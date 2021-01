Я учился в Caltech. Чем университет отличается от других американских вузов

Ернур Рысмагамбетов , 34 года, город — Нур-Султан, Председатель Правления АО «Администрация Международного Финансового Центра «Астана »





О выборе университета и поступлении





В 2002 году информации о хороших вузах за рубежом было мало. Я подал документы в MIT, Stanford, Caltech, Cornell, UPenn, хотя знал о них очень мало. Но будучи физиком я читал книги Фейнмана, который часто писал про Caltech или Калифорнийский технологический институт. Поэтому именно про него я знал больше, чем о других.

Из-за отсутствия информация процесс поступления тоже был довольно сложный. Мы сдавали два экзамена SAT, экзамен на знание английского языка. Но самым сложно стало эссе, потому что мы не знали, как правильно отвечать на поставленные вопросы. С одной стороны, можно было приукрасить свои достижения. Но это не совсем удачная тактика. Мы решили писать все, как есть, но максимально раскрывая все детали о своих достижениях, увлечениях и интересах. Когда вы показываете свой реальный опыт и сложности на пути к достижению целей, приемная комиссия понимает, что вы и в процессе обучения сможете принимать вызовы и успешно с ними справляться.

Об особенностях обучения





Преимуществ обучения в Caltech много, и сейчас я его очень люблю. Но тогда мы все его немножко ненавидели. Калифорнийский технологический институт позиционировал себя как университет с самыми высокими академическими нагрузками и трудолюбивыми студентами. Обычно студенты в вузах берут по 4-5 предметов. У нас стандартом было 6 предметов, но, чтобы сделать double major, приходилось брать по 7-8 уроков. Еще одно отличие — четвертная, а не семестровая система. У нас было три четверти по 10 недель вместо двух семестров, но учебники были стандартные. Поэтому за одну четверть мы должны были пройти такой объем материала, который студенты других вузов осваивали за 15 недель.

В Caltech учится не так много студентов. В мое время набирали 225 студентов на курс, поэтому на программе бакалавриата училось всего 900 учеников. При этом, в университете работает около 300 профессоров, и на каждого из них приходилось примерно по три студента. Это большое преимущество — всегда можно найти преподавателя, который возьмет тебя на стажировку или сделает с тобой исследование. Все профессора — мировые эксперты в своих областях, заточены на науку. Среди них есть первооткрыватели, лауреаты научных премий. Недостаток в том, что они зачастую дают очень глубокий и сложный материал по темам, над которыми сами работают.

В университете сильная система этики, поэтому сформирована особая система сдачи экзаменов. Студенты забирают задачи домой и в удобный для них час и в комфортной обстановке пишут экзамен, засекая необходимое время. Далее экзамены становятся сложнее. На них вам уже дается неделя, разрешено использовать литературу и интернет.

Об атмосфере





Атмосфера в университете прекрасная. Одна из причин — он находится в Лос-Анджелесе в городе Пасадена, где всегда солнечно и тепло.

На первом курсе студенты присоединяются к одному из семи домов, у каждого из которых своя культура и особенности. Распределение происходит в зависимости от интересов, есть определенная процедура инициации. После этого вы все четыре года учитесь, живете, отдыхаете вместе. Но так как нагрузка большая, времени на отдых остается мало.

Чтобы американцам попасть в Caltech, нужно быть лучшим учеником своей школы, иметь самый высокий GPA. Обычно это люди, которые потратили много часов на подготовку, брали самые сложные уроки. Поэтому все студенты университета любят науку и умеют учиться. Их можно сравнить с героями сериала «Теория большого взрыва».

Как повлиял университет





Университет научил решать задачи и проблемы, которые еще не были никем решены. Этому студентов учат с первого курса — размышлять и исследовать открытые вопросы.

Caltech идеален для тех, кто хочет связать жизнь с наукой. Особенно с космосом, физикой, инженерией, IT. Не зря Илон Маск основал свою компанию SpaceX именно в этом университете. Атмосфера здесь способствует развитию прорывных инновационных проектов.

