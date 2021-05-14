9 узбекистанских Telegram-каналов, на которые стоит подписаться

Old Tashkent
5347 подписчиков
Telegram-проект Old Tashkent ежедневно делится воспоминаниями о прошлом столицы Узбекистана. Здесь читатели могут поделиться не только старыми фотографиями Ташкента, но и интересными историческими фактами.
Qalampir.uz
181 000 подписчиков
Последние новости Узбекистана и мира в live-режиме о медицине, политике и спорте. Канал ведет узбекистанский журналист Шайхов Камариддин, а лента обновляется дважды в час.
Daryo
708 000 подписчиков
Инфо-портал Daryo публикует анонсы и полные статьи о последних новостях Узбекистана и за его пределами. У канала есть несколько саб-каналов: о спорте, современном образе жизни и новостной канал, который обновляется в режиме онлайн.
Kun.uz
1 287 000 подписчиков
Kun — мультипортальная новостная платформа Узбекистана, на канале публикуются последние новости в стране и в мире. Команда Kun ведет не один, а три Telegram-канала на трех языках: узбекский, русский и английский, где публикуют статьи, фотографии, аудио и видео-контент.
Dili.me
12 000 подписчиков
Канал ведет один из самых популярных Instagram-блогеров и вайнеров Узбекистана Дилдош Назаров. Он делится своей личной жизнью, смешными короткими видео и рассказывает о своей благотворительной деятельности.
Zerikma
10 000 подписчиков
Мемы, шутки, анекдоты и много другого контента развлекательного характера на узбекском языке можно найти на этом канале.
Repost.uz
80 000 подписчиков
Современный и прогрессивный новостной портал активно ведет свой Telegram-канал. Здесь можно оперативно получать новости политики, здравоохранения, технологий, экономики и культуры Узбекситана.
Gazeta.uz
59 000 подписчиков
Новостной канал Gazeta.uz публикует новости на русском и узбекском языках. Основные темы: экономика, политика, бизнес, международные отношения, технологии.
Qiziq Fan
77 000 подписчиков
Qiziq Fan — канал с образовательным и развлекательным контентом. Посты содержат познавательные, научные, социальные и исторические факты. А также на канале публикуются юмористические видео.