15 компаний-лидеров FMCG-сектора в Казахстане

Сектор товаров повседневного спроса — это не только привычные бренды, но и бизнес-структуры, задающие стандарты качества, доступности и доверия. Рассказываем о ведущих компаниях, формирующих потребительский рынок страны.





Eurasian Foods Corporation

Владелец таких популярных брендов как «3 желания», «Шедевр» и «Золотой стандарт». Один из флагманов пищевой промышленности Казахстана с 1965 года. Сегодня холдинг под руководством Григория Плетникова активно участвует в социальных проектах, помогая детям, ветеранам и больницам.





FoodMaster

Пионер молочной индустрии Казахстана, компания первой запустила производство йогурта в 1995 году. Теперь FoodMaster производит широкий ассортимент: молоко, кефир, творог. Компания способствует развитию сельского хозяйства и поддерживает программы здорового питания в школах. Руководит FoodMaster Арман Алдабергенов, а среди основателей — Ерлан Сагадиев, Михаил Тервартанов и Аида Сапаргазинова.





«Баян Сулу»

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в стране. Основанная в 1974 году фабрика выпускает более 300 наименований продукции. Под руководством Тимура Садыкова компания сохраняет традиции и поддерживает спортивные и социальные инициативы. Первым директором был Нигмет Танашев.





Natige





Известна своими натуральными фермерскими молочными продуктами с коротким сроком хранения. Компания делает ставку на качество и экологичность. Руководитель — Азамат Тусупбеков, а основал компанию Ерлан Ашим.





«Амиран»

Завод Казахской Академии питания «Амиран» — первый и единственный в Казахстане завод, который производит детское молочное питание, изготовленное из натурального цельного молока. Компания существует с 2010 года и делает акцент на здоровье и безопасности самых маленьких потребителей, сотрудничая с медицинскими учреждениями и педиатрами. Генеральным директором выступает — Алла Пак, основателем — Руслан Юн.





RG Brands

Производитель напитков и владелец брендов Piala, asu и DaDa. Один из пионеров в категории соков и чая. Благодаря стратегическому партнерству с PepsiCo и Lipton, компания вышла на международный уровень. Управляет бизнесом Зурдинов Муталлип, а основатель — Кайрат Мажибаев.





«МолКОМ-Павлодар»

Активный поставщик молочной продукции на севере страны. Руководитель Виталий Михайлов делает ставку на устойчивое сотрудничество с местными фермерами, инвестируя в модернизацию производства.





«Султан Маркетинг»

Производит крупы, макароны и другие продукты ежедневного спроса. Компания расширяет экспорт и внедряет международные стандарты качества. Управляется Аднаном Шахином.





Araltuz

Крупнейший производитель и экспортер пищевой и технической соли с 1925 года. Под руководством Даурена Мукашева компания модернизировала производство, сохранив экологичный подход.





«ДЕП»

С 1993 года «ДЕП» производит натуральную и экологически чистую молочную продукцию. Компания делает ставку на высокое качество и стремится к лидерству на рынке. Руководитель — Ксения Дружинина, основатель — Евгений Дружинин.





«Егин»

Производитель муки и зерновых с фокусом на инновационные методы хранения и обработки. Под управлением Андрея Дудко бренд зарекомендовал себя как один из ключевых поставщиков для хлебопекарной отрасли Казахстана.





«Цесна-Астык»

Лидер на рынке муки и макаронных изделий в Казахстане. Торговая марка ассоциируется с высоким качеством и широкой дистрибуцией. Была основана семьей Джаксыбековых, сейчас ею управляет Алишер Кайдаров.





Kaz-Ir Agro

Один из ведущих производителей растительных масел в стране. Компания активно инвестирует в агропереработку и экспорт. Генеральный директор — Хамидреза Алинагиян.





Magnum Cash&Carry

Крупнейшая торгово-розничная сеть Казахстана, насчитывающая более 200 филиалов в 14 городах. Основана Александром Гарбером, а на данный момент управляется Азаматом Османовым.





Toimart

Сеть супермаркетов Toimart под руководством Сабыржана Молдаханова стремится к созданию доступного и удобного формата для покупателей. Компания делает акцент на локальных поставщиках и культуре разумного потребления.