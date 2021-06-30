9 казахстанских TikTok-хаусов, о которых вы не знали

Казахстан известен своей блогерской активностью во всем СНГ, поэтому мы собрали для вас TikTok-хаусы, на которые стоит подписаться уже сейчас.





BIP House

14 400 000 подписчиков







Участники дома: @aselmustafaeva7, @takatta, @thedaqlet, @rakhat.masaq, @monaalemi, @lunamccalll и @_guzi_. Самый крупный TikTok-хаус Казахстана и всего СНГ, генеральный продюсер которого экс-участник объединения Jokeasses, Бексултан Казыбек. Ребята снимают соревновательные конкурсы с интересными заданиями, выполняя которые они выигрывают призы.

YOLO House

13 800 000 подписчиков





Участники дома: @batyr.white, @raidess, @japyr667, @adaliatta, @rendi_popping, пушистый участник команды-кошка @theyolacat и самая популярная TikTok-блогер в Казахстане @homm9k. Генеральный продюсер дома — @mr.boooom88. Также у YOLO House есть второй аккаунт — @the.yoloteam.live, где они снимают видео со своими друзьями и приглашенными гостями.

Crush House





2 600 000 подписчиков

Участники дома: @aiza.dimmm, @sezidoo, @mansurka02, @azartea, @shabdanovaaa, @bayelbayga, @askatosmonov и @stengiee. Смешные ролики, челленджи, танцы и скетчи — все это вы можете увидеть на странице этого дома.

Echo House

1 100 000 подписчиков





Участники дома: @big.julien, @sabi.liberty, @chudaki2, @just.kena7. Продюсером ребят является Мухамедали, также известный как @aliwka_an2rage. Это первый TikTok-дом в Нур-Султане. Ребята снимают контент на русском и казахском языках, делают конкурсные развлекательные ролики и множество видео в стиле аниме.

QOP House

1 000 000 подписчиков





Участники дома: @timontye, @zactress, @gainisugar, @aev.xv и @tiko.xo. У ребят помимо роликов развлекательного характера также есть музыкальный аккаунт, где они выкладывают свои треки и их ремиксы @qop.music.

KEX House

915 000 подписчиков





Участники дома: @adikaah, @levaar, @ykrainets_d, @aituarrr, @_bobshi_, @anastassiakasper, @tim_mee и @shellerrada. Продюсер и руководитель дома известный Instagram-блогер Женис Омаров, более известный как @zheka_fatbelly.

Savage House

559 700 подписчиков





Участники дома: @datwolfsray, @molyajan, @iyakhyarov, @_kalken_ и самые известные близнецы Казахстана @kagiristwins Наргиз и Томирис. Ребята снимают необычный контент с множеством захватывающих заданий, челленджей и танцев.

CORD House

330 500 подписчиков





Участники дома: @demoniiaque, @bukharbayev6 @tomitimfort, @anel.kimm и @20nursm. Участники этого дома снимают смешные вайны, динамичные танцы и инсценировки, также у них есть аккаунт @cord_life, где они публикуют мини-влоги из жизни.

OU House

153 000 подписчиков





Участники дома: @duka.men, @locconly, @skydaan, @djaan.go, @itsbubbaa и @deelay__. Множество видео с последними трендами, танцами, реакциями и инсценировками — основная составляющая контента их страницы. А еще у них есть популярная рубрика «Мокрые шутки».