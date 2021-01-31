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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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16-uzbekistancev-za-kotorymi-interesno-nablyudat-v-instagram
16 узбекистанцев, за которыми интересно наблюдать в Instagram
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Сегодня в 20:50

16 узбекистанцев, за которыми интересно наблюдать в Instagram

Мамочки-микроблогеры


Мафтуна, @mama_minioon


Мафтуна любит работать и детей. Из интересного — рубрика «Мама с Инстаграма», которую она ведет вместе с другой мамочкой-блогером. Это видеообзоры на магазины детской одежды, развивающие центры и многое другое.


Мабрука, @mabruka_


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Мама двух чудесных девочек делится на своей странице историями из семейной жизни, выкладывает красивые фотографии и вдохновляет женщин быть счастливыми.


@onceupona_mom


Молодая мама-фудблогер делится не всегда простыми, но всегда вкусными рецептами завтраков, десертов и блюд для детей. Если вы еще не ужинали, не заходите)


Ширин Сабитова, @shirinsabitova


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Ширин растит и воспитывает сына и дочку. Ее страница понравится тем, кто любит простой стиль изложения и мотивационные цитаты.


Шахризаде, @shakhrizadef


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Шахризаде не просто мама, она еще и дизайнер одежды. В основном пишет на узбекском языке.



Travel-блогеры, фотографы, видеографы и просто путешественники


Шароф Эгамбердиев, @sharof_egamberdiev


Блог Шарофа состоит из заметок о походах в горы, погружениях в пещеры, о дальних путешествиях и поиске неизведанных мест.


Евгений Дирипаскин, @eugenesnooff


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Евгений путешествует по Центральной Азии, проводит много времени в горах и считает горы своей отдушиной.


Никита Войнов, @nickvoynoff


Молодой фотограф и альпинист, который делится своими восхождениями в горы и невероятными снимками.


Юсупов Музафар, @yusupovmuzaffar


Талантливый фотограф и путешественник, показывает на своей странице другой Узбекистан и мотивирует путешествовать.


Софи Ибботсон, @uzambassador


В своем блоге Софи рассказывает о туристических местах, кухне и культуре Узбекистана.



Lifestyle-блогеры


Мадина Шадиева, @madina_shadieva


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Мадина — молодая мама, которая делится историями из жизни и яркими фотографиями.


Нилуфар Бекбаева, @uzbechka_in_newyork


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Нилуфар больше трех лет назад иммигрировала в США. В своем блоге рассказывает о жизни в Америке и дает полезные советы.


Анора Ильясова, @anora_ilyosova


photo_2021-01-31 19.52.52.jpeg


Анора — блогер и мама четырех детей. В своем профиле рассказывает о путешествиях и семейной жизни.


Насиба Нигманова, @nasibash


Насиба — практикующий врач, поэтому в блоге пишет о медицине, детях и жизни.


Лола, @lolee_korea


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Девушка из Узбекистана, которая сейчас живет в Корее. Учит корейскому языку, создает корпорацию и делится интересными моментами из жизни.


Дильноз Еркинова, @dilnozdesigner


Дильноз — талантливая девушка, которая создает одежду, вкусно готовит и пишет о жизни.

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