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8 базаров Ташкента, где вы можете купить все необходимое и окунуться в местный колорит
Ташкент

Вчера в 13:45

8 базаров Ташкента, где вы можете купить все необходимое и окунуться в местный колорит

Каждый знает, что, если вы оказались в Узбекистане, и тем более в Ташкенте, обязательно стоит посетить местный базар. Поэтому если вы ищите, какие крупные рынки есть в Ташкенте, смотрите наш обзор.


Базар «Чорсу»

Исторический базар в Ташкенте, сердце местной культуры и торговли. Под голубыми куполами колоритного рынка можно найти разнообразные товары: свежие фрукты и овощи, специи, мясо, традиционные изделия ручной работы и текстиль.


Алайский базар

Алайский базар — один из старейших в Ташкенте, но недавно он был модернизирован. Здесь множество продуктовых рядов с восточными сладостями, фруктами и не только. Есть и большой вещевой рынок.

Отдельного внимания заслуживает ювелирный комплекс, где продаются изделия из серебра и золота.


Мирабадский базар

Мирабадский рынок еще называют Госпитальным. Здесь можно найти свежие фрукты и ягоды, сухофрукты и приправы хорошего качества, а также одежду. Отдельного внимания заслуживают местные лепешки. Жители часто заглядывают в мясной отдел, покупают молочные продукты.

Базар находится в центре города, поэтому цены тут немного выше.


Фархадский базар

Фархадский базар был открыт в 1971 году и всегда считался одним из самых дешевых продуктовых рынков в Ташкенте.

Рынок расположен между двумя крупными районами города: Чиланзарским и Акмаль-Икрамовским, на пересечении улиц Фархадской и Лутфий.


Куйлюкский базар

Этот рынок особенно любим местными жителями. Это один из старых и самых посещаемых базаров, который многие считают народным. Его любят за большое разнообразие товаров, а также приятые цены.


Янгиабадский базар

Интересное место для тех, кто любит долго гулять по рынку в поисках лучших сокровищ. Этот базар получил славу барахолки или блошиного рынка. По отзывам посетителей, здесь можно найти как новые вещи и продукты, так и редкие старинные товары, если повезет.


«Ипподром»

Самый большой вещевой рынок в Узбекистане, настоящий город в городе. Здесь можно купить все: одежду, ткани, ковры, посуду, технику и многое другое. А бродить между рядами можно бесконечно, было бы время, силы и желание.


«Абу Сахий»

Крупнейший оптовый рынок в Узбекистане. Нужно быть готовым к тому, что здесь будет много людей. Но и выбор здесь огромный: множество отделом с самыми разными товарами. Можно прибрести национальную одежду или ткани для нее.

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