерский университет входит в топ-30 вузов мира







У нас на курсе училось около 30-40 человек. Я был единственным в группе представителем Казахстана. Проводил большое количество времени с гражданами других стран: Японии, Южной Кореи, Китая, стран Европы и Латинской Америки. Все студенты были заинтересованы в получении знаний, выжимали максимум из возможностей, которые перед ними открывались. Это тоже мотивировало меня.

Об атмосфере

В Манчестере живет много студентов, атмосфера оживленная и дружелюбная.





Кампус находится в городе. В Манчестере много мест для досуга, активная ночная жизнь. Фанаты футбола могут посетить матчи «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед». Поэтому к нам часто приезжали соотечественники из других университетов Великобритании.

Как повлиял университет

Я приобрел знания от преподавателей высшего уровня. Получил большой опыт общения с представителями других стран. Мы с однокурсниками до сих пор поддерживаем связь в социальных сетях.

Я понял, что, если человек трудится и прикладывает усилия, он получает результат вне зависимости от внешних факторов.

После окончания университета, мой диплом помог мне при трудоустройстве в компании, которые были мне интересны. А знания и навыки обучения помогли в продвижении по карьере.

Мадияр Тулеуов, город — Нур-Султан, директор департамента Data Science IT -холдинга Kazdream, facebook





О выборе университета и поступлении

В моем списке вузов Университет Манчестера стоял на втором месте. Изначально я планировал учиться в Уорикском университете, но мне не хватило баллов.

Манчестер — один из крупных городов Великобритании. Там развитая инфраструктура, классный студенческий вайб. К тому же, там уже учились мои друзья. Я приезжал к ним, и город мне понравился. Также мне были интересны профессора Манчестерского университета. Поэтому я поступил в этот вуз и ни разу не пожалел.

Абитуриенты часто придают большое значение рейтингам вузов. Но это не главный показатель, на который стоит опираться при принятии решения. Советую провести исследование — узнать, где работают топовые профессора, с учетом области, которая вам интересна. Второй совет — написать студентам или выпускникам выбранного учебного заведения, поговорить с ними и получить реальную обратную связь. Еще рекомендую съездить на кампус, посмотреть территорию вуза. Тогда у вас не будет расхождений между ожиданиями и реальностью и, возможно, появится дополнительная мотивация.

Об особенностях обучения

Я учился на экономиста-статиста. Мы сами выбирали предметы, которые хотели изучать. Сами контролировали свой процесс обучения. Самое главное было — показывать хорошие результаты. Этот принцип сохранился у меня до сих пор.

В университете работают специалисты своего дела. У нас была возможность записаться на встречу со своим лектором и лично задать ему интересующие вопросы.





Об атмосфере

В Манчестерском университете активная и интересная студенческая жизнь. Есть целый корпус, где зарегистрированы самые разные сообщества. Вы можете выбрать любое и посещать множество мероприятий. Также есть культурные объединения, например, казахское сообщество. А если вы не нашли то, что искали, можно создать свое, и университет вас поддержит.

В Манчестерском университете активная и интересная студенческая жизнь







Большая ценность — окружение. Со мной учились классные люди из разных стран, которые мыслили неординарно. Это помогало изучить другие культуры и сформировать свое мышление. Поэтому рекомендую расширять круг общения, знакомиться с разными людьми. Это обогатит вас.

Как повлиял университет

Университет — это место, где ты получаешь колоссальный жизненный опыт. Встречаешься с людьми разного возраста, с разным характером, из разных стран. Учишься общаться со всеми и понимать их поведение.

Помимо этого ты учишься быть дисциплинированным и ответственным, работать в строгие сроки, правильно распределять свое время. Еще один навык — структурированное мышление, умение задавать правильные вопросы и решать проблемы систематично. Все это помогает мне сегодня в профессиональном плане.

Айгерим Рахметулина, 27 лет, город — Нур-Султан, Главный менеджер Департамента общественных коммуникаций Администрации МФЦА





О выборе университета

Я училась в казахско-турецком лицее для девочек. В десятом классе мы с одноклассницами начали активную подготовку к поступлению в вузы. Изучали мировые рейтинги, советовались с преподавателями и знакомыми. Многие мои друзья получили образование в вузах Англии, в том числе и в Манчестерском университете, который является одним из наиболее значимых британских университетов и входит в Russell Group.

Вуз считается одним из самых интернациональных учебных заведений Великобритании, в нем обучаются студенты из 160 стран мира. Среди выпускников и сотрудников Манчестерского университета 25 лауреатов Нобелевской премии, а библиотека вуза считается одной из крупнейших в стране. Ее коллекция расширена за счет поступления личных книжных собраний Фримена, Смита и других ученых.

Также университет владеет несколькими тренажерными залами, теннисными кортами и даже собственной художественной галереей.

О поступлении

Для поступления в Манчестерский университет нужно было подать заявку через систему UCAS. Было требование написать мотивационное письмо и подтвердить хорошее знание английского языка. Кроме тестов необходимы документы об образовании: аттестаты, дипломы, сертификаты. Также нужны рекомендательные письма от бывших преподавателей. При поступлении ценятся внеклассные занятия, спорт, волонтерская деятельность. Конкурс большой, но при желании и хорошей подготовке все осуществимо.





Об особенностях обучения

В университете студентоцентрированное обучение. Большое внимание уделяется практическим заданиям. Преподавательский состав открытый. Каждую неделю у профессоров есть определенные часы, когда студент может прийти и обсудить с ним как академические, так и личные вопросы. Особое внимание уделяется зарубежным студентам.

В период экзаменов библиотеки работали 24/7, организовывались бесплатные массажные кабинеты, работала служба по преодолению стресса. Хорошо развита служба карьерного развития, которая помогает приобрести навыки для прохождения собеседований при приеме на работу или их поиска.

Все устроено для максимально комфортной учебы, получения знаний и занятий научно-исследовательской работой.

Об атмосфере

Манчестер считается городом студентов, где царит свободная атмосфера. В университете работает более сотни клубов и сообществ по интересам и четыре десятка спортивных клубов. Есть большое сообщество казахстанцев. Мы проводили культурно-массовые и патриотические мероприятия. Ежегодно вместе отмечали Наурыз, накрывали дастархан с традиционными блюдами, танцевали казахские танцы, проводили спортивные мероприятия.

Манчестер считается городом студентов, где царит свободная атмосфера







Как повлиял университет





Учеба в зарубежном вузе стала вызовом для меня. Я приобрела много друзей из разных стран, научилась работать в проектных группах, стала самостоятельной и уверенной в себе. Вуз дисциплинирует, нацеливает студентов на получение знаний.

Британская система высшего образования со своей богатой и уникальной университетской традицией занимает одну из лидирующих позиций в мире, а дипломы, сертификаты, научные степени высоко оцениваются работодателями. Поэтому я рекомендую свою альма-матер, которая дала мне отличные знания и уверенность в себе.