Развитие бизнеса в Узбекистане: площадки для размещения PR-материалов и рекламы

Если вы ищите надежные lifestyle медиа с аудиторией из Узбекистана, где вы сможете разместить свою рекламу, сохраняйте этот список. Данные медиа подойдут как для размещения контента про локальный бизнес, так и публикаций про международные бренды, IT-компании и не только.





weproject.media





Главное медиа о людях Центральной Азии.

Самое крупное lifistyle-медиа в регионе, работает на рынке больше 12 лет. Главные темы: люди, бизнес, карьера, образование, технологии, путешествия, культура, наука.

География: 15% аудитории из Узбекистана, а также Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Закавказье и не только.

Аудитория: современные, прогрессивные и постоянно развивающиеся жители больших городов, представители креативного класса от 18 до 44 лет.

Площадки:

Сайт weproject.media

Instagram

YouTube

TikTok

Facebook

Общий охват площадок: более 11 миллионов

Чем может помочь бизнесу:

— увеличить узнаваемость и лояльность аудитории

— выйти на рынок Центральной Азии

— создать экспертный образ

— укрепление и развитие HR-бренда

— освещение EGS-повестки компании

— создание спроса на новые продукты

— создание доверия перед инвесторами для компаний и предпринимателей с низкой медийной известностью.

Примеры размещения партнерских материалов в Узбекистане:

Обзор на офис TBC Uzbekistan

Пост о инициативе Uzum Market

Статья с советами от HR-директора Beeline Uzbekistan.

Office

Медиа для профессионалов, руководителей и начинающих специалистов.

Пишет о том, как быть востребованным сегодня и в будущем.

География: 7% аудитории из Узбекистана, а также Казахстан, Россия, Кыргызстан, Украина и не только.

Аудитория: люди, которые ищут возможности для развития своих компетенций и карьерного роста. Почти 40% — люди от 25 до 34 лет.

Площадки:

Instagram — 120 000 подписчиков

Telegram-канал — 63 000 подписчиков.

Чем может помочь бизнесу:

— рассказать об образовательных продуктах и возможности

— укрепление и развитие HR-бренда

— освещение EGS-повестки компании

— размещение вакансий

— анонсирование ивентов по теме.

Примеры размещения партнерских материалов в Узбекистане:

Обзор на офис в Ташкенте

Анонс конкурса от Uzum.

Город 24









Медиа, которое вдохновляет людей и влюбляет в города Центральной Азии и Закавказья.

Показываем города Центральной Азии и Закавказья с другой стороны. Рассказывает, как с комфортом и интересно жить в Ташкенте и не только.

География: Ташкент, а также Алматы, Астана, Баку, Бишкек, Душанбе

Аудитория: современные, прогрессивные и постоянно развивающиеся жители Узбекистана.

Площадки:

Город24 Ташкент — 100 000 подписчиков

YouTube

Чем может помочь бизнесу:

— увеличить узнаваемость городского проекта

— выйти на рынок одного из городов

— создать экспертный образ

— создание спроса на новые продукты.

Примеры размещения партнерских материалов в Ташкенте:

Предложения ресторанов к 14 февраля

Обзор на заведение.

TheTech









Медиа о технологиях и IT-лидерах Центральной Азии.

Объединяет представителей IT-сообщества в регионе.

География: Узбекистан, а также Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Закавказье и не только.

Аудитория: люди, которые интересуются новыми технологиями, IT-сферой и сами представители IT-сферы.

Площадки:

Сайт the-tech.kz

Telegram-канал

Instagram

Facebook

Общий охват площадок: 2,6 миллионов

Чем может помочь бизнесу:

— увеличить узнаваемость и лояльность аудитории

— выйти на рынок Центральной Азии

— создать экспертный образ

— укрепление и развитие HR-бренда

— освещение EGS-повестки компании

— создание спроса на новые продукты

— создание доверия перед инвесторами для компаний и предпринимателей с низкой медийной известностью.

Примеры размещения партнерских материалов в Узбекистане:

Анонс услуг School 21

Прием заявок в School 21.





Контакты

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