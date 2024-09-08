8 базаров Ташкента, где вы можете купить все необходимое и окунуться в местный колорит

Каждый знает, что, если вы оказались в Узбекистане, и тем более в Ташкенте, обязательно стоит посетить местный базар. Поэтому если вы ищите, какие крупные рынки есть в Ташкенте, смотрите наш обзор.
Базар «Чорсу»
Исторический базар в Ташкенте, сердце местной культуры и торговли. Под голубыми куполами колоритного рынка можно найти разнообразные товары: свежие фрукты и овощи, специи, мясо, традиционные изделия ручной работы и текстиль.
Алайский базар
Алайский базар — один из старейших в Ташкенте, но недавно он был модернизирован. Здесь множество продуктовых рядов с восточными сладостями, фруктами и не только. Есть и большой вещевой рынок.
Отдельного внимания заслуживает ювелирный комплекс, где продаются изделия из серебра и золота.
Мирабадский базар
Мирабадский рынок еще называют Госпитальным. Здесь можно найти свежие фрукты и ягоды, сухофрукты и приправы хорошего качества, а также одежду. Отдельного внимания заслуживают местные лепешки. Жители часто заглядывают в мясной отдел, покупают молочные продукты.
Базар находится в центре города, поэтому цены тут немного выше.
Фархадский базар
Фархадский базар был открыт в 1971 году и всегда считался одним из самых дешевых продуктовых рынков в Ташкенте.
Рынок расположен между двумя крупными районами города: Чиланзарским и Акмаль-Икрамовским, на пересечении улиц Фархадской и Лутфий.
Куйлюкский базар
Этот рынок особенно любим местными жителями. Это один из старых и самых посещаемых базаров, который многие считают народным. Его любят за большое разнообразие товаров, а также приятые цены.
Янгиабадский базар
Интересное место для тех, кто любит долго гулять по рынку в поисках лучших сокровищ. Этот базар получил славу барахолки или блошиного рынка. По отзывам посетителей, здесь можно найти как новые вещи и продукты, так и редкие старинные товары, если повезет.
«Ипподром»
Самый большой вещевой рынок в Узбекистане, настоящий город в городе. Здесь можно купить все: одежду, ткани, ковры, посуду, технику и многое другое. А бродить между рядами можно бесконечно, было бы время, силы и желание.
«Абу Сахий»
Крупнейший оптовый рынок в Узбекистане. Нужно быть готовым к тому, что здесь будет много людей. Но и выбор здесь огромный: множество отделом с самыми разными товарами. Можно прибрести национальную одежду или ткани для нее.