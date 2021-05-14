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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 узбекистанских Telegram-каналов, на которые стоит подписаться
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Вчера в 20:50

9 узбекистанских Telegram-каналов, на которые стоит подписаться

Узбекистан — страна, в которой Telegram один из самых популярных мессенджеров. Там даже есть свои блогеры и каналы с миллионной аудиторией. Мы собрали для вас несколько таких каналов.

Old Tashkent

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5347 подписчиков
Telegram-проект Old Tashkent ежедневно делится воспоминаниями о прошлом столицы Узбекистана. Здесь читатели могут поделиться не только старыми фотографиями Ташкента, но и интересными историческими фактами.

Qalampir.uz

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181 000 подписчиков
Последние новости Узбекистана и мира в live-режиме о медицине, политике и спорте. Канал ведет узбекистанский журналист Шайхов Камариддин, а лента обновляется дважды в час.

Daryo

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708 000 подписчиков
Инфо-портал Daryo публикует анонсы и полные статьи о последних новостях Узбекистана и за его пределами. У канала есть несколько саб-каналов: о спорте, современном образе жизни и новостной канал, который обновляется в режиме онлайн.

Kun.uz

4.jpg

1 287 000 подписчиков
Kun — мультипортальная новостная платформа Узбекистана, на канале публикуются последние новости в стране и в мире. Команда Kun ведет не один, а три Telegram-канала на трех языках: узбекский, русский и английский, где публикуют статьи, фотографии, аудио и видео-контент.

Dili.me

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12 000 подписчиков
Канал ведет один из самых популярных Instagram-блогеров и вайнеров Узбекистана Дилдош Назаров. Он делится своей личной жизнью, смешными короткими видео и рассказывает о своей благотворительной деятельности.

Zerikma

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10 000 подписчиков
Мемы, шутки, анекдоты и много другого контента развлекательного характера на узбекском языке можно найти на этом канале.

Repost.uz

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80 000 подписчиков
Современный и прогрессивный новостной портал активно ведет свой Telegram-канал. Здесь можно оперативно получать новости политики, здравоохранения, технологий, экономики и культуры Узбекситана.

Gazeta.uz

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59 000 подписчиков
Новостной канал Gazeta.uz публикует новости на русском и узбекском языках. Основные темы: экономика, политика, бизнес, международные отношения, технологии.

Qiziq Fan

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77 000 подписчиков
Qiziq Fan — канал с образовательным и развлекательным контентом. Посты содержат познавательные, научные, социальные и исторические факты. А также на канале публикуются юмористические видео.

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#бизнес #технологии #узбекистан #telegram
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