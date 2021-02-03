Кто есть кто: Сержан Жумашов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Сержане Жумашове — казахстанском предпринимателе и соучредителе Haileybury Almaty и Haileybury Astana.







О карьере





Сержан Жумашов — мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners. В партнерстве с Кайратом Боранбаевым владеет долями в ТРЦ Esentai Mall, БЦ Esentai Tower. Также ему принадлежат доли в отелях «Ренессанс Атырау» и «Ренессанс Актау», курортном отеле Six Senses Kaplankaya на побережье Эгейского моря в Турции, в сети пекарен и ресторанов French Bakery. Соучредитель школ Haileybury Almaty и Haileybury Astana, сооснователь Образовательного фонда Алакольского района Алматинской области. Участник образовательного проекта IQanat.

Входит в список топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.









Источник: hommes.kz





Сержан родился в 1967 году в селе Жайпак Алакольского района Талдыкурганской области в семье Сеита и Зубайры Жумашовых. Отец работал бухгалтером, что повлияло в дальнейшем на его выбор профессии.



До пятого класса он учился в аульской школе, после чего семья переехала в райцентр Ушарал, где юноша окончил казахскую школу. После этого поступил на учетно-экономический факультет алма-атинского Нархоза на специальность «ревизия и контроль». Со второго курса Сержана призвали в армию, откуда отправили служить в авиационную часть в подмосковное Ступино. Там солдат-срочник занимался обслуживанием вертолетов.

После армии он вернулся в Алматы, где в 1989 году окончил институт с красным дипломом. Так как Сержан был родом из аула, то должен был вернуться обратно и начать работать по специальности. Кто помог ему в то время, вспоминает Сержан:

«Мне повезло — замначальника контрольно-ревизионного управления Минфина КазССР Анатолий Петрович Баранов, который был председателем государственной приемной комиссии при нашем выпуске, предложил остаться в Алматы. Я начал работу в Минфине на должности контролера-ревизора, где проработал два года. Проверял кооперативы и коммерческие банки, которые в то время начали только появляться».





В 1993 году 4 друга — Сержан Жумашов, братья Мукан и Мухтар Аухадиевы и ныне известный режиссер Ермек Турсунов — начали заниматься недвижимостью. Они покупали в центре Алматы старые многоквартирные двухэтажные дома, построенные после Второй Мировой войны японскими военнопленными, переделывали под офисы и продавали. Жумашов помнит первую сделку, когда в 1995 году их команда продала Посольству Нидерландов офисное здание за 250 тысяч долларов.

В том же году Сержану удалось выйти на американский фонд NCH, New Century Holding, который в то время активно работал на постсоветском пространстве, инвестируя в фондовые рынки и недвижимость. Они создали совместную компанию Capital Real Estate, в которой Сержану принадлежало 49%, а остальные 51% — NCH. Первым совместным проектом с NCH стало офисное здание, которое они построили на Ленина-Виноградова. Сотрудничество Жумашова с NCH завершилось успешно, совместная компания была закрыта в 2001 году, когда все офисные здания были распроданы.









В 2001 году у Сержана появился новый партнер — Бурак Оймен, который приехал в Алматы управлять офисом международной консалтинговой компании в области коммерческой недвижимости Colliers. Вдвоем они создали Capital Partners, в которой до сих пор Жумашову принадлежит 60%, а Оймену — 40%. В России компания известна такими проектами, как отель Ritz-Carlton на Тверской (продан в 2011 году АО «Верный Капитал») и МФК «Метрополис» на Ленинградском шоссе.





Источник: forbes.kz





Что изменил





В начале 90-х Жумашову удалось привести в Казахстан американский капитал. Первая сумма от фонда NCH, которая поступила на счет Сержана, была 980 миллионов долларов, по тем временам, да и сейчас, это была огромная сумма для рынка недвижимости Казахстана.

Жумашов гордится английской школой Haileybury Almaty, которую он вместе с друзьями-единомышленниками открыл 1 сентября 2008 года. Это некоммерческий проект, поэтому учредители не могут получать от деятельности заведения какие-либо дивиденды. Также он стал соучредителем Haileybury Astana.





Цитаты





«Наша цель — создать в Казахстане качественную школу, выпускники которой могли бы поступать в самые престижные вузы мира»





«У Алматы, который я очень люблю, хоть и не алматинец, есть уникальная возможность развить международный туризм на базе горных курортов и создать целую отрасль экономики»





«Мы разрабатываем наши проекты так, чтобы они прошли проверку временем».