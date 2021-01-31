16 узбекистанцев, за которыми интересно наблюдать в Instagram

Мамочки-микроблогеры
Мафтуна, @mama_minioon
Мафтуна любит работать и детей. Из интересного — рубрика «Мама с Инстаграма», которую она ведет вместе с другой мамочкой-блогером. Это видеообзоры на магазины детской одежды, развивающие центры и многое другое.
Мабрука, @mabruka_
Мама двух чудесных девочек делится на своей странице историями из семейной жизни, выкладывает красивые фотографии и вдохновляет женщин быть счастливыми.
@onceupona_mom
Молодая мама-фудблогер делится не всегда простыми, но всегда вкусными рецептами завтраков, десертов и блюд для детей. Если вы еще не ужинали, не заходите)
Ширин Сабитова, @shirinsabitova
Ширин растит и воспитывает сына и дочку. Ее страница понравится тем, кто любит простой стиль изложения и мотивационные цитаты.
Шахризаде, @shakhrizadef
Шахризаде не просто мама, она еще и дизайнер одежды. В основном пишет на узбекском языке.
Travel-блогеры, фотографы, видеографы и просто путешественники
Шароф Эгамбердиев, @sharof_egamberdiev
Блог Шарофа состоит из заметок о походах в горы, погружениях в пещеры, о дальних путешествиях и поиске неизведанных мест.
Евгений Дирипаскин, @eugenesnooff
Евгений путешествует по Центральной Азии, проводит много времени в горах и считает горы своей отдушиной.
Никита Войнов, @nickvoynoff
Молодой фотограф и альпинист, который делится своими восхождениями в горы и невероятными снимками.
Юсупов Музафар, @yusupovmuzaffar
Талантливый фотограф и путешественник, показывает на своей странице другой Узбекистан и мотивирует путешествовать.
Софи Ибботсон, @uzambassador
В своем блоге Софи рассказывает о туристических местах, кухне и культуре Узбекистана.
Lifestyle-блогеры
Мадина Шадиева, @madina_shadieva
Мадина — молодая мама, которая делится историями из жизни и яркими фотографиями.
Нилуфар Бекбаева, @uzbechka_in_newyork
Нилуфар больше трех лет назад иммигрировала в США. В своем блоге рассказывает о жизни в Америке и дает полезные советы.
Анора Ильясова, @anora_ilyosova
Анора — блогер и мама четырех детей. В своем профиле рассказывает о путешествиях и семейной жизни.
Насиба Нигманова, @nasibash
Насиба — практикующий врач, поэтому в блоге пишет о медицине, детях и жизни.
Лола, @lolee_korea
Девушка из Узбекистана, которая сейчас живет в Корее. Учит корейскому языку, создает корпорацию и делится интересными моментами из жизни.
Дильноз Еркинова, @dilnozdesigner
Дильноз — талантливая девушка, которая создает одежду, вкусно готовит и пишет о жизни.