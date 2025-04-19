Где в Ташкенте продают вкуснейшее мороженое: 10 лучших локаций

Мороженое в Ташкенте — это не просто десерт, а целая культура, в которой сочетаются традиции и инновации. Если вы хотите насладиться этим лакомством в лучших вариантах, мы подготовили список из 10 мест, где вы сможете его попробовать.
«Дубовой Мороженое», @dubovoy_morojenoe
Популярная точка с натуральным мороженым, где всегда можно найти свежие и насыщенные вкусы: от классического ванильного до более экзотических вариантов.
Giotto, @giotto.uz
Стильное место, известное своими итальянскими десертами и мороженым. Качество и насыщенный вкус делают этот бренд любимым среди жителей города.
Dolce Italia, @dolceitaliauzb
Кафе, где вас ждут итальянские традиции в каждом кусочке мороженого. Отличается высоким качеством ингредиентов и широким выбором вкусов.
La Casa, @lacasa_uz
Современное кафе с акцентом на атмосферу и качественные десерты. Мороженое здесь — как часть стильной подачи и вкусового удовольствия. Часто сочетается с выпечкой, вафлями и кофе.
Baskin Robbins, @baskinrobbins.uzb
Всемирно известный бренд с огромным выбором вкусов и эксклюзивных предложений. Идеально для тех, кто ищет разнообразие.
Viva Maria Chcolote, @vmchocolaterie
Сладкий рай для любителей шоколада. Мороженое здесь с ярко выраженным вкусом шоколада и интереснымитоппингами.
Dolce Freddo, @dolcefreddo.uz
Итальянское джелато в центре Ташкента. Здесь мороженое делают вручную по классическим рецептам, используя натуральные ингредиенты. Вкусы — от традиционных до авторских, все выглядит стильно и подается с любовью к деталям.
Air Waffle, @air_waffle_tashkent
Здесь мороженое становится частью яркого десерта — бельгийских вафель с топпингами, фруктами и кремами. Отличный выбор для тех, кто ищет не просто мороженое, а целое сладкое шоу.
LAZZA, @lazza_uz
Современное место, где мороженое — это только начало. Здесь его комбинируют с коктейлями, вафлями и топпингами, создавая яркие вкусовые сочетания.
KFC, @kfcinuzbekistan
Здесь вас ждет классика — мягкое сливочное мороженое в вафельном рожке. Легкий и освежающий десерт, который идеально завершает сытный перекус.