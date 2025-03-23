Развитие бизнеса в Узбекистане: площадки для размещения PR-материалов и рекламы

Если вы ищите надежные lifestyle медиа с аудиторией из Узбекистана, где вы сможете разместить свою рекламу, сохраняйте этот список. Данные медиа подойдут как для размещения контента про локальный бизнес, так и публикаций про международные бренды, IT-компании и не только.
weproject.media
Главное медиа о людях Центральной Азии.
Самое крупное lifistyle-медиа в регионе, работает на рынке больше 12 лет. Главные темы: люди, бизнес, карьера, образование, технологии, путешествия, культура, наука.
География: 15% аудитории из Узбекистана, а также Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Закавказье и не только.
Аудитория: современные, прогрессивные и постоянно развивающиеся жители больших городов, представители креативного класса от 18 до 44 лет.
Площадки:
Сайт weproject.media
Общий охват площадок: более 11 миллионов
Чем может помочь бизнесу:
— увеличить узнаваемость и лояльность аудитории
— выйти на рынок Центральной Азии
— создать экспертный образ
— укрепление и развитие HR-бренда
— освещение EGS-повестки компании
— создание спроса на новые продукты
— создание доверия перед инвесторами для компаний и предпринимателей с низкой медийной известностью.
Примеры размещения партнерских материалов в Узбекистане:
Обзор на офис TBC Uzbekistan
Пост о инициативе Uzum Market
Статья с советами от HR-директора Beeline Uzbekistan.
Office
Медиа для профессионалов, руководителей и начинающих специалистов.
Пишет о том, как быть востребованным сегодня и в будущем.
География: 7% аудитории из Узбекистана, а также Казахстан, Россия, Кыргызстан, Украина и не только.
Аудитория: люди, которые ищут возможности для развития своих компетенций и карьерного роста. Почти 40% — люди от 25 до 34 лет.
Площадки:
Instagram — 120 000 подписчиков
Telegram-канал — 63 000 подписчиков.
Чем может помочь бизнесу:
— рассказать об образовательных продуктах и возможности
— укрепление и развитие HR-бренда
— освещение EGS-повестки компании
— размещение вакансий
— анонсирование ивентов по теме.
Примеры размещения партнерских материалов в Узбекистане:
Обзор на офис в Ташкенте
Анонс конкурса от Uzum.
Город 24
Медиа, которое вдохновляет людей и влюбляет в города Центральной Азии и Закавказья.
Показываем города Центральной Азии и Закавказья с другой стороны. Рассказывает, как с комфортом и интересно жить в Ташкенте и не только.
География: Ташкент, а также Алматы, Астана, Баку, Бишкек, Душанбе
Аудитория: современные, прогрессивные и постоянно развивающиеся жители Узбекистана.
Площадки:
Город24 Ташкент — 100 000 подписчиков
Чем может помочь бизнесу:
— увеличить узнаваемость городского проекта
— выйти на рынок одного из городов
— создать экспертный образ
— создание спроса на новые продукты.
Примеры размещения партнерских материалов в Ташкенте:
Предложения ресторанов к 14 февраля
Обзор на заведение.
TheTech
Медиа о технологиях и IT-лидерах Центральной Азии.
Объединяет представителей IT-сообщества в регионе.
География: Узбекистан, а также Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Закавказье и не только.
Аудитория: люди, которые интересуются новыми технологиями, IT-сферой и сами представители IT-сферы.
Площадки:
Сайт the-tech.kz
Общий охват площадок: 2,6 миллионов
Чем может помочь бизнесу:
— увеличить узнаваемость и лояльность аудитории
— выйти на рынок Центральной Азии
— создать экспертный образ
— укрепление и развитие HR-бренда
— освещение EGS-повестки компании
— создание спроса на новые продукты
— создание доверия перед инвесторами для компаний и предпринимателей с низкой медийной известностью.
Примеры размещения партнерских материалов в Узбекистане:
Анонс услуг School 21
Прием заявок в School 21.
Контакты
+7 705 126 50 53
+7 705 800 95 64