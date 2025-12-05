Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
ADM Global в Корее объединил ключевых партнеров автопрома: провел первый семинар для поставщиков
Бизнес

28.11.2025

ADM Global в Корее объединил ключевых партнеров автопрома: провел первый семинар для поставщиков

С 27 по 29 октября 2025 года группа компаний ADM Global, один из крупнейших авто холдингов страны, организовала международный семинар 2025 Supplier Board Workshop, который прошел в Республике Корея и где приняло участие руководство Kia Corporation. Мероприятие также посетили более 80 руководителей и представителей: 13 корейских компаний-производителей автокомпонентов, а также 17 предприятий локализации Узбекистана.

AMD Global в Корее

Семинар стал первым международным мероприятием ADM Global такого формата, который собрал текущих и потенциальных партнеров-поставщиков автокомпонентов. Его цель — наладить более тесное взаимодействие, обменяться практическим опытом и обсудить новые возможности для совместных проектов по локализации автокомпонентов.

AMD Global в Корее

Во время семинара участники обсудили ключевые направления развития, среди которых:

— расширение сотрудничества между узбекскими и корейскими производителями

— новые перспективы совместных инвестиций в Узбекистан

— рост производственных мощностей и дальнейшая локализация компонентов

— улучшение качества процессов и оптимизация цепочек поставок

— практики Hyundai и Kia в работе с партнерами.

AMD Global

ADM Global представил планы по дальнейшему расширению локализации и развитию производственных кластеров в Узбекистане. Также состоялись переговоры с действующими и потенциальными поставщиками, на которых были обсуждены новые направления сотрудничества и возможности технологического развития.

В рамках Supplier Board Workshop ADM Global провел церемонию награждения компаний, внесших значительный вклад в развитие локализации и устойчивость цепочек поставок.

AMD Global

Особой награды была удостоена Kia Corporation — Global Impact Award за расширение присутствия и поддержку международного роста автомобильной отрасли Узбекистана.

Семинар стал важным шагом в укреплении долгосрочных партнерских отношений ADM Global с Kia Corporation, а также с корейскими и узбекскими производителями автомобильных частей и деталей. В ходе мероприятия участники договорились о запуске новых совместных проектов и привлечении дополнительных инвестиций, что будет способствовать дальнейшему развитию отрасли. Формат будет продолжен и расширен в 2026 году.

В ADM Global подчеркнули, что подобные мероприятия являются ключевыми для развития отрасли и повышения роли Узбекистана в региональной цепочке поставок автокомпонентов.

AMD Global

Кроме того, делегация группы компаний ADM Global приняла участие в World Amateur Golfers Championship 2025, который проходил с 31 октября по 8 ноября на острове Чеджу в Республике Корея и объединил сильнейших любителей гольфа со всего мира, что подтвердило готовность быть частью как важных отраслевых, так и спортивных событий.

#корея #автомобиль #семинар #партнерскийматериал