Тимур Кужагалиев, 23 года, город — Лондон, Technical Operations Systems Engineer , github









О выборе университета и поступлении





Я учился в Caltech всего один год, по обмену. Моя Alma mater — University College London, где я получил диплом Master of Engineering in Computer Science (International).

Для получения международного опыта я рассматривал три варианта: California Institute of Technology (Caltech), University of Waterloo и ETH Zurich. Все три — престижные вузы, и я был бы рад попасть в любой из них. Caltech на тот момент находился в топ-3 Times Higher Education, к тому же, мне было интересно пожить в Калифорнии, поэтому я остановил свой выбор на нем.

Процесс был довольно простым: я заполнил короткую форму, сдал свой табель, встретился с координатором из Caltech, сдал TOEFL, получил подтверждение, и оформил визу.

Мне кажется, попасть в Caltech тем же способом, что и я — настоящий лайфхак. Получать хорошие баллы в английских университетах гораздо проще, чем в американских. Оказалось, что я получил место в Калифорнийском технологическом институте благодаря тому, что у меня был самый высокий средний балл среди тех, кто подал заявки. Еще этот университет редко принимает людей, которые приезжают из-за границы. Почти все студенты окончили американские школы или колледжи.

Об особенностях обучения





Даже среди американских университетов Caltech считается довольно необычным. Одна из самых интересных особенностей — Honor Code. На сайте вуза есть документ из 12 страниц про кодекс чести студентов, но вся суть состоит в одном предложении: No member of the Caltech Community shall take unfair advantage of any other member of the community. Эта фраза охватывает воровство, жульничество на экзаменах, обман других студентов и профессоров, порчу имущества.

Этот принцип сильно влияет на жизнь в университете. Все экзамены и задания выдаются студентам на дом, решать их можно в любое время. Профессора могут дать пометку: «У вас три часа, чтобы ответить на все вопросы, и вы должны сдать их до пятницы», на других вообще нет ограничений по времени. Профессора доверяют студентам, а те доверяют друг другу.

Отучившись в разных местах, я отнесся к этой идее скептически. Но постепенно понял, что люди очень серьезно относятся к кодексу чести, никто не стремится нарушать принятые правила и доверие.

Еще одна особенность — огромное количество информации, которую дают профессора в классе, скорость прохождения материала в целом. Иногда я шучу, что за год в Caltech прошел больше материала, чем за три в UCL, и в этом есть доля правды. Например, мы проходили одну тему в классе, а дома работали над курсовыми по другим темам, чтобы покрыть больше материала. Первые несколько недель я день и ночь проводил в библиотеке, пытаясь заполнить пробелы в своих знаниях и изучить новый материал. Ко второму месяцу я привык к нагрузке и стал более эффективно использовать свое время, но не могу сказать, что учиться там стало легко.

С одной стороны, это преимущество. Те, кто отучился здесь несколько лет, потом становятся топовыми специалистами в своих отраслях. С другой стороны, не всякий выдержит обучение в таком темпе на протяжении четырех лет.

Об атмосфере





В университете особая атмосфера: все друг друга уважают. Студенты и профессора знают, что у всех только одна цель — получение знаний и самосовершенствование.

Как повлиял университет





Я приобрел много знаний про теорию информации, теорию игр, распределенные алгоритмы, робототехнику, операционные системы, историографию древнего Китая и многое другое — гораздо больше, чем ожидал узнать за год. Но самое главное, университет научил, что у всего есть своя причина и объяснение. Я понял, что, если приложить достаточно усилий, можно разобраться в чем угодно, понять суть любой проблемы.

Caltech — технический вуз с серьезной нагрузкой, поэтому я бы не рекомендовал его всем. Во-первых, не всем интересны технические науки. Во-вторых, не всем, кто изучает технические науки, понравится идея проводить большинство своего свободного времени за учебой. Если же вы не попадаете ни в первую, ни во вторую категорию, это место идеально вам подходит.