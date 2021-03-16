Кто есть кто: Арсен Томский

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня об Арсене Томском — технологическом предпринимателе из Якутска, создателе портала Ykt.Ru и международного агрегатора inDriver.







О карьере





Арсен Томский родился и получил образование в Якутске и в Риге. В Республике Саха он обучился на математическом факультете при ЯГУ, а в Латвии окончил Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации.

Что говорит Арсен Томский об этом периоде:

«После развала СССР я вынужден был перевестись в Якутский государственный университет из Рижского института инженеров гражданской авиации, так как надо было срочно обеспечить родных средствами на жизнь. Помню, как элементарно не хватало денег на продукты питания. Вернувшись, продолжил обучение на дневном отделении математического факультета ЯГУ, параллельно начал работать в коммерческом банке. Было тяжело, но я успевал, и семья смогла нормально пройти через эти сложные времена».





Собственную интернет-компанию Арсен основал в 25 лет. Томский уже тогда понимал, что будущее за IT-технологиями. В 1999 году он запустил сайт Ykt.ru. Томский освоил Photoshop и выступал один в нескольких ролях — директора, программиста, дизайнера и сисадмина. В помощники нанял одного человека — веб-мастера. Самыми посещаемыми разделами на сайте стали форум и доска объявлений. Жители города общались, обменивали вещи, покупали и продавали квартиры, избавлялись от подержанных автомобилей. Новости, заметки, оперативную информацию Ykt.ru перепечатывал из местных газет и с сайтов федеральных СМИ.









А в 2013 году появилось мобильное приложение inDriver, с помощью которого пассажиры и водители могут найти друг друга. Благодаря современным технологиям время подачи автомобилей составляет всего 3-5 минут, а цены заметно ниже среднерыночных и даже уличных.

С декабря 2018 года inDriver работает на рынке США. Первым городом страны стал Нью-Йорк. В этом же месяце сервис начал работу в Бразилии и Эквадоре.

В июле 2019 года inDriver вышел на индийский рынок, а в августе 2019 года на индонезийский. В октябре 2019 года inDriver запустился в Никарагуа и Таиланде.

Несмотря на карантин, в июле 2020 inDriver достиг цифры в 50 миллионов пользователей.





Что изменил





Идея «Цену назначает пассажир» произвела настоящую революцию на рынке перевозок. Зимой 2012 года в Якутске в новогодние праздники температура воздуха опустилась ниже -45°C, и местные таксисты одновременно повысили стоимость поездок по городу в два раза. В ответ жители создали в социальной сети «ВКонтакте» сообщество «Независимые водители» (англ. Independent Drivers), участники которого оставляли заявки на поездки и предлагали свою цену, а водители брали такие заказы. Так в 2013 году была начата разработка мобильного приложения для обработки заказов «Сообщества независимых водителей».

Из-за пандемии COVID-19 весной 2020 компания поставила старты в новых странах на паузу и запустила программу «Медработник в пути», чтобы помочь работникам здравоохранения по всему миру.





Источник: oyla.xyz, wikipedia.org, rambler.ru, incrussia.ru





Цитаты





«Не бойтесь, не слушайте отговорок. Делайте!»

www.s-vfu.ru





«Лучше принимать решения самим, а затем действовать максимально энергично и решительно»





«Когда ставишь сильную миссию, ценности и цели, то они будто фильтруют людей, и остаются только те, кто им соответствует, кто с тобой одной крови»

news.ykt.ru





«В жизни — как на велосипеде, нельзя останавливаться в развитии»

oyla.xyz





«В предпринимательстве есть простое, но важное правило: всеми мерами наращивать постоянные, возобновляемые доходы и уменьшать постоянные издержки — и при этом не экономить на важных разовых вложениях»





«Для успеха надо быть гибким»





«Люди, работая в компаниях с сильной миссией, более счастливы»

incrussia.ru