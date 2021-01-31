16 узбекистанцев, за которыми интересно наблюдать в Instagram

Мамочки-микроблогеры







Мафтуна любит работать и детей. Из интересного — рубрика «Мама с Инстаграма», которую она ведет вместе с другой мамочкой-блогером. Это видеообзоры на магазины детской одежды, развивающие центры и многое другое.









Мама двух чудесных девочек делится на своей странице историями из семейной жизни, выкладывает красивые фотографии и вдохновляет женщин быть счастливыми.





Молодая мама-фудблогер делится не всегда простыми, но всегда вкусными рецептами завтраков, десертов и блюд для детей. Если вы еще не ужинали, не заходите)









Ширин растит и воспитывает сына и дочку. Ее страница понравится тем, кто любит простой стиль изложения и мотивационные цитаты.









Шахризаде не просто мама, она еще и дизайнер одежды. В основном пишет на узбекском языке.





Travel-блогеры, фотографы, видеографы и просто путешественники





Блог Шарофа состоит из заметок о походах в горы, погружениях в пещеры, о дальних путешествиях и поиске неизведанных мест.









Евгений путешествует по Центральной Азии, проводит много времени в горах и считает горы своей отдушиной.





Молодой фотограф и альпинист, который делится своими восхождениями в горы и невероятными снимками.





Талантливый фотограф и путешественник, показывает на своей странице другой Узбекистан и мотивирует путешествовать.





В своем блоге Софи рассказывает о туристических местах, кухне и культуре Узбекистана.





Lifestyle-блогеры









Мадина — молодая мама, которая делится историями из жизни и яркими фотографиями.









Нилуфар больше трех лет назад иммигрировала в США. В своем блоге рассказывает о жизни в Америке и дает полезные советы.









Анора — блогер и мама четырех детей. В своем профиле рассказывает о путешествиях и семейной жизни.





Насиба — практикующий врач, поэтому в блоге пишет о медицине, детях и жизни.









Девушка из Узбекистана, которая сейчас живет в Корее. Учит корейскому языку, создает корпорацию и делится интересными моментами из жизни.





Дильноз — талантливая девушка, которая создает одежду, вкусно готовит и пишет о жизни.